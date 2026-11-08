Vicenza-Cremonese 8 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Vicenza-Cremonese si gioca domenica 8 novembre alle 19.30. Arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche a confronto.

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Il Vicenza cerca punti salvezza, la Cremonese vuole allungare il passo: al Romeo Menti di Vicenza si gioca l’8 novembre 2026 alle 19.30, per l’11ª giornata di Serie B. I biancorossi sono 17mi con 9 punti: 2 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte, 13 gol segnati e 20 subiti. I grigiorossi occupano l’11° posto a quota 12: 3 successi, 3 pareggi, 4 ko, 10 reti fatte e 11 incassate. Una sfida delicata soprattutto per i padroni di casa, chiamati a fermare la caduta contro un’avversaria reduce da due vittorie che hanno risollevato morale e classifica dopo un avvio al di sotto delle aspettative.

Le ultime partite giocate da Vicenza e Cremonese

Il momento delle due squadre racconta direzioni opposte. Il Vicenza ha raccolto 4 punti nelle ultime cinque partite e arriva da due sconfitte consecutive, contro Modena e Palermo. La Cremonese ne ha conquistati 7 nello stesso periodo, chiudendo con due successi per 2-0 contro Mantova e Benevento: quattro gol segnati e nessuno subito per ritrovare fiducia. Ecco il bilancio delle cinque gare considerate.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Vicenza 1 1 3 4 6 10 Cremonese 2 1 2 7 5 4

Il dettaglio dei risultati, dal meno recente al più recente:

Vicenza : Vicenza – Pisa 0-3, sconfitta.

: – 0-3, sconfitta. Vicenza : Benevento – Vicenza 2-2, pareggio.

: – 2-2, pareggio. Vicenza : Empoli – Vicenza 0-2, vittoria.

: – 0-2, vittoria. Vicenza : Vicenza – Modena 1-2, sconfitta.

: – 1-2, sconfitta. Vicenza : Palermo – Vicenza 3-1, sconfitta.

: – 3-1, sconfitta. Cremonese : Arezzo – Cremonese 0-0, pareggio.

: – 0-0, pareggio. Cremonese : Pisa – Cremonese 3-1, sconfitta.

: – 3-1, sconfitta. Cremonese : Cremonese – Juve Stabia 0-1, sconfitta.

: – 0-1, sconfitta. Cremonese : Mantova – Cremonese 0-2, vittoria.

: – 0-2, vittoria. Cremonese: Cremonese–Benevento 2-0, vittoria.

L’arbitro di Vicenza-Cremonese

A dirigere Vicenza–Cremonese sarà Matteo Marchetti, nato a Ostia. Nelle due partite arbitrate nella Serie B 2026-27 ha fischiato 48 falli e assegnato 9 cartellini gialli, senza espulsioni né rigori: la media è di 4,5 ammonizioni a incontro, con un provvedimento ogni 5,3 falli. Gli assistenti saranno Grasso e Della Mea, mentre Drigo svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Ghersini, affiancato dall’AVAR Rutella, entrambi presenti al Menti.

Vicenza-Cremonese: precedenti e pillole sul match

Il passato sorride al Vicenza, il presente dà slancio alla Cremonese. Nei venti precedenti di Serie B i biancorossi hanno conquistato sette vittorie, contro le cinque dei lombardi, e al Menti hanno perso soltanto una delle dieci sfide. Proprio quell’unico successo esterno grigiorosso, però, appartiene all’ultimo incrocio casalingo considerato: un promemoria per chi cerca conforto nella tradizione. La squadra di casa deve soprattutto spezzare la serie di due sconfitte, mentre gli ospiti inseguono la terza vittoria consecutiva dopo due prove senza reti al passivo. Anche i duelli offrono una chiave di lettura: il Vicenza ne disputa di più, ma la Cremonese ne vince una percentuale superiore. In attacco si incrociano due attese: Silvio Merkaj cerca il gol che manca da sette presenze, Marco Nasti vuole segnare per la terza gara di fila. Tra fattore campo, solidità ritrovata e fiducia degli attaccanti, il confronto promette risposte importanti per entrambe.

