L'ex Juventus torna decisivo e regala una vittoria importante a Italiano, sempre vincente in casa. Per il Galatasaray è emergenza: gli stop di Leao e Osimhen sono lunghi

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Dusan Vlahovic torna protagonista e trascina il Besiktas. L’ex Juventus è il grande protagonista della sfida di campionato contro il Genclerbirligi, nella quale trova due volte la via del gol e provoca anche l’espulsione di un avversario. Vincenzo Italiano si conferma imbattibile in casa. Ora, però, bisogna trovare continuità di risultati lontano dalle mura amiche. Soprattutto in questa fase della stagione, in cui il Galatasaray ha perso per infortunio sia Osimhen sia Leao.

Vlahovic si riprende il Besiktas: doppietta e rosso procurato

È Vlahovic a prendersi la scena nella sfida contro il Genclerbirligi, valida per l’11ª giornata della Super Lig turca. Il centravanti serbo ha sbloccato il risultato al 20’, sfruttando l’assist filtrante di Trossard: entrato in area, ha superato il portiere con una conclusione precisa nell’angolo più lontano.

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Poco dopo l’episodio che ha indirizzato la partita: Baltaci ha rimediato il secondo cartellino giallo per un fallo su Dusan, lasciando la sua squadra in dieci uomini. Prima dell’intervallo la punta del Besiktas ha timbrato di nuovo il cartellino, finalizzando una bella azione costruita sulla destra da Murillo e Trossard. Nonostante le critiche, l’ex Juventus ha realizzato quattro gol nelle ultime sei gare di campionato. Nel finale Poku ha fissato il risultato sul 3-0.

Italiano imbattibile in casa: sei su sei. Ma la vetta è lontana

Italiano continua a trovare nel Tupras Park un fortino quasi inespugnabile. Il tecnico italiano ha costruito una squadra capace di esaltarsi davanti al proprio pubblico, mentre in trasferta sono emerse maggiori difficoltà, come dimostrato anche dal pareggio per 2-2 contro il Kasımpasa dopo essere stato avanti di due reti.

Il successo sul Genclerbirligi conferma il rendimento interno perfetto in Super Lig: sei vittorie su sei. Ma va colmato il divario con le prime della classifica: il Besiktas sale al quarto posto a quota 22 punti, a -6 dal Galatasaray capolista.

Galatasaray, che guaio: Leao fuori un mese

Brutte notizie per il Galatasaray, che ha perso anche Rafa Leao dopo aver già dovuto rinunciare a Osimhen. Il portoghese si è infortunato durante la partita contro l’Amedspor e gli esami strumentali hanno evidenziato un problema muscolare piuttosto serio. Il club turco ha comunicato che la risonanza magnetica ha rilevato una forte lesione da stiramento, accompagnata da un’emorragia, nella parte superiore del gruppo muscolare posteriore della coscia destra.

Secondo quanto riportato da HT Spor, l’ex Milan dovrebbe rimanere lontano dai campi per circa quattro settimane. Una tegola pesante per Okan Buruk, che deve già fare i conti con l’assenza di Osimhen, operato al ginocchio sinistro dopo il problema accusato contro lo Stoccarda in Champions League. Anche per il nigeriano il recupero è stimato in 3-4 settimane. Il Galatasaray ha perso contemporaneamente due pedine fondamentali del proprio reparto offensivo e, ora, trema.