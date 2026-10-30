Vienna, Alcaraz frena la corsa di Paul verso le Finals e fa un favore a Jodar. Super semifinale con Medvedev

A Vienna pronostico rispettato nei primi due quarti di finale: netta vittoria di Medvedev su Mannarino, Alcaraz piega Paul che vede allontanarsi le Finals, dove approda il russo.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La caccia alla numero uno di Sascha Zverev è ufficialmente aperta. Con Carlos Alcaraz che non ha perso tempo e ha subito mandato un bel segnale al nuovo inquilino del gradino più alto del ranking ATP. Con Tommy Paul che a Vienna, nel secondo quarto di finale di giornata, s’è arreso senza troppe velleità: 6-4 7-6 per lo spagnolo che continua il suo percorso netto nella capitale austriaca, pronto domani a sfidare Daniil Medvedev, che a sua volta sta dimostrando di essere tornato a esprimersi su livelli decisamente alti, come dimostra il 6-2 6-3 rifilato ad Adrian Mannarino nel quarto che ha aperto il programma di giornata all’Erste Bank Open.

Alcaraz stavolta gioca un tiebreak sublime

C’è una costante nel cammino di Alcaraz in quel di Vienna: ha vinto tutti i suoi match in due set, ma spuntandola sempre al tiebreak nel secondo parziale di ognuna delle tre partite disputate. E se con Basilashvili aveva rischiato forte di rovinare tutto e prolungare la permanenza in campo, annullando 4 palle set nel tiebreak poi vinto 13-11, stavolta ha dimostrato di saper gestire meglio le cose nel momento cruciale dell’incontro, tanto da chiudere i conti con un netto 7-2 (Paul ha vinto il primo scambio del tiebreak, poi è andato sotto 4-1, quindi ha ceduto di schianto dopo aver cambiato campo sul 4-2).

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Alcaraz è stato bravo soprattutto nel primo set a impedire che l’americano potesse scappare via, arrivando ad annullare tre palle break nel quarto gioco prima di farsene bastare una nel settimo, quello che ha finito per decidere la contesa nel primo parziale a suo favore. Nel secondo la partita è andata seguendo un copione abbastanza fedele al primo, con i servizi dominanti (Paul ha ottenuto l’80% di punti con la prima contro il 70% di Alcaraz, ma ha pagato il rendimento con la seconda al 50%, contro il 60% del rivale spagnolo) e con le palle break avute da ambo le parti prontamente annullate. Al tiebreak, Alcaraz ha giocato più aggressivo e non ha concesso chance al rivale.

Jodar ringrazia Carlitos: Torino è più vicina

La vittoria di Carlitos trova in Rafa Jodar il più felice tra i colleghi: Paul era un diretto rivale del giovane iberico nella corsa a un posto alle Finals, ma quando resta da giocare solo il Masters 1000 di Parigi-Nanterre il ritardo nei confronto dell’attuale ultimo qualificato virtuale è di 434 punti, probabilmente troppi per pensare di rimontare.

Con Djokovic out a Basilea (319 i punti di ritardo da Jodar) e in attesa della sfida di stasera che vedrà Alex de Minaur affrontare Berrettini (l’australiano è il primo inseguitore di Jodar, attardato di 229 punti: dovesse avanzare in semifinale, il conteggio scenderebbe a 129), resta in ballo soltanto Taylor Fritz, che a Basilea ha beneficiato del ritiro di Fils nel secondo set per conquistare un posto in semifinale (dove sfiderà Vacherot) e avvicinarsi a 234 punti dall’iberico. Senza dimenticare che un eventuale forfait di Cobolli metterebbe dentro anche il decimo della Race (ad oggi de Minaur).

Medvedev, avanti tutta: settima partecipazione alle Finals

A Torino un posto prenotato ce l’ha già Daniil Medvedev, che contro Mannarino ha pienamente rispettato il pronostico. Il russo sta vivendo un finale di stagione a fari accesi e il 6-2 6-3 finale testimonia la netta superiorità mostrata nel confronto con l’esperto giocatore transalpino, avanzato un po’ a sorpresa tra i primi 8 del tabellone.

La vittoria ha certificato la presenza di Medvedev alle Nitto ATP Finals: sarà la settima volta che il nativo di Mosca prenderà parte al torneo di fine stagione, che nel 2020 peraltro lo vide imporsi battendo in finale Dominic Thiem (dopo aver superato Nadal in semifinale).

Negli ultimi 4 tornei disputati (da Pechino in poi) il russo ha sempre centrato almeno la semifinale, riuscendo a vincere ad Almaty e aprendo una striscia di risultati utili che ammonta oggi a 7 partite. Domani però c’è l’ostacolo più duro di tutti, perché contro questo Alcaraz scendere a patti è esercizio assai complicato, sebbene l’ultimo (nonché unico) incrocio stagionale tra i due abbia visto Medvedev imporsi in due set in semifinale a Indian Wells lo scorso marzo.