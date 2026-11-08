Virtus Entella-Modena 8 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Virtus Entella-Modena si gioca l’8 novembre alle 15. Orario, arbitro, precedenti, ultime partite e statistiche a confronto.

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Salvezza e ambizioni di vertice si incrociano in Virtus Entella-Modena, in programma domenica 8 novembre 2026 alle 15 allo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, per l’11ª giornata di Serie B. I liguri sono 14mi con 10 punti: 2 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, 11 gol segnati e 12 subiti. Gli emiliani, secondi a quota 20, contano 6 successi, 2 pareggi e 2 ko, con 18 reti fatte e 10 incassate. Per i padroni di casa è una prova delicata; per i canarini un’occasione per consolidarsi in zona promozione, sfruttando soprattutto la verve di un Belotti rigenerato dal trasferimento in Emilia.

Le ultime partite giocate da Virtus Entella e Modena

Il momento delle due squadre racconta una sfida in salita per i liguri. La Virtus Entella ha raccolto 5 punti nelle ultime cinque gare, con una vittoria, due pareggi e due sconfitte, e deve reagire al 2-0 subito contro la Sampdoria. Il Modena ne ha conquistati 10 nello stesso intervallo: tre successi, un pareggio e una sconfitta. I canarini arrivano dall’1-1 con il Mantova, preceduto dalle vittorie contro Cesena e Vicenza.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Sequenza dalla meno recente Virtus Entella 1 2 2 5 Pareggio, vittoria, sconfitta, pareggio, sconfitta Modena 3 1 1 10 Vittoria, sconfitta, vittoria, vittoria, pareggio

Il dettaglio degli ultimi cinque incontri, in ordine dalla gara meno recente alla più recente:

Virtus Entella : Virtus Entella-Juve Stabia 1-1.

: 1-1. Virtus Entella : Calcio Padova-Virtus Entella 1-2.

: 1-2. Virtus Entella : Virtus Entella-Mantova 0-1.

: 0-1. Virtus Entella : Virtus Entella-Avellino 1-1.

: 1-1. Virtus Entella : Sampdoria-Virtus Entella 2-0.

: 2-0. Modena : Modena-Verona 3-2.

: 3-2. Modena : Carrarese-Modena 2-1.

: 2-1. Modena : Modena-Cesena 3-0.

: 3-0. Modena : Vicenza-Modena 1-2.

: 1-2. Modena: Modena-Mantova 1-1.

L’arbitro di Virtus Entella-Modena

A dirigere l’incontro sarà Valerio Crezzini, affiancato dagli assistenti Passeri e Russo. Il quarto ufficiale sarà Teghille, mentre al VAR ci sarà Guida, con Manganiello nel ruolo di AVAR. Nella Serie B 2026-27 Crezzini ha finora arbitrato 2 partite: ha fischiato 57 falli, assegnato 10 ammonizioni e concesso un rigore, senza estrarre cartellini rossi. La sua media è di 5 gialli a incontro, con un’ammonizione ogni 5,7 falli.

Precedenti e curiosità: le pillole di Virtus Entella-Modena

La classifica indica il Modena, ma i precedenti invitano a non sottovalutare la Virtus Entella: a Chiavari i liguri non hanno mai perso contro i canarini in Serie B. È un appiglio importante per una squadra chiamata a ritrovare il gol dopo il passo falso con la Sampdoria. Dall’altra parte c’è una formazione capace di cambiare marcia durante le partite: gli emiliani sarebbero penultimi considerando soltanto i primi tempi, ma primi isolati contando esclusivamente le riprese. Un contrasto che rende preziosa la gestione dei novanta minuti, soprattutto per chi spera di sorprenderli in avvio. Il duello passa anche dalla qualità della costruzione ospite e dai palloni inattivi dei padroni di casa, sui quali Bernat Guiu sa creare occasioni. Sotto porta, invece, i riflettori sono su Andrea Belotti: segna da sei presenze consecutive e insegue una striscia raggiunta una sola volta nella sua carriera tra i campionati italiano e portoghese. Storia, forma e protagonisti offrono così letture diverse della sfida.

Precedenti recenti favorevoli ai liguri: la Virtus Entella ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie B contro il Modena , perdendo l’altra. Nei primi due incroci, entrambi nel 2014-15, aveva invece raccolto un pareggio e una sconfitta.

ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie B contro il , perdendo l’altra. Nei primi due incroci, entrambi nel 2014-15, aveva invece raccolto un pareggio e una sconfitta. Chiavari resta un campo da conquistare per i canarini: nei tre precedenti esterni contro la Virtus Entella in Serie B, il Modena ha ottenuto un pareggio e subito due sconfitte. Tra le avversarie dell’attuale campionato, soltanto contro l’ Ascoli i liguri vantano più gare interne senza ko: cinque. A quota tre figurano anche Pisa e Juve Stabia .

in Serie B, il ha ottenuto un pareggio e subito due sconfitte. Tra le avversarie dell’attuale campionato, soltanto contro l’ i liguri vantano più gare interne senza ko: cinque. A quota tre figurano anche e . Obiettivo ritrovare la rete: dopo lo 0-2 con la Sampdoria , la Virtus Entella vuole evitare due partite consecutive senza segnare. In Serie B non le è mai successo sotto la guida di Andrea Chiappella; l’ultima volta risale all’aprile 2021, quando in panchina c’era Vincenzo Vivarini.

