Volley, l'ennesima rimonta di Perugia fa "piangere" la Lube. Lorenzetti non sbaglia una finale, Medei rivede le streghe

La Supercoppa vinta in rimonta ricorda al mondo del volley che Perugia ha risorse inesauribili. Sirci esulta, Giannelli si gode l'ennesimo MVP, mentre Civitanova s'interroga sull'ennesima beffa subita

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Gary Lineker una volta pronunciò una frase che è rimasta scolpita nei libri di storia. “Il calcio è un gioco semplice, giochi 90’ o 120’, e poi vincono i tedeschi”. Applicata al mondo della pallavolo, suonerebbe più o meno così: “Il volley è un gioco semplice, giochi 3, 4 o 5 set, ma alla fine vince sempre Perugia”. Che quando c’è da alzare un trofeo è la prima a farsi avanti: la Supercoppa inaugura l’ennesima stagione di trofei di casa Sir Susa Scai, una costante da quando in panchina siede Angelo Lorenzetti, che in carriera ha vinto 23 competizioni, delle quali 11 negli ultimi tre anni, da quando cioè ha deciso di rispondere alla chiamata alle armi di Gino Sirci. Tra un mese in Polonia, quando andrà a giocarsi il Mondiale per Club FIVB, potrebbe toccare quota 24, di cui la metà vinti a Perugia. Roba da collezionisti.

Sirci euforico: “La nostra vittoria più bella”

Perugia ha vinto la quinta Supercoppa consecutiva battendo per la quinta volta (su 8 successi totali) la Lube Civitanova, curiosamente ripetendosi in 5 regioni differenti. È uno dei tanti dati che spiega quanto questa epoca del volley italiano sia costellata dai trionfi perugini. Se Conegliano domina a livello femminile, in campo maschile l’equilibrio l’ha sempre fatta da padrone, ma il binomio Lorenzetti-Sir ha riscritto le regole del gioco.

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Ieri la Lube s’è vista sfuggire di mano una coppa che aveva praticamente già tra le mani: avanti 2-0 e 16-11 nel terzo set, niente e nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco. Che poi è qualcosa che il popolo di Civitanova aveva già vissuto sulla propria pelle tre anni fa, sempre nell’atto conclusivo di Supercoppa, vinta anche in quel caso in rimonta da Perugia da 0-2 a 3-2.

Questa però è stata oggettivamente più clamorosa. “La nostra vittoria più bella”, ha esclamato a fine partita Gino Sirci. Che è arrivato a coniare anche un altro slogan, da grande appassionato di hashtag qual è diventato (il #NoClubsNoPlayersNoVolley potrebbe aver “salvato” la pallavolo da una pericolosa rimodulazione del calendario internazionale): #PerugiaRegnaConCarattere”, perché solo il carattere poteva salvare la Sir da una sconfitta certa.

Lorenzetti sempre obiettivo: “Non gonfiamoci il petto”

Nell’anno del primo reale cambiamento, con mezzo sestetto titolare salutato (Ben Tara, Russo e Colaci) e forze fresche ma inesperte a certi livelli inserite senza indugiare oltre (Reggers, Sanguinetti e Loreti), Perugia ha dimostrato che si può continuare a vincere anche abbracciando la strada del rinnovamento. Anche se Lorenzetti sa perfettamente che dietro la striscia di 28 vittorie consecutive, aperta dopo la rovinosa caduta in semifinale di Coppa Italia dello scorso 7 febbraio a Bologna contro Verona, si nascondono tante insidie. Lui che preferisce guardare sempre le cose con obiettività, non aggiungendo mai parole fuori posto o mettendone più rispetto a quante ne servirebbe pronunciare.

“Ci prendiamo la rimonta, ci godiamo la vittoria, ma tutto ciò non cancella gli errori evidenti che abbiamo commesso nei primi due set. Si può perdere con Civitanova, ma bisogna farlo con stile. Si può andare sotto ma usando le nostre armi, non andando a cercare quelle che non si hanno. Pertanto non gonfiamoci il petto: godiamoci il momento, ma facciamo in modo che quanto successo ci dia una grande capacità di ascolto per il futuro”. È un concetto ribadito a più riprese: il vero top player Perugia ce l’ha in panchina, e farà bene Sirci a tenerselo stretto (anche se per il dopo De Giorgi in tanti sperano di vederlo sulla panchina della nazionale).

Medei, statistica ingenerosa: nona finale persa con la Lube

La rimonta di Perugia è figlia delle giocate dei suoi fuoriclasse, da Giannelli (eletto MVP) a Plotnytskyi, dal “partente” Semeniuk (il prossimo anno sostituito da giapponese Takahashi) a Loser, fino all’ultimo arrivato Sanguinetti, che non aveva mai alzato un trofeo e che è divenuto protagonista quando i buoi parevano già essere usciti dalla stalla.

E la Lube? La botta psicologica potrebbe rivelarsi tremenda, perché mai come stavolta i cucinieri sono andati a un passo dall’upset. Civitanova è partita forte in stagione (5 su 5 in Superlega e una final four di Supercoppa dominata per 5 set… e mezzo), nonostante i giovani inseriti a roster e un po’ di noviziato che si concede a tutti. Medei ha dato alla squadra una fisionomia di qualità in pochissimo tempo, ma ancora una volta ha visto le streghe quando è arrivato a giocarsi un trofeo (è la nona finale persa sulla panchina della Lube: sei nel biennio 2017-18, più la finale di Challenge Cup 2025 e la serie scudetto dell’anno passato).

“C’è mancata una po’ di cattiveria per chiudere i conti nel terzo set, quando Perugia era veramente in difficoltà. Dovevamo essere più determinati, ma evidentemente ci manca qualcosina per essere al livello di Perugia”. Tra 10 giorni la prima “rivincita” in campionato. Ma la ferita aperta a Parma è destinata a sanguinare per parecchio.