Il testa a testa tra Milano e Conegliano, uniche squadre a punteggio pieno dopo cinque turni di regular season nella Serie A1 di volley femminile, prosegue nella sesta giornata. Il duello a distanza prevede un impegno casalingo per la squadra di Blengini, che ospita San Giovanni, mentre per le Pantere è in programma la trasferta di Firenze. Santarelli dopo la Supercoppa ha perso Fahr, afflitta da un problema alla caviglia sinistra: la centrale della Nazionale starà fuori per diverse settimane. Impegno insidioso fuori casa anche per Scandicci, di scena a Bergamo, mentre il turno si chiude col Monday Night tra Novara e Brescia.
- Volley: turnover per le Pantere in casa di Firenze
- Blengini vuole i tre punti, Pietrini sfida Scandicci
- Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno
Volley: turnover per le Pantere in casa di Firenze
Ad aprire il quadro i due match del sabato, la sfida salvezza tra Macerata e Cuneo e il confronto tra Chieri, terza in classifica, e Busto Arsizio. Domenica si parte alle 16 con Firenze-Conegliano. Santarelli non si fida troppo di Boldini e compagne, ma annuncia turnover: “Il Bisonte è una squadra con ottimi valori nel roster, ben allenata, che ha saputo mettere in difficoltà anche le big. Le ragazze, a parte l’infortunio di Sarah Fahr, stanno tutte bene, noi dello staff vogliamo metterle tutte nelle condizioni di esprimersi, per cui continueremo a ruotare per non sovraccaricare nessuno e attingere alle grandi qualità del nostro roster”.
Blengini vuole i tre punti, Pietrini sfida Scandicci
Poi tocca a Milano, che riceve San Giovanni. “Il nostro obiettivo per domenica, così come tutte le partite, è vincere”, spiega la centrale Benedetta Sartori. “Stiamo lavorando tanto e molto bene: abbiamo avuto un’intera settimana per preparare questo match e sarà importante mettere in campo quello su cui abbiamo lavorato“. Vallefoglia, dopo la scoppola di Conegliano, riceve Talmassons mentre Scandicci rende visita a Bergamo, squadra in cui gioca una ritrovata Pietrini. Orobiche e toscane sono appaiate a quota 10 in classifica, con un successo potrebbero avvicinarsi alle primissime posizioni.
Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno
Questi, nel dettaglio, gli incontri della sesta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Tra le sfide clou del sesto turno della Sultanlar Ligi spicca il derby tricolore tra il Galatasaray di Sylla e il Fenerbahce di Orro.
Volley, sesta giornata (31 ottobre-2 novembre)
- Macerata-Cuneo (31 ottobre ore 18)
- Chieri-UYBA (31 ottobre ore 20.30)
- Firenze-Conegliano (1 novembre ore 16)
- Milano-San Giovanni (1 novembre ore 17)
- Vallefoglia-Talmassons (1 novembre ore 17)
- Bergamo-Scandicci (1 novembre ore 18)
- Novara-Brescia (2 novembre ore 20.40)
Classifica Serie A1 volley femminile
- Conegliano, Milano 15 punti
- Chieri, Vallefoglia 11 punti
- Bergamo, Scandicci 10 punti
- Novara 7 punti
- Talmassons 6 punti
- San Giovanni, Firenze, UYBA 4 punti
- Macerata, Cuneo 3 punti
- Brescia 2 punti
Serie A1, settima giornata (6-8 novembre)
- Talmassons-Firenze (6 novembre ore 20.30)
- Chieri-Vallefoglia (7 novembre ore 19.30)
- Scandicci-Milano (7 novembre ore 20.30)
- Conegliano-Macerata (8 novembre ore 16)
- San Giovanni-UYBA (8 novembre ore 17)
- Cuneo-Novara (8 novembre ore 17)
- Brescia-Bergamo (8 novembre ore 18)