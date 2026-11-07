Egonu torna da sola in vetta: Milano strapazza Scandicci 3-0, ora tocca a Conegliano. Chieri è terza: Vallefoglia ko.

Brutta serata per Scandicci: Milano non fa sconti alla Savino Del Bene, che cede nettamente 3-0 tra le mura amiche sotto i colpi della solita Egonu (21 punti). Chieri è terza dopo aver battuto Vallefoglia

La pressione tanto vale metterla sulle spalle delle rivali. Perché questa Numia Milano sembra voler fare davvero sul serio: passa 3-0 anche in casa di Scandicci, che invece continua a balbettare in questo strano avvio di stagione (da quando Kate Antropova è volata in Turchia, spesso e volentieri i conti non sono più tornati…), e così facendo si mantiene solitaria a punteggio pieno in vetta alla classifica, appunto mettendo pressione sulle spalle di Conegliano, attesa domani dalla sfida casalinga contro Macerata. Chicco Blengini però continua a mandare segnali: da quando è approdato sulla panchina del Vero Volley, per lui solo vittorie. E per fortuna che c’era chi considerava il passaggio dal mondo del volley maschile a quello femminile traumatico e potenzialmente rischioso…

Non solo Egonu: Danesi oscura la vallata a muro

A correre rischi, sin qui, sono soltanto le formazioni che affrontano Egonu e compagne. Che al PalaBigMat di Firenze hanno mostrato ancora una volta i muscoli, imponendosi per 25-21, 25-22, 25-17. Servizio e muro funzionano a dovere (6 ace e 11 muri: impietoso il confronto con gli appena 4 messi a segno dalle toscane), in difesa di palloni ne cadono pochi e allora non c’è da sorprendersi se alla fine non c’è stata tutta questa partita.

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Van Ryk e Skinner hanno provato a opporre resistenza, ma le carte a disposizione di Blengini erano oggettivamente troppo variegate: ai 21 punti di una straripante Paola Egonu (di cui 4 sono ace e due a muro, incluso il set point del primo set) vanno aggiunti i 10 di Lanier (che ne mette tre in fila per stroncare ogni velleità della Savino Del Bene in chiusura di secondo set) e i 9 di Danesi, che naturalmente ha dominato a muro (5 quelli mandati a referto, più di tutta Scandicci messa assieme). A voler cercare un po’ il pelo nell’uovo, fa da contraltare la serata così così di Rebecca Piva, che ha messo assieme 5 punti con appena il 20% in attacco (ma determinante nel finale di secondo set).

Spiccioli di partita per Sato e Vazquez, ma a pensarci bene Blengini non ha bisogno di fare alcun esperimento: Milano ha gli ingranaggi belli funzionanti e ha superato a pieni voti quello che appariva essere un esame bello tosto, sul campo cioè della rivale più accreditata per il ruolo di anti Conegliano. Anche se l’ex Gaspari deve leccarsi ancora le ferite: terzo ko. in 7 gare, col rischio di scivolare domani addirittura in settima posizione.

Chieri batte la rivelazione Vallefoglia ed è terza

Questo perché Chieri ha vinto l’altra partita di serata, quella contro Vallefoglia, ovvero la grande rivelazione di inizio torneo. Le piemontesi si sono imposte per 3-2 grazie ai 25 punti dell’ungherese Anett Nemeth, che ha saputo rispondere presente soprattutto nelle fasi più concitate di una sfida che ha visto la Reale Mutua Fenera prima inseguire sotto di un set, poi scappare sul 2-1, prima di vedersi trascinata al tiebreak. Dove il trio di bocche da fuoco della Megabox (17 punti per Bici, 16 per Frantti e 15 per Bolzonetti) non è riuscito a tenersi in scia delle rivali, che hanno trovato la sesta vittoria stagione e operato il sorpasso proprio ai danni di Vallefoglia, con la quale condividevano la posizione a quota 14 punti alla vigilia del match.

Domani alle 18 Conegliano proverà a rispondere a Milano ospitando Macerata, mentre Novara sarà impegnata nel derby in casa di Cuneo, con l’obiettivo di trovare un po’ di quella continuità sinora venuta meno. Chiudono il quadro San Giovanni Marignano-UYBA, due squadre che hanno bisogno di punti per cominciare ad allontanare i bassifondi della classifica, e il derby (per una volta) anche nella pallavolo tra Brescia e Bergamo, con la formazione ospite sin qui battuta solo da Milano e Scandicci, ma decisa a tenersi in linea di galleggiamento per inseguire un posto nei play-off (oggi sarebbe dentro).

Volley A1 femminile: programma, classifica, prossimo turno

Questi, nel dettaglio, gli incontri della settima giornata, la classifica e i prossimi appuntamenti della Serie A1, il massimo campionato di volley femminile. Nel frattempo si gioca anche in Turchia, campionato ricco di stelle del volley italiano in campo e in panchina. In settimana si è giocato il settimo turno con le vittorie del Galatasaray di Sylla e dell’Eczacibasi di Antropova.

Volley, programma settima giornata

Talmassons-Firenze 3-0

Chieri-Vallefoglia 3-2

Scandicci-Milano 0-3

Conegliano-Macerata (8 novembre ore 16)

San Giovanni-UYBA (8 novembre ore 17)

Cuneo-Novara (8 novembre ore 17)

Brescia-Bergamo (8 novembre ore 18)

Classifica Serie A1 volley femminile

Milano* 21 punti

punti Conegliano 18 punti

punti Chieri* 16 punti

punti Vallefoglia* 15 punti

punti Scandicci* 13 punti

punti Bergamo, Novara 10 punti

punti Talmassons* 9 punti

punti Macerata 6 punti

punti San Giovanni, UYBA, Firenze* 4 punti

punti Cuneo 3 punti

punti Brescia 2 punti

*1 partita in più

Serie A1, ottava giornata (11-12 novembre)