Lindsey Vonn è pronta a tornare sotto i ferri: opererà il crociato del ginocchio sinistro quello lesionato prima di Cortina (a Crans), tenendo aperta la porta al rientro. Sala shock: crociato ancora ko.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

La paura è un sentimento che non pervade la mente di Lindsey Vonn. Che a distanza di 9 mesi dal tremendo infortunio rimediato nella gara olimpica di Cortina, quando il braccio destro s’infilò nella porta e la fece ruotare e ricadere pesantemente a terra procurandole varie fratture alla gamba sinistra (stava scendendo peraltro con un crociato rotto, eredità della caduta di Crans Montana di una settimana prima…), non s’è ancora convinta del tutto ad appendere gli scarponi al chiodo. Nel dubbio ha deciso di tornare di nuovo sotto i ferri, per quella che sarà la nona operazione da febbraio a questa parte (alla media di una al mese…) e che riguarderà il crociato, appunto quello rotto nella caduta di Crans di fine gennaio.

“Tra sei mesi saprò cosa potrò fare sugli sci…”

È stata la stessa Lindsey ad annunciare che presto tornerà si sottoporrà all’ennesimo intervento di questo lungo (ma inevitabile) calvario. E per farlo ha scelto un modo originale: sui propri social ha fatto sapere che quella di ieri sarebbe stata “l’ultima serata con i tacchi, almeno per un po’”, alimentando la curiosità di chi la segue abitualmente. Da qui la precisazione arrivata per bocca della sciatrice statunitense, che pure a precisa domanda su un possibile ritorno alle gare ha glissato.

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“Adesso ho bisogno di superare questo nuovo intervento per capire come reagirà il ginocchio. Ci vorranno alcuni mesi per stabilire davvero se sarò in grado o meno di tornare a sciare, e soprattutto come voglio io. L’equipe di medici che mi prenderà in carico mi ha spiegato che servirà tanta pazienza, ma ormai ci sono abituata. Superare questo intervento è una bella sfida, sia fisica che mentale, e se quando avrò un quadro più chiaro avrò ancora la voglia di tornare a sciare in un contesto di gara, beh, allora tanto meglio. Altrimenti mi divertirò a farlo in modo amatoriale, perché questo era, è e sarà sempre il mio mondo”.

Lo scorso 18 ottobre Vonn ha compito 42 anni, e qualora decidesse di tornare (minimo però tra un anno) diventerebbe la più anziana sciatrice della storia della Coppa del Mondo. E da una come lei aspettarsi una cosa simile è il minimo che si possa fare”.

Incubo Sala: possibile nuova rottura del crociato

In Italia intanto, mentre ci si interroga sul futuro di Federica Brignone (tutto tace dal fronte della campionessa di La Salle, che pure s’è concessa una camminata in montagna con la prima neve di stagione, come immortalato sui suoi social), arriva la brutta notizia del nuovo infortunio occorso a Tommaso Sala: dopo aver saltato per intero la stagione 2024-25 (rottura del crociato), lo sfortunato slalomista azzurro s’è fermato in allenamento sulla pista di Gurgl. Non è caduto, ma ha avvertito una forte fitta al ginocchio già operato e dai primi accertamenti si è evidenziato un trauma distorsivo.

Anche due anni fa la dinamica della rottura del crociato fu la medesima, cioè durante una manche di allenamento.E il timore che possa trattarsi di un problema analogo è piuttosto diffuso nello staff medico azzurro: così fosse, per Sala a 31 anni sarebbe una mazzata tremenda, con un’altra stagione completamente vissuta da spettatore.

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