Verona-Pisa 25 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il Verona cerca slancio, il Pisa vuole restare in alto: al Bentegodi, domenica 25 ottobre 2026 alle 17:15, l’8ª giornata di Serie B propone una sfida tra rilancio e ambizioni di vertice. I gialloblù sono undicesimi con 8 punti: 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 14 gol segnati e 12 subiti. I nerazzurri occupano il terzo posto a quota 13: 4 successi, un pareggio e 2 ko, con 14 reti realizzate e 9 incassate. Cinque punti separano due attacchi prolifici: per i padroni di casa è un’occasione per accorciare.
- Le ultime partite giocate da Verona e Pisa
- L’arbitro di Verona-Pisa
- Precedenti e curiosità su Verona-Pisa
- Le statistiche stagionali di Verona e Pisa
Le ultime partite giocate da Verona e Pisa
Il rendimento recente premia il Pisa: nelle ultime cinque partite i nerazzurri hanno raccolto 10 punti, contro i 7 del Verona. I gialloblù hanno alternato risultati positivi e battute d’arresto, fino al 2-2 con il Catanzaro; gli ospiti arrivano invece da due vittorie consecutive, ottenute segnando complessivamente sei gol. Il fattore campo promette un confronto interessante: il Verona ha conquistato 7 dei suoi 8 punti in casa, mentre il Pisa è imbattuto in trasferta, con due successi e un pareggio.
|Squadra
|Vittorie nelle ultime 5
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Sequenza dalla meno recente
|Verona
|2
|1
|2
|7
|Vittoria, sconfitta, vittoria, sconfitta, pareggio
|Pisa
|3
|1
|1
|10
|Vittoria, sconfitta, pareggio, vittoria, vittoria
Il dettaglio dei cinque risultati più recenti, in ordine dalla partita meno recente all’ultima disputata:
- Verona: Verona–Arezzo 5-0; Benevento–Verona 3-1; Verona–Vicenza 2-1; Modena–Verona 3-2; Verona–Catanzaro 2-2.
- Pisa: Juve Stabia–Pisa 0-3; Pisa–Virtus Entella 1-4; Mantova–Pisa 2-2; Vicenza–Pisa 0-3; Pisa–Cremonese 3-1.
L’arbitro di Verona–Pisa
A dirigere Verona–Pisa sarà Niccolò Turrini, affiancato dagli assistenti Fontemurato e Zezza. Perenzoni sarà il quarto ufficiale, mentre Meraviglia opererà al VAR con Giua come AVAR. Le statistiche disponibili per Turrini nella Serie B 2026-27 riguardano una sola gara: 23 falli fischiati, 5 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è dunque di 5 cartellini a incontro, con un provvedimento ogni 4,6 falli: un campione ancora troppo limitato per delineare una tendenza consolidata.
Precedenti e curiosità su Verona–Pisa
Il passato suggerisce equilibrio, il presente promette gol. Verona e Pisa hanno chiuso in parità gli ultimi tre confronti in Serie B: un altro pareggio fisserebbe una nuova striscia record negli incroci cadetti. Il Bentegodi, un tempo terreno quasi proibitivo per i nerazzurri, nelle sfide più recenti ha offerto un copione meno scontato, con appena due successi gialloblù negli ultimi sette precedenti interni. A rendere intrigante l’appuntamento sono soprattutto gli attacchi: entrambe hanno già segnato 14 reti, ma con una distribuzione diversa. Il Pisa ha mandato a bersaglio dieci giocatori, il Verona sei. Tra i protagonisti spicca Daniel Mosquera, autore di tre doppiette nelle sue prime tre presenze nel torneo; dall’altra parte Stefano Moreo unisce finalizzazione e rifinitura. I nerazzurri inseguono il terzo successo consecutivo, mentre l’Hellas cerca una continuità finora sfuggita. Sarà anche una prova di maturità: trasformare la produzione offensiva in punti può cambiare il peso di questo avvio di stagione.
- Quaranta precedenti, margine gialloblù. Il bilancio in Serie B vede il Verona avanti con 15 vittorie, contro le 12 del Pisa e 13 pareggi. Gli ultimi tre incroci sono terminati tutti in parità: la serie eguaglia quella registrata tra il 1949 e il 1950, senza essere mai stata superata.
- Il Bentegodi non è più una fortezza inespugnabile. Nei primi 13 confronti casalinghi di Serie B contro il Pisa, il Verona aveva raccolto 10 successi senza mai perdere. Nelle successive sette sfide interne sono arrivate soltanto due vittorie, con tre pareggi e due sconfitte; in quattro occasioni l’Hellas è rimasto senza segnare.
- Hellas alla ricerca di continuità. Il Verona non ha mai ripetuto lo stesso esito in due giornate consecutive in questo campionato. Dopo il 2-2 con il Catanzaro, potrebbe ottenere due pareggi di fila in Serie B per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2019, quando ne collezionò tre con Fabio Grosso in panchina.
- Il tris nel mirino nerazzurro. Dopo il 3-0 al Vicenza e il 3-1 alla Cremonese, il Pisa punta a tre vittorie consecutive in Serie B, traguardo che manca dal periodo tra aprile e maggio 2025. Segnare almeno tre reti anche a Verona significherebbe inoltre eguagliare la striscia di tre gare riuscita al club tra gennaio e febbraio 1939.
