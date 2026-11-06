World Indoor Tour, il montepremi non stuzzica: Italia verso un forfait di massa, spazio a Doualla? Nuova beffa per Tamberi

La federazione mondiale ha annunciato le tappe che andranno a comporre l’indoor tour, premi sempre bassissimi: le decisioni di Jacobs, Furlani e Iapichino per le manifestazioni

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Otto meeting Gold in 19 giorni, montepremi sempre bassi e il circuito dell’atletica al coperto che fatica a decollare, soprattutto perché così è difficile attirare il talento. La World Athletics ha annunciato il calendario dell’Indoor Tour con 74 eventi complessivi che saranno però raggruppati in un arco temporale molto ristretto. L’Italia potrebbe vedere le defezione di tanti dei suoi big a cominciare da Marcell Jacobs ma passando anche per Andy Diaz e Gianmarco Tamberi.

Il calendario della stagione indoor

Così come per il nuoto in vasca corta, anche la stagione indoor dell’atletica ha una rilevanza minore, anzi forse decisamente minore. La World Athletics ha annunciato il calendario dell’Indoor Tour che prevede 74 appuntamenti complessivi di cui 8 Gold (quelli più importanti) ma quest’ultimi sono racchiusi nello spazio di 19 giorni e in giro per il mondo redendo ancora più complicata la partecipazione dei migliori. E c’è un altro aspetto da considerare, quello relativo ai montepremi. Fino a qualche stagione fa il premio per l’atleta che vinceva la classifica della propria disciplina era di circa 20mila dollari che però dal 2020 si sono dimezzati e non sono mai più aumentati. E’ stato decisivo l’aumento esponenziale delle tappe ma non quello dei premi in denaro, altro aspetto che rischia di tenere i big lontani.

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Queste le 8 tappe in programma a livello Gold:

27 gennaio: Belgrado Indoor Meeting (Belgrado, Serbia)

2 febbraio: Czech Indor Gala (Ostrava, Repubblica Ceca)

4 febbraio: World Indoor Tour Gold (Madrid, Spagna)

6 febbraio: New Balance Indoor Grand Prix (Boston, USA)

7 febbraio: Init Indoor Meeting Karlsruhe (Karlsruhe, Germania)

10 febbraio: Meeting Haute-de-France Pas des Calais (Lievin, Francia)

13 febbraio: Millrose Games (New York, USA)

14 febbraio: Orlen Copernicus Cup (Turun, Polonia)

Cosa faranno Jacobs, Iapichino e Furlani: spazio a Doualla?

Il 2027 sarà una stagione particolarmente lunga con i Mondiali di Pechino in programma dal 10 al 19 settembre. Difficile che i big che puntano all’appuntamento iridato possano cominciare con grande anticipo la stagione al coperto, e questo vale anche per gli atleti italiani. Marcell Jacobs di sicuro non ci sarà, lasciano da parte i 60 metri per concentrarsi solo sulla stagione outdoor. Difficile vedere in pedana anche Andy Diaz, attualmente impegnato a Ballando con le Stelle e anche Tamberi ha annunciato che comincerà la sua stagione solo in un secondo momento.

Leonardo Fabbri potrebbe essere uno dei grandi protagonisti visto che ha sempre avuto stagioni molto lunghe senza risentirne. L’indoor potrebbe essere l’occasione per rivedere in pedana Mattia Furlani che sembra voler tornare a essere competitivo agli Europei indoor ma molto dipende da come procede il recupero dall’infortunio. Da capire anche la situazione di Zaynab Dosso, la campionessa mondiale dei 60 metri ha appena cambiato allenatore e solo tra qualche giorno comincerà la sua avventura negli Stati Uniti. E potrebbe concedersi qualche momento in più di riposo anche Larissa Iapichino per concentrarsi sui Mondiali di Pechino.

Ci dovrebbe essere spazio invece per l’inserimento quasi in pianta stabile nella categoria senior della giovanissima Kelly Doualla. Il tecnico della sprinter ha avuto un incontro solo qualche giorno fa con i vertici federali proprio per pianificare la stagione al coperto.

La beffa per Tamberi

L’Europa ha scelto Gianmarco Tamberi come atleta dell’anno 2026 grazie ai successi agli Europei e poi agli Ultimate Championship. La World Athletics invece è andata in direzione completamente diversa e non ha inserito il saltatore nemmeno nella lista dei 10 potenziali candidati (dove invece figura Andy Diaz), una scelta molto strana e criticata. L’azzurro però era tra i papabili per il premio “Momento dell’anno” ma anche nella categoria interamente votata dai tifosi, Gimbo è finito fuori dalla finale a tre.