Vienna, Alcaraz fa copia e incolla dal giorno precedente e batte anche Medvedev: Carlitos non perde un colpo

Alcaraz è il primo finalista a Vienna: batte 6-4 7-6 Medvedev, con modalità e punteggio simili a quanto fatto 24 ore prima con Paul. Nei tornei 500 non perde da 25 partite

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Ha fatto copia e incolla dal giorno precedente, anzi, praticamente da tutti e tre quelli nei quali è sceso in campo a Vienna. Perché Carlos Alcaraz quando vuole sa essere assai metodico, quasi al punto da annoiare chi lo guarda stupito a bordo campo, sugli spalti o collegato da ogni angolo del mondo: come nelle precedenti partite disputate all’Erste Bank Open di Vienna, lo spagnolo vince in due set, di cui il secondo è sempre il tiebreak, e avanza alla finalissima dove affronterà il vincente della sfida tra Sascha Zverev e Alex de Minaur. Potrebbe essere quindi il primo scontro diretto tra i due massimi calibri del circuito di questo finale di stagione, essendo ai box Sinner. Giusto per mettere un po’ di sale su un piatto già piuttosto saporito, con Medvedev costretto a piegarsi alla superiorità dell’iberico.

Battaglia vera, ma Alcaraz gioca meglio i punti chiave

Medvedev è uno di quelli che sta giocando meglio da qualche tempo a questa parte (era alla quarta semifinale negli ultimi 4 tornei disputati: con quella odierna fanno tre sconfitte e una vittoria, che poi s’è tramutata nella conquista dell’ATP 250 di Almaty), ma poco ha potuto per fronteggiare un Alcaraz tornato chirurgico nei momenti in cui le partite gli chiedono di essere chirurgico.

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E come con Paul nel quarto di finale di venerdì, ha saputo farsi strada con le armi migliori di cui dispone, anche se la battaglia stavolta è stata più complicata, con due break subiti (ma tre volte Carlitos ha tolto la battuta al russo) e percentuali che, specie con la seconda, sono apparse da subito abbastanza basse.

Alla fine però Alcaraz i conti l’ha fatti tornare, come spesso gli riesce quando sente di star bene. Ha saputo mettere in difficoltà con le sue traiettorie sempre vicino alla riga un Medvedev che ha faticato tanto al servizio, salvandosi nel secondo gioco del primo set (due volte ai vantaggi) e poi cedendo la battuta nel quarto, seppur nel gioco successivo abbia ridato il favore salendo sullo 0-40 e poi chiudendo al secondo tentativo. Il game decisivo però è stato il decimo, quello nel quale il russo sul 15-30 ha commesso un sanguinosissimo doppio fallo, subito sfruttato da Alcaraz per chiudere sul 6-4.

Tiebreak perfetto: è il quarto che vince in 4 partite

Nel secondo parziale lo spagnolo ha servito ancora una volta per primo e questo vantaggio l’ha portato a trovare un altro break pesante nel sesto gioco, quello che pareva aver chiuso in anticipo ogni discorso.

Medvedev però ancora una volta ha replicato con una moneta pesante: servizio strappato a zero nel settimo game e match che si protrae fino al tiebreak, dove però Carlitos è pressoché ingiocabile, subito avanti di un minibreak e poi 4-2 al cambio campo, ma soprattutto sublime con un paio di giocate di classe purissima (la smorzata che lo porta a guadagnarsi 4 palle match è il punto della giornata). Chiuderà alla prima opportunità, senza concedere alcuna attenuante generica.

Finisce 6-4 7-6, come 24 ore prima con Paul: Alcaraz conquista la 25esima vittoria consecutiva in un torneo del circuito 500 (non perde una partita da Barcellona 2025, quando venne sconfitto in finale da Rune: da allora solo vittorie al Queen’s e Tokyo 2025 e a Doha, Tokyo e Vienna 2026) certifica che il murciano è davvero tornato, e sulla via che conduce a Torino (oltre che alla Davis di Bologna) bisognerà tenerne debitamente conto.