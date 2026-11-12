Mercoledì 11 novembre 2026, Wanis Honsor, calciatore ventiduenne del Saint-Denis FC, è tragicamente scomparso durante un allenamento. La comunità sportiva locale piange la perdita di questo giocatore

Il mondo del calcio come e più l’intera Francia sono scossi dalla tragica morte di Wanis Honsor, 22 anni appena, neo acquisto del Saint-Denis Football Club di Réunion, deceduto mercoledì a seguito di un arresto cardiaco durante un allenamento. Nonostante i soccorsi immediati, i soccorritori, giunti allo stadio dove era in corso la sessione, non sono riusciti a rianimarlo, come riporta Réunion La 1ère. Originario di Le Havre, il giovane terzino sinistro si era formato nelle giovanili dell’FC Rouen, disputando anche tre partite con la prima squadra nella stagione 2023/2024. Aveva accumulato esperienze sempre più importanti, con Mâcon, Dieppe e Flers, e si era appena unito al Saint-Denis dove era approdato a parametro zero, da svincolato. Ora è tempo di cordoglio e rispetto nei riguardi della famiglia di questo giovane calciatore, poco più che un ragazzo. In attesa di una verità che restituita risposte ai suoi cari, sono tanti quelli che hanno deciso di dare testimonianza di vicinanza e affetto nei riguardi della moglie (si era sposato da poco, da quel che riportano i media francesi).

Morte Wanis Honsor, il comunicato della Federazione

In un comunicato, la Federazione calcistica francese ha offerto “le sue più sincere condoglianze alla famiglia e ai cari, nonché all’intero club Saint-Denis FC. In queste dolorose circostanze, desidera esprimere il suo pieno sostegno e condividere il dolore dell’intera famiglia calcistica di Réunion”. Il club e il comune di Saint-Denis allestiranno un’unità di supporto psicologico, da quanto riporta il medesimo sito “per sostenere i presenti durante la tragedia e tutti coloro che sono stati colpiti da questo evento”.

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Una tragedia avvenuta nel corso di un consueto allenamento, a cui erano presenti compagni e lo staff tecnico del club in cui militava il difensore e che tocca profondamente chiunque, a pochi giorni dalla scomparsa di Jesus de Miguel in Spagna. I soccorritori, intervenuti per strappare alla morte il ragazzo, hanno tentato di rianimarlo per circa 45 minuti senza riuscire a far riprendere il battito. L’obiettivo è che tutti possano beneficiare di “uno spazio di ascolto, dialogo e sostegno che permetta loro di esprimere le proprie emozioni e superare questa prova nelle migliori condizioni possibili “, ha annunciato la lega calcistica di Réunion.

Cordoglio dal club e dal presidente

Immediatamente sono giunti numerosi messaggi di cordoglio, a cominciare da quelli del suo attuale club, il Saint-Denis FC . Il presidente Jonathan Alpou, insieme ai giocatori e all’intera società, si è detto “profondamente scioccato e devastato da questa terribile perdita “.Anche la lega calcistica di Réunion ha preso posizione”. Di fronte a una simile tragedia, le parole sembrano inadeguate a esprimere il dolore, l’emozione e lo sconvolgimento che oggi attanagliano l’intera famiglia del calcio di Réunion”, si legge nel comunicato.

“In queste ore di profondo dolore, la Lega Calcio di Réunion si inchina rispettosamente alla memoria del giocatore scomparso e assicura alla sua famiglia e al Saint-Denis FC il suo incrollabile sostegno “, aggiunge. Anche il presidente del Comitato Olimpico e Sportivo Regionale (CROS) dell’isola di Réunion, Johan Guillou, ha reagito alla tragica notizia. “Oggi, un’intera famiglia dello sport è colpita dal dolore “, ha commentato. La sindaca di Saint-Denis, Ericka Bareigts, rende omaggio alla memoria di questo “giovane appassionato di calcio, che aveva ancora tanti sogni da realizzare e tante cose meravigliose da vivere ” e che “ci lascia troppo presto”.

“Oggi, al di là del calcio, è un’intera famiglia sportiva in lutto. Il campo, che dovrebbe essere un luogo di gioia, condivisione e passione, è diventato teatro di immenso dolore “, si legge nel post sui social.

Il tributo a Wanis Honsor

Anche molte altre squadre di calcio locali hanno voluto pubblicare un tributo a Wanis Honsor questo mercoledì, esprimendo le loro condoglianze alla famiglia, ai parenti e ai compagni di squadra del calciatore. In Francia, anche la sua ex squadra, l’FC Rouen , ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia.