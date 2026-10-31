Sesta giornata nell'A1 di volley femmnile: il sestetto di Blengini ospita San Giovanni, trasferta insidiosa per le Pantere. Chiude Novara-Brescia in posticipo lunedì sera.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il testa a testa tra Milano e Conegliano, uniche squadre a punteggio pieno dopo cinque turni di regular season nella Serie A1 di volley femminile, prosegue nella sesta giornata. Il duello a distanza prevede un impegno casalingo per la squadra di Blengini, che ospita San Giovanni, mentre per le Pantere è in programma la trasferta di Firenze. Santarelli dopo la Supercoppa ha perso Fahr, afflitta da un problema alla caviglia sinistra: la centrale della Nazionale starà fuori per diverse settimane. Impegno insidioso fuori casa anche per Scandicci, di scena a Bergamo, mentre il turno si chiude col Monday Night tra Novara e Brescia.

Volley: turnover per le Pantere in casa di Firenze

Ad aprire il quadro i due match del sabato, la sfida salvezza tra Macerata e Cuneo e il confronto tra Chieri, terza in classifica, e Busto Arsizio. Domenica si parte alle 16 con Firenze-Conegliano. Santarelli non si fida troppo di Boldini e compagne, ma annuncia turnover: “Il Bisonte è una squadra con ottimi valori nel roster, ben allenata, che ha saputo mettere in difficoltà anche le big. Le ragazze, a parte l’infortunio di Sarah Fahr, stanno tutte bene, noi dello staff vogliamo metterle tutte nelle condizioni di esprimersi, per cui continueremo a ruotare per non sovraccaricare nessuno e attingere alle grandi qualità del nostro roster”.

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Blengini vuole i tre punti, Pietrini sfida Scandicci

Poi tocca a Milano, che riceve San Giovanni. “Il nostro obiettivo per domenica, così come tutte le partite, è vincere”, spiega la centrale Benedetta Sartori. “Stiamo lavorando tanto e molto bene: abbiamo avuto un’intera settimana per preparare questo match e sarà importante mettere in campo quello su cui abbiamo lavorato“. Vallefoglia, dopo la scoppola di Conegliano, riceve Talmassons mentre Scandicci rende visita a Bergamo, squadra in cui gioca una ritrovata Pietrini. Orobiche e toscane sono appaiate a quota 10 in classifica, con un successo potrebbero avvicinarsi alle primissime posizioni.

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della sesta giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. Tra le sfide clou del sesto turno della Sultanlar Ligi spicca il derby tricolore tra il Galatasaray di Sylla e il Fenerbahce di Orro.

Volley, sesta giornata (31 ottobre-2 novembre)

Macerata-Cuneo (31 ottobre ore 18)

Chieri-UYBA (31 ottobre ore 20.30)

Firenze-Conegliano (1 novembre ore 16)

Milano-San Giovanni (1 novembre ore 17)

Vallefoglia-Talmassons (1 novembre ore 17)

Bergamo-Scandicci (1 novembre ore 18)

Novara-Brescia (2 novembre ore 20.40)

Classifica Serie A1 volley femminile

Conegliano, Milano 15 punti

Chieri, Vallefoglia 11 punti

Bergamo, Scandicci 10 punti

Novara 7 punti

Talmassons 6 punti

San Giovanni, Firenze, UYBA 4 punti

Macerata, Cuneo 3 punti

Brescia 2 punti

Serie A1, settima giornata (6-8 novembre)