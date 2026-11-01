Il serbo interrompe il digiuno, ma i bianconeri si fanno raggiungere nel finale. Proteste dell'ex Inter per un mancato cartellino rosso: il Galatasaray di Leao si allontana

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Doveva essere la serata del rilancio, si è trasformata nell’ennesima occasione sprecata. Il Besiktas si fa raggiungere sul 2-2 dal Kasimpasa nella decima giornata della Super Lig, gettando via un doppio vantaggio e mancando l’appuntamento con una vittoria che avrebbe potuto rilanciare le ambizioni della squadra di Vincenzo Italiano. Non basta il ritorno al gol di Dusan Vlahovic, che interrompe il digiuno: i bianconeri si fanno rimontare nel finale, incassando il pareggio di Rafferty all’87’. Una serata amara anche per le polemiche arbitrali, con Emre Belozoglu, allenatore del Kasimpasa ed ex centrocampista dell’Inter, furioso per un mancato cartellino rosso nei primi minuti di gioco.

Kasimpasa-Besiktas, il Var nega un rosso: l’ex Inter Emre Belozoglu furioso

La partita si infiamma praticamente subito. Al 5’, un intervento di Agbadou su Hajradinovic scatena le proteste dei padroni di casa. Il difensore del Besiktas, dopo un passaggio corto, interviene sull’avversario che si sta involando verso la porta: il Kasimpasa chiede il fallo e soprattutto il cartellino rosso per quella che considera un’evidente occasione da gol negata.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro Resat Onur Coskunses lascia però proseguire e il Var non interviene, confermando di fatto la decisione di campo. La scelta manda su tutte le furie Emre Belozoglu. L’ex calciatore dell’Inter protesta animatamente dalla panchina e viene ammonito. Anche i componenti dello staff tecnico intervengono per cercare di riportare la calma.

Vlahovic interrompe il digiuno: un gol contro le critiche

In una serata complicata per il Besiktas, c’è almeno una buona notizia per Italiano: Vlahovic ritrova la via del gol. L’attaccante serbo colpisce al 47’, appena due minuti dopo l’inizio della ripresa, sfruttando l’assist di Murillo dopo il recupero palla del difensore sulla fascia destra. Un tiro pulito, che non lascia scampo al portiere avversario e porta momentaneamente i bianconeri sul 2-0.

Per il centravanti è una rete importante anche sul piano personale, perché interrompe un digiuno che durava dall’11 ottobre, quando aveva segnato contro il Kocaelispor. Tre settimane senza gol in campionato dopo un avvio di stagione da protagonista, con sei reti nelle prime cinque presenze. La frenata dell’ex Juventus aveva iniziato a far storcere il naso ai tifosi. Ma il gol di Istanbul è la risposta alle prime critiche, anche se poi non è bastato a regalare una serata felice al suo team.

Kasimpasa-Besiktas 2-2: Italiano spreca il doppio vantaggio, beffa all’87’

Il Besiktas aveva l’occasione di interrompere la striscia negativa lontano da casa, ma ha finito per complicarsi la vita da solo. La squadra di Italiano ha sbloccato il risultato al 28’ con Trossard, bravo a sfruttare il passaggio di Yilmaz e a battere il portiere avversario. A inizio ripresa è arrivato il raddoppio di Vlahovic, che sembrava aver messo in discesa la partita. Il Kasimpasa, però, non si è arreso e al 60’ ha accorciato le distanze con Winck, autore di un colpo di testa sul cross di Karapo. Gli ospiti non sono riusciti a gestire il vantaggio e all’87’ si è consumata la beffa: Rafferty ha trovato la rete del definitivo 2-2, facendo esplodere la gioia dei padroni di casa e lasciando Italiano con tanti rimpianti.

I bianconeri erano reduci da due sconfitte consecutive in trasferta in campionato contro Amedspor e Trabzonspor e cercavano un successo per rilanciarsi nella corsa alle prime posizioni. Invece, dopo aver accarezzato la possibilità di conquistare tre punti, devono accontentarsi di un solo pareggio. La squadra sale a quota 19 punti dopo dieci giornate e resta a sei lunghezze dalla vetta occupata dal Galatasaray di Leao e Osimhen, che ha 25 punti.