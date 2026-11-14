Vinicius non salva il Brasile dalla figuraccia col Giappone: ko per 3-2, Ancelotti furioso con l'arbitro, espulso al 94' assieme a Raphinha

Gli auriverde rimontano due reti nel test a Singapore grazie alle prodezze del gioiello del Real Madrid ma si arrendono nel recupero, il ct ha molto ancora da lavorare

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Ai Mondiali in Usa ci volle un gol all’ultimo respiro di Martinelli per ribaltare la gara e battere il Giappone che era passato in vantaggio alla mezzora ma stavolta al Brasile la rimonta non è riuscita. In un’amichevole giocata a Singapore la nazionale auriverde aveva recuperato da 0-2 a 2-2 grazie a una doppietta di Vinicius ma è stata beffata in pieno recupero dal gol del 3-2 di Sakamoto. Finale rovente con le espulsioni di Ancelotti e Raphinha.

Solo Giappone per mezzora

Per mezzora la squadra di Ancelotti è apparsa totalmente priva di creatività, in balia di un Giappone scatenato che in soli 20′ segna due gol. Al 15′ Kubo si lancia in contropiede e calcia rasoterra nell’angolo sinistro, battendo Morisco. I giocatori brasiliani protestano per un presunto fallo all’inizio dell’azione. Il raddoppio al 19′: Nakamura riceve un cross basso sul lato opposto dell’area e tira, portando il risultato sul 2-0.

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La reazione del Brasile è di pancia: al 33′ Estêvao fallisce un uno contro uno con Suzuki, Vini Jr riconquista la palla fuori area e scaglia un tiro potentissimo nell’angolino alto a destra della rete del portiere giapponese, accorciando le distanze.

Il rigore negato e il gol di Vini jr

Proteste al 42′: Raphinha riceve palla in area e cade in un contrasto ruvido con Tanaka. Il Brasile reclama un rigore, Ancelotti protesta, ma l’arbitro lascia proseguire il gioco. A inizio ripresa Suzuki nega il gol a Raphinha. Un bel tiro di sinistro del brasiliano dall’interno dell’area piccola. Tanti i cambi su entrambi i fronti ma alla mezzora arriva il pareggio, sempre grazie a Vinicius (nuovo leader riconosciuto della Selecao) che riceve palla sulla sinistra dopo un calcio d’angolo, supera il suo marcatore e calcia a giro dal limite sinistro dell’area di rigore; la palla colpisce il palo sinistro e finisce in rete.

La beffa allo scadere

Prima del fischio finale da segnalare un palo di Endrick, entrato al posto di Raphimha al 25′ della ripresa ma all’ultimo minuto di recupero la beffa. Sakamoto regala la vittoria al Giappone: dopo una bella azione corale, il giocatore giapponese ha scagliato un potente tiro rasoterra al centro della porta. Pedro Morisco era completamente fuori posizione e non ha potuto impedire la rete. Finisce 3-2 per il Giappone con Ancelotti che viene espulso per proteste assieme a Raphinha.