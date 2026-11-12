Lindsey Vonn ha mostrato il sacchetto delle viti rimosse dal suo crociato dopo la nona operazione negli ultimi 9 mesi. A Levi gli organizzatori costretti a riprendere la neve stoccata ala fine dell'inverno...

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’operazione è andata bene, adesso comincia l’ennesimo tempo per rimettersi in sesto. Qualcosa che Lindsey Vonn conosce fin troppo bene: è una sensazione provata e riprovata nel corso della carriera, addirittura 9 volte soltanto negli ultimi 9 mesi. Nove come le operazioni alle quali s’è sottoposta la fuoriclasse statunitense dopo le rovinose cadute di Crans Montana e Cortina, quelle che su una persona “normale” (seppur atleta di massima grandezza) avrebbero posto la parla fine a una carriera agonistica. Ma siccome Vonn viene da un pianeta extraterrestre, scommettere su un suo ritiro definitivo è un azzardo che sarebbe meglio evitare.

La foto social e il messaggio: “Presto aggiornamenti”

Vonn intanto ha rimesso a posto il crociato sinistro, quello lesionato nella caduta nella disgraziata libera di Crans Montana (quel giorno prima dello stop per ragioni di sicurezza scesero in 6, e tre caddero rovinosamente: Vonn e Monsen con conseguenze gravi, Ortlieb senza). Tra 6 mesi, quando i medici la visiteranno nuovamente, il quadro clinico sarà più dettagliato e Lindsey potrà capire se davvero a 42 anni e mezzo potrà ambire a diventare la sciatrice più anziana di sempre a gareggiare in Coppa del Mondo.

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Sui social al solito s’è divertita a far sapere di aver passato anche l’ennesimo intervento: ha mostrato un sacco pieno di viti e placche, quelle che l’equipe che l’ha presa in cura ha rimosso dal suo ginocchio. “Ho tolto tutta questa me*** dalla gamba, ma l’intervento è andato bene e vi terrò aggiornati sui prossimi sviluppi. Spero sia stata davvero l’ultima operazione, non vedo l’ora di potermi lasciare tutto questo alle spalle”.

Shiffrin, niente slalom: ma a Levi la neve è un problema

Intanto nel fine settimana a Levi si torna a gareggiare con i primi due slalom speciali della stagione, sabato al femminile, domenica al maschile. E nella gara femminile non ci sarà colei che sulle nevi finlandesi ha costruita letteralmente una legacy: Mikaela Shiffrin salterà la tappa nella località dove ha ottenuto 9 vittorie in carriera (e quindi anche 9 renne che portano il suo nome, il tradizionale premio istituito dagli organizzatori). Shiffrin quest’anno ha detto di non voler correre tra i pali stretti, tornando a dedicarsi alle discipline veloci, e dunque occhio alle possibilità delle svizzere Holdener e Rast, oltre che alla polivalente tedesca Emma Aicher e alla “nostra” Lara Colturi, andata a un passo dalla prima vittoria in carriera a Soelden (seconda per un centesimo dietro Paula Moltzan).

A Levi si correrà in condizioni veramente poco invernali: gli organizzatori si sono salvati grazie alla neve preventivamente messa da parte alla fine dell’inverno scorso, perché nuovi accumuli nelle ultime settimane non si sono avuti e anche programmare l’innevamento artificiale è risultato complicato, dal momento che le temperature sono state ben al di sopra delle medie stagionali. Il global warming è sempre più un problema attuale per il circo bianco.

L’Italia scopre Bendotti (con due anni di ritardo)

A Levi, ma nella gara maschile, ci sarà invece Matteo Bendotti: il 25enne atleta delle Fiamme Oro, considerato uno dei migliori prospetti in slalom, debutterà in Coppa del Mondo con un paio d’anni di ritardo, complici gli infortuni subiti prima al ginocchio destro (crociato e menisco rotti in Val Senales alla fine del 2024), poi all’ernia al disco mentre si trovava in ritiro a Ushuaia nell’estate del 2025, con relativa operazione che l’ha costretto a uno stop totale.

Bendotti parteciperà sostituendo Tommaso Sala, che attende ancora di sapere quale sia l’entità dell’infortunio al ginocchio rimediato in allenamento a Gurgl. “Vengo da due stagioni nelle quali non ho potuto mai gareggiare, anche se sugli sci le sensazioni sono buone ogni volta che li rimetto ai piedi. Non ho aspettative particolari: per me questa è una stagione di rilancio, qualunque cosa verrà sarà ben accetta”.

Coppa del mondo di sci femminile: il calendario