Vicenza avanti nel bilancio storico: in 20 confronti di Serie B contro la Cremonese sono arrivati 7 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte. Negli ultimi due incroci, però, i biancorossi non hanno vinto né segnato: un pareggio e un ko, con un passivo complessivo di 0-1. Un’altra gara senza reti rappresenterebbe una prima volta contro i lombardi nel torneo cadetto.

avanti nel bilancio storico: in 20 confronti di Serie B contro la sono arrivati 7 successi, 8 pareggi e 5 sconfitte. Negli ultimi due incroci, però, i biancorossi non hanno vinto né segnato: un pareggio e un ko, con un passivo complessivo di 0-1. Un’altra gara senza reti rappresenterebbe una prima volta contro i lombardi nel torneo cadetto. Il Menti è stato quasi sempre un ostacolo per la Cremonese : una sola vittoria in 10 trasferte di Serie B, accompagnata da 4 pareggi e 5 sconfitte. L’eccezione è l’1-0 del 26 settembre 2021. Il Vicenza non è mai rimasto a secco in due partite casalinghe consecutive contro i grigiorossi nella competizione.

: una sola vittoria in 10 trasferte di Serie B, accompagnata da 4 pareggi e 5 sconfitte. L’eccezione è l’1-0 del 26 settembre 2021. Il non è mai rimasto a secco in due partite casalinghe consecutive contro i grigiorossi nella competizione. Il Vicenza deve interrompere una sequenza pericolosa: dopo due sconfitte consecutive, un nuovo passo falso porterebbe a tre ko di fila, una striscia che in Serie B manca dal periodo tra novembre e dicembre 2021.

deve interrompere una sequenza pericolosa: dopo due sconfitte consecutive, un nuovo passo falso porterebbe a tre ko di fila, una striscia che in Serie B manca dal periodo tra novembre e dicembre 2021. La Cremonese cerca il tris: ha vinto le ultime due gare senza subire gol e non conquista tre successi consecutivi nel torneo dal periodo tra febbraio e marzo 2024. Per trovare almeno tre partite di fila a porta inviolata bisogna invece tornare a gennaio-febbraio 2024, quando furono quattro, tutte vinte.

cerca il tris: ha vinto le ultime due gare senza subire gol e non conquista tre successi consecutivi nel torneo dal periodo tra febbraio e marzo 2024. Per trovare almeno tre partite di fila a porta inviolata bisogna invece tornare a gennaio-febbraio 2024, quando furono quattro, tutte vinte. Quantità contro efficacia nei duelli: la Cremonese ne ha disputati 842, meno di qualsiasi altra squadra del campionato, vincendone il 50,6%. Il Vicenza arriva a 978, ben 136 in più, ma si ferma al 46,8% di successo: soltanto il Südtirol , con il 46,5%, fa peggio.

ne ha disputati 842, meno di qualsiasi altra squadra del campionato, vincendone il 50,6%. Il arriva a 978, ben 136 in più, ma si ferma al 46,8% di successo: soltanto il , con il 46,5%, fa peggio. Silvio Merkaj vuole riaccendersi: dopo due presenze consecutive a segno tra agosto e settembre, è rimasto senza gol nelle successive sette. In quel periodo ha tentato 8 tiri in 503 minuti: tra gli attaccanti con almeno 500 minuti giocati, nessuno ha concluso meno. Lo stesso numero di tentativi è stato registrato da Simone D’Uffizi , in 603 minuti.

vuole riaccendersi: dopo due presenze consecutive a segno tra agosto e settembre, è rimasto senza gol nelle successive sette. In quel periodo ha tentato 8 tiri in 503 minuti: tra gli attaccanti con almeno 500 minuti giocati, nessuno ha concluso meno. Lo stesso numero di tentativi è stato registrato da , in 603 minuti. Per Marco Nasti c’è un traguardo personale nel mirino: ha segnato nelle ultime due presenze e non è mai arrivato a tre gare consecutive a bersaglio in Serie B. Anche nel dicembre 2025, con l’Empoli, la sua serie si era fermata a due.

