Vienna, allarme Davis per l'Italia: Darderi asfaltato da Paul, Musetti si butta via contro Fery (e addio derby)

A Vienna Musetti spreca un break di vantaggio nel terzo set e cede a Fery, peraltro vittima di un problema muscolare. Niente derby nei quarti e out pure Darderi, sconfitto da Paul

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Eccolo lì, l’ennesimo harakiri di Lorenzo Musetti. Che a Vienna si ferma negli ottavi, battuto da Arthur Fery, che seppur azzoppato nel finale di partita riesce a trovare risorse insospettabili per spedire il carrarino fuori dal torneo austriaco. E così facendo salta anche il possibile derby nei quarti con il vincitore della sfida serale tra Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, che qualora fosse stato quest’ultimo ci avrebbero ricamatto sopra chissà quanti dopo i rumors degli ultimi giorni legati alla rottura dei rapporti tra i due giocatori (per questioni naturalmente extra tennistiche). Considerato anche il tracollo (netto) di Darderi contro Tommy Paul (doppio 6-1), in ottica Davis avvisaglie decisamente negative per Volandri.

Musetti, che spreco: Fery lo elimina (con i crampi…)

Contro Arthur Fery per Musetti i rimpianti sono stati tanti, pensando al fatto che nel sesto gioco del terzo set la tavola sembrava imbandita per un comodo abbrivio conclusivo. Certo chi si aspettava una partita più “easy” s’è dovuto ricredere in fretta: il britannico nel primo set ha calato tutti gli assi, trovando il break nel settimo gioco dopo aver annullato tre opportunità al rivale nel gioco precedente, e servendo poi con percentuali altissime per blindare il 6-4 finale dopo 40’ di tennis godibile e avvincente.

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Nel secondo parziale Musetti ha cercato di aggiustare un po’ di cose, riuscendo a ricavare subito una palla break in ognuno dei primi due giochi al servizio del britannico, bravo però a salvarsi, ma meno nel riuscire a costruirsi opportunità per andare di nuovo avanti. Alla fine c’è pensato Lorenzo a prendersi il set ottenendo il break nel dodicesimo gioco, dopo aver sciupato due opportunità consecutive sul 15-40, ma chiudendo il parziale alla terza chance.

Nel terzo set il break Musetti lo ha trovato nel sesto gioco, con Fery addirittura rimasto al palo nel game, pagando a caro prezzo un passaggio a vuoto figlio anche di un po’ di stanchezza. Sembrava il preludio a un finale in carrozza, e invece da quel momento in poi si ribalta tutto: Fery replica al break ottenendone a sua volta lui uno a zero, poi lascia un 15 a Lorenzo nell’ottavo gioco, quindi gli strappa di nuovo il servizio, sempre a 15, seppur gravato di un problema muscolare alla gamba sinistra (che si fa massaggiare prima di andare a servire per il match). Senza colpo ferire, Fery si guadagna due palle match e la seconda è quella buona per chiudere la contesa.

Darderi, che botta: Paul gli lascia la miseria di due game

Musetti esce con la sensazione di aver sprecato una ghiotta opportunità per continuare il buon momento attraversato a Lione, dove è tornato a vincere dopo 4 anni di attesa. Ai quarti però Fery troverà uno tra Cobolli e Berrettini, e quello resterà l’ultimo italiano in tabellone, visto che Luciano Darderi ha ceduto nettamente a Tommy Paul in un ottavo di finale a senso unico.

Una sconfitta senza attenuanti, quella del 24enne di Villa Gesell: il doppio 6-1 incassato dallo statunitense in soli 49′ certifica una volta di più una sorta di “allergia” che Luli affronta ogni qual volta si ritrova a giocare sul veloce indoor, dove i numeri in carriera sono decisamente controproducenti (con questa fanno 10 sconfitte in 12 partite).

Devastante il dominio di Paul, che ha trovato il 95% di punti con la prima (contro il 57% di Luciano) e ottenuto ben 9 palle break, di cui 5 andate a segno, senza concederne alcuna a Darderi. Che ha ottenuto appena 21 punti contro i 53 del rivale, che adesso nei quarti se la vedrà con Carlos Alcaraz: solo vincendo Paul potrebbe ancora sperare di trovare posto tra gli 8 che si giocheranno le Finals a Torino, dal momento che anche Fritz e de Minaur sono qualificati per i quarti a Vienna, mentre Djokovic sta giocando a Basilea per accedere agli ottavi.