- Due attacchi da alta classifica. Con 14 gol ciascuno, Verona e Pisa sono alle spalle soltanto delle 16 reti del Palermo. I nerazzurri condividono proprio con la capolista il primato di marcatori diversi: dieci, quattro in più dei gialloblù.
- Mosquera, partenza da specialista delle doppiette. Daniel Mosquera ha firmato due gol in ciascuna delle sue prime tre presenze in Serie B. Il riferimento per quattro marcature multiple consecutive è Massimo Coda, che nel marzo 2021 realizzò quattro doppiette con il Lecce. Nel confronto statistico disponibile fra i cinque maggiori campionati europei e le rispettive seconde divisioni, soltanto Raphinha conta più marcature multiple: Mosquera è a tre, insieme a Klaus, Mbappé, Raimondo e Yamal.
- Moreo sa segnare e far segnare. Stefano Moreo e Denis Johnsen sono gli unici giocatori di questo campionato capaci, almeno due volte, di abbinare un gol e un assist nella stessa partita. L’attaccante del Pisa cerca inoltre la rete in due presenze consecutive nel torneo, impresa che non gli riesce dal periodo tra marzo e aprile 2025, contro Cosenza e Modena.
Le statistiche stagionali di Verona e Pisa
Stessi gol realizzati, diversa capacità di proteggere il risultato. Verona e Pisa viaggiano a due reti segnate di media, ma i nerazzurri hanno subito 9 gol contro i 12 dell’Hellas e hanno lasciato per strada soltanto 2 punti da situazioni di vantaggio, contro gli 8 dei gialloblù. Il Verona tiene maggiormente il pallone, con il 55% di possesso contro il 48,4%, e mostra una precisione nei passaggi superiore: 86,02% contro 83,45%. Il Pisa, però, trova più spesso lo specchio: 48 conclusioni in porta contro 41, a parità di 86 tiri conteggiati nelle statistiche disponibili. Anche i clean sheet premiano gli ospiti, avanti 2-1. Identico il bilancio disciplinare complessivo: 15 ammonizioni e un’espulsione per parte.
Tra i singoli, Daniel Mosquera guida i marcatori del Verona con 6 reti; seguono Salvatore Cerbone, Samuele Mulattieri e Amin Sarr a quota 2, quindi Edoardo Iannoni e Gabriele Zappa con un gol. Nel Pisa il primato è condiviso da Arturo Calabresi, Stefano Moreo, Filippo Pittarello e Mattéo Tramoni, tutti a 2; una rete ciascuno per Simone Canestrelli, Francesco Coppola, Omar Correia, Giuseppe Leone, Tommaso Marras ed Emanuele Rao. Tramoni è anche il miglior assistman nerazzurro con 4 passaggi vincenti, mentre tra i gialloblù comandano a quota 2 Domagoj Bradaric, Dailon Livramento, Andréa Le Borgne e Amin Sarr. Sul fronte disciplinare, Livramento ha più gialli nell’Hellas, 3, e Calabresi nel Pisa, 4. L’unico espulso gialloblù è Andrias Edmundsson, per doppia ammonizione; quello nerazzurro è Mehdi Léris, per rosso diretto. In porta, Nicola Leali conta un incontro senza subire reti in cinque presenze, mentre Simone Perilli è a zero in due gare. Alessandro Confente ha invece mantenuto inviolata la porta del Pisa due volte in sette partite.
|Statistica
|Verona
|Pisa
|Posizione in classifica
|11ª
|3ª
|Punti
|8
|13
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|2
|4
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|3
|2
|Gol segnati
|14
|14
|Gol subiti
|12
|9
|Differenza reti
|+2
|+5
|Media gol segnati
|2,00
|2,00
|Media gol subiti
|1,71
|1,29
|Possesso palla
|55,0%
|48,4%
|Precisione dei passaggi
|86,02%
|83,45%
|Tiri nello specchio
|41
|48
|Precisione al tiro
|47,67%
|55,81%
|Assist
|11
|12
|Calci d’angolo
|46
|44
|Partite senza subire gol
|1
|2
|Punti persi da situazioni di vantaggio
|8
|2
|Punti recuperati da situazioni di svantaggio
|5
|4
|Falli commessi
|108
|83
|Cartellini gialli
|15
|15
|Cartellini rossi
|1
|1
|Migliori marcatori
|Mosquera: 6
|Calabresi, Moreo, Pittarello, Tramoni: 2
|Migliori assistman
|Bradaric, Livramento, Le Borgne, Sarr: 2
|Tramoni: 4
|Giocatore con più ammonizioni
|Livramento: 3
|Calabresi: 4
|Giocatore con più espulsioni
|Edmundsson: 1
|Léris: 1
|Clean sheet dei portieri
|Leali: 1; Perilli: 0
|Confente: 2
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Verona-Pisa?
-
Verona-Pisa, valida per l’8ª giornata della Serie B 2026-27, si gioca domenica 25 ottobre 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Verona-Pisa?
-
Verona-Pisa si disputa allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.
- Chi è l’arbitro di Verona-Pisa?
-
L’arbitro è Niccolò Turrini, con Fontemurato e Zezza come assistenti. Il quarto ufficiale è Perenzoni; al VAR ci sarà Meraviglia, affiancato dall’AVAR Giua.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.