, la vuole evitare due partite consecutive senza segnare. In Serie B non le è mai successo sotto la guida di Andrea Chiappella; l’ultima volta risale all’aprile 2021, quando in panchina c’era Vincenzo Vivarini. Due volti della stessa squadra: contando soltanto i primi tempi, il Modena sarebbe penultimo con 8 punti, uno più dell’ Arezzo . Limitando il calcolo alle riprese, sarebbe invece primo da solo a quota 22, con due punti di vantaggio sul Palermo .

sarebbe penultimo con 8 punti, uno più dell’ . Limitando il calcolo alle riprese, sarebbe invece primo da solo a quota 22, con due punti di vantaggio sul . Il palleggio dei canarini produce pericoli: il Modena guida il campionato con 35 sequenze su azione di almeno dieci passaggi concluse con un tiro o un tocco nell’area avversaria. La Virtus Entella si ferma a 17, meno della metà.

guida il campionato con 35 sequenze su azione di almeno dieci passaggi concluse con un tiro o un tocco nell’area avversaria. La si ferma a 17, meno della metà. Palloni inattivi, una risorsa firmata Bernat Guiu : con 13 occasioni create da fermo, il giocatore dei liguri è secondo soltanto a Giacomo Calò , a quota 23, tra Serie A e Serie B 2026-27. È anche l’unico elemento della Virtus Entella con almeno due gol e due assist.

: con 13 occasioni create da fermo, il giocatore dei liguri è secondo soltanto a , a quota 23, tra Serie A e Serie B 2026-27. È anche l’unico elemento della con almeno due gol e due assist. Andrea Belotti cerca la settima meraviglia: il centravanti va a segno da sei presenze consecutive, la migliore serie aperta tra Serie A e Serie B. Nei campionati italiano e portoghese è arrivato a sette gare di fila in rete soltanto una volta, tra giugno e luglio 2020 con il Torino.

Le statistiche stagionali di Virtus Entella e Modena

Il divario in classifica trova riscontro soprattutto nella produzione offensiva. Il Modena ha segnato 18 gol contro gli 11 della Virtus Entella, con 53 tiri nello specchio contro 40 e una precisione al tiro del 39,85% contro il 36,70%. Gli ospiti tengono maggiormente il pallone, 56,6% di possesso medio contro 50,5%, e completano l’86,77% dei passaggi, mentre i liguri si attestano all’82,05%. Anche la tenuta difensiva premia i canarini: 10 reti subite e due gare senza incassare gol, contro 12 e una. Spiccano inoltre i 13 punti recuperati dal Modena da situazioni di svantaggio, a fronte dei 5 dei padroni di casa. Attenzione però al rendimento interno dei liguri: nelle prime cinque gare a Chiavari sono arrivati tre pareggi e due sconfitte, senza vittorie.

Tra i singoli, la Virtus Entella distribuisce i suoi gol: Giacomo Corona, Bernat Guiu, Mattia Tirelli e Andrea Tiritiello guidano con 2 reti ciascuno, seguiti a quota 1 da Mattia Alborghetti, Luigi Cuppone e Andrea Franzoni. Per gli assist sono davanti Guiu e Luca Vignali, entrambi a 2. Nel Modena comanda Andrea Belotti, autore di 7 gol in 7 presenze e appena 343 minuti: una rete ogni 49 minuti. Seguono Giuseppe Ambrosino e Giuseppe Caso con 3, Giacomo Olzer con 2, Daniele Montevago e Simone Santoro con 1; il totale di squadra comprende anche un’autorete a favore. I migliori assistman emiliani sono Ambrosino, Gastón Brugman e Daniel Tonoli, tutti a 3. Sul fronte disciplinare, il più ammonito dei liguri è Guiu con 3 gialli, mentre tra gli ospiti è Alessandro Bianco con 4; nei dati disponibili non risultano espulsioni per le due squadre. Tra i portieri, Federico Del Frate conta una partita a porta inviolata in 9 presenze, Edoardo Torrielli nessuna nell’unica gara giocata e Leandro Chichizola due in 10 incontri.

Statistica Virtus Entella Modena Posizione in classifica 14ª 2ª Punti 10 20 Partite giocate 10 10 Vittorie 2 6 Pareggi 4 2 Sconfitte 4 2 Gol segnati 11 18 Gol subiti 12 10 Media gol segnati 1,1 1,8 Media gol subiti 1,2 1,0 Possesso palla medio 50,5% 56,6% Precisione nei passaggi 82,05% 86,77% Tiri nello specchio 40 53 Precisione al tiro 36,70% 39,85% Legni colpiti 3 7 Calci d’angolo 39 51 Dribbling riusciti 60 82 Falli commessi 132 117 Cartellini gialli 21 17 Punti recuperati da svantaggio 5 13 Partite a porta inviolata 1 2 Migliori marcatori Corona, Guiu, Tirelli e Tiritiello: 2 Belotti: 7 Migliori assistman Guiu e Vignali: 2 Ambrosino, Brugman e Tonoli: 3 Giocatore con più ammonizioni Guiu: 3 Bianco: 4 Giocatore con più espulsioni Nessuno nei dati disponibili Nessuno nei dati disponibili Porte inviolate dei portieri Del Frate: 1; Torrielli: 0 Chichizola: 2

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Virtus Entella-Modena? Virtus Entella-Modena si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Virtus Entella-Modena? La partita si disputa allo stadio Enrico Sannazzari di Chiavari. Chi è l’arbitro di Virtus Entella-Modena? L’arbitro è Valerio Crezzini, assistito da Passeri e Russo. Il quarto ufficiale è Teghille; al VAR c’è Guida, con Manganiello come AVAR.