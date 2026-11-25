Verstappen ha ammesso di aver giocato 40 ore a GTA 6 durante il weekend di Las Vegas, per poi scendere in pista e vincere il GP. Non sono arrivate critiche, ma se avesse perso?

Quaranta ore su GTA 6 tra mattina e sera, poi la vittoria nel Gran Premio di Las Vegas: Max Verstappen riesce a conciliare videogiochi e Formula 1, ma il racconto cambia a seconda del risultato. Il caso riapre una vecchia discussione sulle abitudini del quattro volte campione del mondo ma che si può benissimo ampliare a tutto il mondo dello sport. Quando vince tutto sembra concesso, quando sbaglia anche le sue passioni fuori dalla pista diventano un problema.

Verstappen, GTA 6 non poteva aspettare

Max Verstappen ha trovato il tempo per completare gran parte di GTA 6 anche durante il fine settimana del GP di Las Vegas. Il pilota della Red Bull ha raccontato durante una diretta Twitch di aver trascorso circa 40 ore sul nuovo capitolo della saga Rockstar, arrivando a completare l’80% della storia.

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Un dato che ha sorpreso gli appassionati, soprattutto considerando il risultato ottenuto poche ore dopo: la vittoria sul circuito cittadino del Nevada. “Ho giocato molto la sera e la mattina a Las Vegas”, ha spiegato Max, chiarendo di aver concentrato le sessioni nei momenti liberi.

“Non potevo comunque uscire e passeggiare”, ha aggiunto, riferendosi alla possibilità limitata di muoversi liberamente durante il soggiorno. Il campione olandese ha anche scherzato sul fatto di aver quasi dimenticato come si gioca a Minecraft, dopo essersi dedicato così tanto a GTA.

La curiosità non riguarda soltanto il numero di ore, ma il modo in cui Verstappen riesce a separare la propria vita da gamer dagli impegni in pista e il risultato sportivo ha inevitabilmente trasformato la vicenda in una storia divertente, anziché in un caso.

Dalla 24 Ore al simulatore alle polemiche in Ungheria

Non è la prima volta che il rapporto tra Verstappen e i videogiochi finisce sotto osservazione. Nel 2024 il pilota aveva partecipato alla 24 Ore del Nürburgring virtuale durante il fine settimana del Gran Premio di Imola, riuscendo poi a vincere anche la gara di Formula 1. In quell’occasione la sua passione per il sim racing era stata raccontata come una dimostrazione delle sue capacità di concentrazione e gestione di impegni diversi.

Pochi mesi dopo, però, il clima era stato differente. In Ungheria, dopo una gara complicata e un acceso confronto via radio con il muretto Red Bull, si era tornati a discutere delle sue attività al simulatore e delle ore trascorse a giocare durante i weekend di gara. La partecipazione a una competizione virtuale fino a tarda notte aveva alimentato interrogativi sulla gestione del riposo e sulle priorità di un pilota impegnato nella lotta per il Mondiale.

Il punto non era necessariamente stabilire un rapporto diretto tra il gaming e la prestazione in pista, ma chiedersi se fosse opportuno dedicare così tanto tempo a un’attività extra-sportiva in un fine settimana già particolarmente intenso. Una discussione che, a Las Vegas, sembra essersi improvvisamente alleggerita.

Due pesi e due misure: il mondo dello sport

È proprio qui che emerge il doppio standard. Le 40 ore su GTA 6 sarebbero state raccontate diversamente se Verstappen avesse commesso un errore decisivo, perso la gara o mostrato difficoltà nella gestione della monoposto? Probabilmente sì. In quel caso, il tempo trascorso davanti alla console avrebbe potuto diventare un ulteriore elemento da inserire nel processo alle sue abitudini.

La questione, però, va ben oltre Max Verstappen e la Formula 1. Nelle ultime settimane il rapporto tra videogiochi e professionismo sportivo è tornato al centro del dibattito, coinvolgendo anche il calcio. Tra i primi a finire sotto accusa è stato Bryan Mbeumo del Manchester United dopo aver pubblicato sui social un’immagine di GTA 6 nelle ore successive al lancio, in piena notte. La reazione dei tifosi è stata particolarmente dura, anche per il momento complicato attraversato dal club.

Gary Neville aveva già criticato le abitudini dei calciatori che restano svegli fino alle due o alle tre per giocare, mentre diversi allenatori hanno affrontato pubblicamente la questione: Gennaro Gattuso ha liquidato il problema dicendo che, se un giocatore passa tutta la notte alla PlayStation, è una responsabilità sua; Davide Ancelotti ha invece ricordato che i calciatori possono divertirsi, ma devono restare professionisti. Anche Roberto De Zerbi e Mikel Arteta hanno preso posizione sulla necessità di lascare liberi i calciatori ma, allo stesso tempo, non lasciare che il nuovo videogioco interferisca con la preparazione.

La vittoria di Las Vegas assolve Verstappen?

Il successo in Nevada di Max dimostra che, almeno in questa occasione, le sessioni di GTA 6 non gli hanno impedito di preparare e disputare una gara vincente. Verstappen ha conquistato il terzo trionfo della carriera a Las Vegas, resistendo alla pressione degli avversari e gestendo una corsa particolarmente movimentata. Ma sarebbe altrettanto sbagliato trasformare una vittoria nella prova che qualsiasi abitudine sia automaticamente compatibile con la preparazione di uno sportivo.

Un approfondimento pubblicato dal The Guardian ha raccolto anche alcune ricerche scientifiche sulla fatica mentale: uno studio condotto su calciatori professionisti brasiliani ha rilevato una riduzione del 6,5% nella precisione dei passaggi dopo una sessione di FIFA, mentre altri lavori hanno evidenziato possibili effetti sulla lucidità e sulla gestione degli sforzi. Gli stessi ricercatori, tuttavia, invitano alla cautela: gli studi sono ancora limitati e non dimostrano che una partita ai videogiochi comprometta automaticamente la prestazione di un atleta d’élite.

Il rischio più concreto resta la privazione del sonno, soprattutto dopo sessioni notturne prolungate. Ed è qui che il caso Verstappen diventa emblematico: se Max vince a Las Vegas dopo aver giocato per decine di ore, la sua abitudine viene raccontata con leggerezza; se arriva una gara deludente, lo stesso comportamento può trasformarsi in un capo d’accusa.

Nel calcio come in Formula 1, insomma, il confine tra vita privata e disciplina professionale esiste, ma il giudizio del pubblico sembra spesso dipendere più dal risultato della gara che dalle ore trascorse davanti a uno schermo.