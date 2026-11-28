Negli anticipi dell'11esima giornata vittorie esterne per Milano (a Udine contro Talmasson) e Scandicci (a Cuneo). Festa a Perugia: capitan Giannelli è divenuto papà (e domani sfida Modena)

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Contava ripartire, e Milano l’ha fatto di slancio. Dimenticando lo stop subito a opera di Conegliano nello scontro diretto del Forum, e surclassando come da pronostico la pur volenterosa Talmasson, che sapeva perfettamente di non disporre di armi sufficientemente attrezzate per ribattere alle avanzate della Numia. Che al Pala Carnera passa per 3-0 (25-18, 25-14, 15-17) agganciando per una notte almeno Conegliano in vetta alla classifica, e di fatto proseguendo nella marcia trionfale contro qualsiasi squadra sulla faccia della terra non abbia a che fare con le Pantere di Daniele Santarelli. Che visto l’andazzo degli ultimi anni non è comunque poco.

Egonu senza forzare, Danesi mura tutta Talmasson

Blengini ha deciso di non dare riposo alle sue big, desideroso di ritrovare certi automatismi e di premere forte sul tasto della fiducia. Egonu non ha dovuto neppure sforzarsi più di tanto: 14 punti col 63% in attacco per l’opposto di Milano, che ha lasciato la palma di top scorer di serata alla sua omologa in maglia friulana, cioè Giorgia Frosini, autrice di 15 punti.

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In una partita a scartamento ridotto, complice la netta superiorità della Numia, buone le prove di Piva e Lanier di banda (11 punti per entrambe), così come Danesi ha raggiunto la doppia cifra tonda (10 punti) sfruttando le sue proverbiali qualità a muro (ne ha stampati 5: tutta Talmasson ne ha messi assieme due, Milano alla fine ne ha contati 11). Insomma, una serata tranquilla per le ragazze del Vero Volley, che dopo la vittoria nel debutto in campo continentale contro il Levallois hanno pensato bene di riaccendere rapidamente il motore anche in Serie A1 Fineco.

Blengini, beccato dal pubblico friulano per aver chiamato un video check per un tocco a muro sul punteggio di 24-13 per le sue ragazze in chiusura di secondo set, può cominciare a guardare già alla sfida con Chieri di domenica 6 dicembre, che oggi come oggi è decisamente uno scontro diretto per il ruolo di antagonista principale di Conegliano.

Bosetti trascina Scandicci alla vittoria a Cuneo

Nell’altro anticipo di serata, ha dovuto faticare ma è venuta via col bottino pieno la Savino Del Bene Scandicci, vittoria 3-0 in casa di Cuneo. I parziale però tradiscono un certo equilibrio: 25-23, 25-20, 25-23 a favore delle toscane, alla quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions (la terza in regular season), buona anche per agganciare provvisoriamente al quarto posto Vallefoglia.

Protagonista di serata è stata Caterina Bosetti, che con 12 punti ha trascinato le compagne nei momenti più concitati della sfida, soprattutto nel secondo set dove le piemontesi hanno tenuto sempre il naso avanti fino al 16-14, subendo poi un contro parziale di 11-4 che ha indirizzato tutto l’incontro. Non buona la prova di Van Ryk (8 punti con appena il 36% in attacco), spiccano i 4 muri di Linda Nwakalor. A Cuneo non sono bastati i 18 punti di una Grafort che non è stata assistita a dovere.

Simone Giannelli è diventato papà: è nata Emma

La Savino Del Bene peraltro ieri è stata tra le prime a congratularsi con Simone Giannelli, che su Instagram ha annunciato di essere diventato papà, stavolta per davvero, ricordando lo scherzo estivo che Lavia e Romanò gli avevano “lanciato” durante gli Europei (dove invitavano i tifosi ad assistere alle partite della nazionale realizzando dei cartelloni a tema “Giannelli mio padre”).

All’ospedale di Perugia è nata la piccola Emma, data alla luce dalla compagna storica del capitano della Sir della nazionale italiana Selly Montibeller. Giannelli domani alle 19 sfiderà Modena, con Perugia che andrà a caccia della vittoria numero 31 consecutiva (non perde dal 7 febbraio scorso…), e al PalaBarton Energy c’è da credere che in tanti vorranno fare festa assieme a lui per questo lieto evento salutato con affetto da tutto il mondo della pallavolo nostrana.

Volley A1 femminile: risultati, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della undicesima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo è iniziato anche il cammino delle italiane nelle coppe europee, con le sfide del primo turno della fase a gironi di Champions e gli incontri d’andata dei sedicesimi di finale di Challenge Cup: buone notizie per (quasi) tutte le italiane.

Volley, undicesima giornata

Talmassons-Milano 0-3

Cuneo-Scandicci 0-3

Novara-Vallefoglia (29 novembre ore 17)

Brescia-UYBA (29 novembre ore 17)

Conegliano-San Giovanni (29 novembre ore 17)

Firenze-Macerata (29 novembre ore 17)

Chieri-Bergamo (29 novembre ore 18)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano* 30 punti

Chieri 25 punti

Vallefoglia, Scandicci* 23 punti

Bergamo 17 punti

Novara 16 punti

San Giovanni, Talmassons* 12 punti

UYBA 8 punti

Firenze 7 punti

Macerata 6 punti

Cuneo* 4 punti

Brescia 3 punti

*una partita in più

Serie A1, dodicesima giornata (4-6 dicembre)