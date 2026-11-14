Volley, la Supercoppa se la giocano Perugia e Civitanova: battute Trento e Verona, che sfida tra Giannelli e i Nikolov

A Parma, il primo trofeo della stagione se lo contenderanno Sir e Lube, le finaliste dell'ultimo campionato: Perugia ha superato 3-1 Trento, Civitanova ha dominato 3-0 contro Verona

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Sei mesi dopo, il primo trofeo della stagione se lo contenderanno ancora Perugia e Civitanova. Che s’erano lasciate nella serie di finale che ha assegnato lo scudetto, dominata da una delle versioni più luccicanti di casa Sir. Ma domani contro la Lube ci sarà da sgobbare, e nemmeno poco. Perché i cucinieri hanno cambiato pelle, ringiovanendo il gruppo ma dimostrandosi sin qui semplicemente perfetti. Tanto che al PalaRaschi di Parma (ore 18, diretta Rai 2) si affronteranno due squadre imbattute in stagione, pronte a tutto pur di darsi battaglia fino all’ultimo pallone. Il miglior spot possibile, il meglio che oggi il volley italiano può offrire al mondo.

Trento s’illude, Reggers la ribalta: Perugia non stecca

Perugia aveva forse il compito più complesso, pensando al fatto che contro Trento aveva giocato domenica scorsa, costretta a risalire dopo essere andata sotto due set a uno prima di chiudere trionfalmente al tiebreak. Ma una corazzata che si rispetti impara sempre da quei (pochi) errori che commette: stavolta all’Itas è venuto bene solo un parziale, il primo, vinto 25-22, prima di incassare la rimonta perugina (25-18, 25-20) e soprattutto di dilapidare una cospicua dote di vantaggio nel quarto parziale, chiuso vittoriosamente dalla Sir sul 30-28 dopo 6 palle match avute a disposizione sul proprio servizio (il muro di un favoloso Loser suggella una prova decisamente altisonante del centrale argentino).

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Perugia cavalca l’onda di un Ferre Reggers sempre più centrato nei piani tattici di Lorenzetti, top scorer con 20 punti, ma determinanti sono anche i 17 punti a testa di Semeniuk e Plotnytskyi. Non bastano a Trento i 16 punti di Lavia, i 15 di Michieletto e i 14 di Faure: nei momenti chiave del match l’Itas ha faticato a trovare ritmo, dilapidando soprattutto nel quarto set (dove è rimasta avanti fino a metà parziale) l’opportunità di andarsela a giocare al tiebreak.

Perugia rimane così la solita cacciatrice seriale di trofei: con Lorenzetti ha disputato 10 finali su 13 competizioni disponibili, e le ha vinte tutte. Domani sarà l’11esima, buona anche per andare a caccia della 28esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Numeri da far invidia agli imperi di un tempo.

Lube show, Rana mai in partita: Nikolov domina

Domani però dall’altra parte della rete ci sarà Civitanova, la squadra che forse ha colpito di più l’occhio in questa prima parte di stagione, fatta di 5 vittorie su 5 in Superlega e di una semifinale contro Verona dominata dal primo all’ultimo scambio.

Un 3-0 senza possibilità di replica: 25-18, 25-13, 25-19 il punteggio a favore dei cucinieri, trascinati da un Aleksandar Nikolov in formato MVP da 16 punti (12 per Bottolo), ma soprattutto bravissimi a disinnescare le tante bocche da fuoco di casa Rana (deludono Keita e Buchegger, quest’ultimo sostituito a metà del secondo set dal norvegese Mol, beacher di fama internazionale che ha deciso di mettersi in gioco indoor). Ma contro questa Lube c’è stato poco da fare.

A Parma, insomma, tornerà una vera e propria classica, che è stata finale di Supercoppa in altre 4 occasioni, ognuna delle quali ha visto prevalere Perugia (2017 a Civitanova, 2020 a Verona, 2022 a Cagliari e 2023 a Biella: una regione diversa per ogni affermazione, e stavolta si gioca in Emilia…). La Sir va a caccia dell’ottavo titolo assoluto (il quinto consecutivo), la Lube del quinto. Comunque vada, uno spettacolo meritevole di essere vissuto fino in fondo, con sullo sfondo la protesta contro la riforma del calendario FIVB che ha visto atleti e tifosi esporre a più riprese lo slogan #NoClubsNoPlayersNoVolley. Una battaglia che dall’Italia è partita, e che il mondo del volley vuole vincere per davvero.