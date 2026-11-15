Walter Sabatini torna a parlare di Roma, Gian Piero Gasperini e un rimpianto, ma a far discutere sono soprattutto le parole sul rapporto tra l'allenatore e Frederic Massara.

Le parole di Walter Sabatini arrivano in un momento in cui la Roma è tornata a guardare verso il vertice della classifica e il mercato di gennaio comincia ad avvicinarsi. Sabatini, che conosce bene le dinamiche di una sessione invernale, non si limita a commentare i risultati, ma svela anche la verità su un retroscena avvenuto tra Gasperini e Massara.

Sabatini e Gasperini, la stima non cancella le tensioni

La dichiarazione destinata a far discutere è arrivata nell’intervista concessa a Quotidiano Nazionale. Alla domanda su chi preferisca tra Gian Piero Gasperini e Gennaro Gattuso, Sabatini non ha avuto dubbi: “Gasp è bravissimo”. Subito dopo, però, ha raccontato un retroscena relativo alla passata stagione, quando l’allenatore e Frederic Massara lavoravano entrambi alla Roma. Secondo la versione riferita dall’ex dirigente, Gasperini sarebbe arrivato a spintonare il direttore sportivo davanti alla squadra, delegittimandolo per favorire alcune persone a lui vicine. “Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni”, ha aggiunto Sabatini. Si tratta di un episodio raccontato direttamente dall’ex ds, che restituisce la sua lettura di un rapporto evidentemente complicato. Una ricostruzione che, proprio per la sua durezza, rischia di riaprire il dibattito sulle dinamiche interne al club nella scorsa stagione.

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Roma da scudetto, Sabatini incorona Gasperini

Il giudizio sul tecnico, tuttavia, non è una bocciatura. Anzi, nell’intervista pubblicata da Il Tempo, Sabatini ha riconosciuto a Gasperini un ruolo centrale nella crescita della squadra. La Roma, secondo l’ex dirigente, corre molto ma lo fa in maniera “costruttiva”, riuscendo a trasformare la condizione atletica in dominio del gioco.

Tra gli esempi citati c’è Donyell Malen: all’Aston Villa l’attaccante olandese veniva impiegato maggiormente da esterno, mentre a Roma Gasperini lo ha valorizzato come centravanti. Un dettaglio che permette a Sabatini di spiegare la qualità che più apprezza nel tecnico: la capacità di leggere le caratteristiche dei calciatori e trovare loro una collocazione funzionale.

La previsione sulla lotta al titolo è altrettanto chiara: “Se la squadra manterrà vivo questo spirito e questa coesione che c’è tra i giocatori e l’allenatore sarà una candidata serissima per lo scudetto”. Sabatini indica inoltre l’Inter come squadra da battere e definisce la Lazio di Gattuso un “lavoro incredibile”, riconoscendo al tecnico il merito di aver migliorato diversi giocatori.

Il mercato di gennaio e il consiglio a D’Amico

C’è un altro passaggio dell’intervista a Il Tempo che merita attenzione, soprattutto in vista della sessione invernale. Sabatini spiega che il mercato di gennaio non si costruisce quando apre ufficialmente: bisogna prepararlo già a settembre, individuando in anticipo i calciatori scontenti e le situazioni di fragilità delle altre squadre.

È una filosofia che racconta molto del suo modo di intendere il lavoro da direttore sportivo. Non soltanto nomi e trattative, ma capacità di leggere gli equilibri e intervenire quando si apre una possibilità. Per questo si dice fiducioso nei confronti di D’Amico, “dirigente completo, molto attento, giovane, ma comunque esperto” e cita proprio Malen come esempio di quanto un singolo innesto possa incidere sul rendimento di una squadra.

L’amore per la Roma e il rimpianto Inter

Nell’intervista a Quotidiano Nazionale emerge anche il rapporto personale con le squadre che hanno segnato la sua carriera. Alla domanda su quale sia il suo amore nel calcio, Sabatini risponde: “La Roma”. Subito dopo, però, individua il suo più grande errore professionale nell’aver lasciato l’Inter. Un legame che convive con un giudizio molto severo sulla gestione del rapporto tra club e piazza. “Fa le code difficili e sbaglia quelle facili. Come il rapporto con i tifosi” sostiene Sabatini parlando della contestazione nei confronti di Claudio Lotito.

Ne esce il ritratto di un dirigente che continua a leggere il calcio attraverso le persone, prima ancora che attraverso i moduli e i risultati e il suo giudizio sulla Roma attuale contiene una doppia indicazione: Gasperini ha riportato il sogno scudetto nella Capitale, ma la tenuta di quel progetto passerà anche dalla capacità di preservare gli equilibri che si costruiscono lontano dal campo.