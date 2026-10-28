Il ko contro Lehecka a Basilea ha posto fine alla carriera di Stan. I tre Slam vinti sotto la guida di Magnus Norman e la stima incondizionata di Roger Federer e Novak Djokovic.

Il sipario sulla gloriosa carriera di Stan Wawrinka è calato quando Jiri Lehecka ha firmato il punto del 7-2 nel tie-break del secondo set del match del primo turno dell’ATP 500 di Basilea. Il ceco aveva già vinto il primo 7-5 e, insieme alla partita, ha messo fine al sogno di Stan di allungare di qualche altro giorno il suo percorso nel torneo di casa. Inevitabili le lacrime, gli applausi e la standing ovation per l’elvetico, amato e ammirato da Novak Djokovic che s’è offerto di allenarlo prima dell’ultimo torneo. Nole che ha detto di lui: “È il giocatore più sottovalutato di sempre”. Non solo per il rovescio a una mano con cui, insieme a Lorenzo Musetti, fino agli ultimi giorni ha fatto sfoggio di classe ed eleganza.

La carriera di Stan Wawrinka: tre Slam, Olimpiadi e Davis Cup

A 41 anni per Stan è arrivato il momento di dire basta. Tutto il 2026 per lui è stata una sorta di lunga “last dance”, con tributi e celebrazioni in ogni angolo del mondo. I numeri parlano per lui. In carriera Wawrinka ha vinto tre titoli Slam, l’Australian Open 2014, il Roland Garros 2015, lo US Open 2016, pur trovandosi contro i Big Three al top della forma: l’amico e connazionale Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal. Nel corso degli anni, inoltre, ha totalizzato 590 vittorie, portando a casa – tra gli altri – l’oro olimpico del doppio a Pechino 2008 e la Coppa Davis con la Svizzera nel 2014, sempre in tandem con King Roger.

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Wawrinka: la svolta con Magnus Norman, il coach di Sinner

Come sottolineato da L’Equipe, che ha dedicato al ritiro di Wawrinka un bellissimo servizio celebrativo, lo spartiacque nella carriera di Stan è stato l’avvento, da coach, di Magnus Norman nel 2013. Proprio lui, il tecnico che – secondo numerose e autorevoli indiscrezioni – si occuperà di allenare Jannik Sinner a partire dalla prossima stagione. Da 20mo in classifica ATP, Wawrinka salì rapidamente in quinta posizione. Per poi vincere, in due anni, quasi tutto ciò che c’era da vincere: tre Slam e la Davis. Una crescita repentina e impressionante: un binomio, tra Wawrinka e Norman, che deve aver profondamente colpito Jannik.

La festa d’addio e il futuro: “Solo fondute, raclette e vino”

“L’unico modo in cui puoi lasciare questo sport è senza alcun rimpianto“, ha detto il campione svizzero prima di dire definitivamente addio al circuito. Una festa non solo sportiva, che Basilea gli ha tributato nel giorno più intenso. Un’opera d’arte gli è stata dedicata a ricordo delle sue gesta tennistiche, mentre Bastian Baker, 35enne di Losanna star del folk, ha cantato per lui. Lunedì, prim ancora di perdere contro Lehecka, aveva già illustrato i suoi programmi per il futuro: “Cosa farò dopo? Andrò a sciare, poi solo fondute, raclette e vino“. La sua presenza modesta e discreta mancherà a tutti i tornei del mondo: dagli Slam ai Challenger, frequentati con umiltà negli ultimi tempi.