Le statistiche stagionali di Vicenza e Cremonese

Il confronto dopo dieci giornate mette in evidenza soprattutto la diversa tenuta difensiva: il Vicenza ha incassato 20 gol, il doppio della propria media realizzativa per partita soltanto in termini di reti subite complessive rispetto ai 10 gol segnati dagli ospiti; la Cremonese ne ha concessi 11. Più direttamente, i biancorossi subiscono 2 reti a gara contro le 1,1 dei grigiorossi, che vantano quattro partite a porta inviolata contro una. Davanti, invece, i padroni di casa hanno segnato di più: 13 gol contro 10. La Cremonese gestisce maggiormente il pallone, con il 50,1% di possesso contro il 47,8%, ed è più precisa nei passaggi: 83,87% contro 81,34%. Pur contando meno tiri nella voce statistica delle conclusioni non respinte, 82 contro 87, ha centrato più spesso lo specchio: 40 volte contro 30. Per il Vicenza pesa inoltre il dato dei 13 punti persi da situazioni di vantaggio.

Tra i singoli, il Vicenza distribuisce i gol: Tommaso Corazza, Silvio Merkaj e Nicola Rauti guidano con 2 reti ciascuno; a quota 1 figurano Nicolò Brighenti, Lorenzo Caferri, Giuseppe Cuomo, Gabriele Moncini, Claudio Morra, Giulio Pellizzari e Alessandro Pietrelli. Il totale di squadra comprende anche un’autorete a favore. Caferri, Filippo Costa e Rauti condividono il primato degli assist con 2. Nella Cremonese spicca Federico Bonazzoli, autore di 4 gol, seguito da Tommaso Berti e Marco Nasti con 2; completano il quadro Michele Collocolo e Adin Licina, a quota 1. Il miglior assistman grigiorosso è Jari Vandeputte con 3 passaggi vincenti. Sul piano disciplinare, Brighenti e Mattia Valoti sono i più ammoniti dei biancorossi con 3 gialli; tra gli ospiti guidano Berti e Bonazzoli con 2. Non risultano espulsioni per il Vicenza, mentre Tommaso Barbieri e Giuseppe Pezzella ne contano una ciascuno, entrambe per doppia ammonizione. Tra i portieri, Riccardo Gagno ha mantenuto la porta inviolata una volta in 10 presenze; per la Cremonese, Andrea Fulignati registra 3 clean sheet in 6 gare e Federico Agazzi uno in 4.

Statistica Vicenza Cremonese Posizione in classifica 17ª 11ª Punti 9 12 Partite giocate 10 10 Vittorie 2 3 Pareggi 3 3 Sconfitte 5 4 Gol segnati 13 10 Gol subiti 20 11 Differenza reti -7 -1 Media gol segnati 1,3 1,0 Media gol subiti 2,0 1,1 Partite a porta inviolata 1 4 Possesso palla 47,8% 50,1% Precisione dei passaggi 81,34% 83,87% Tiri nello specchio 30 40 Precisione al tiro, escluse le conclusioni respinte 34,48% 48,78% Calci d’angolo 57 37 Duelli disputati 978 842 Duelli vinti 46,8% 50,6% Falli commessi 168 105 Cartellini gialli 24 16 Cartellini rossi 0 2 Migliori marcatori Corazza, Merkaj, Rauti: 2 Bonazzoli: 4 Leader negli assist Caferri, Costa, Rauti: 2 Vandeputte: 3 Giocatori con più ammonizioni Brighenti, Valoti: 3 Berti, Bonazzoli: 2 Giocatori con più espulsioni Nessuno Barbieri, Pezzella: 1 Portieri: partite a porta inviolata Gagno: 1 Fulignati: 3; Agazzi: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Vicenza-Cremonese? Vicenza-Cremonese si gioca l’8 novembre 2026 alle ore 19.30, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Vicenza-Cremonese? La partita si disputa allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Chi è l’arbitro di Vicenza-Cremonese? L’arbitro è Matteo Marchetti, assistito da Grasso e Della Mea. Il quarto ufficiale è Drigo; al VAR c’è Ghersini, con Rutella all’AVAR.