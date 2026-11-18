Al gala della FederVela mondiale, Luna Rossa premiata come miglior team e Giubilei come migliore velista donna. Be Ainslie potrà utilizzare l'AC75 nella prossima America's Cup

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Mettiamola così: se doveva esserci un anno nel quale essere premiati come miglior team della stagione velica, forse in casa Luna Rossa avrebbero scelto il prossimo. Ma è comunque un segnale forte di fiducia nei riguardi di un team che è pronto a dare l’assalto alla competizione più antica e (forse) suggestiva del mondo sportivo, con Napoli che la prossima estate spera di poter accompagnare l’imbarcazione italiana verso la conquista dell’America’s Cup. Intanto però il consorzio che fa capo a Patrizio Bertelli s’è già preso un bel riconoscimento, consegnato direttamente dalla federazione internazionale della vela.

Luna Rossa miglior team della vela mondiale 2026

Luna Rossa ha ricevuto il Team of the Year nella serata dei World Sailing Awards, ovvero la cerimonia che premia i migliori velisti e gli equipaggi che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno che sta per volgere al termine. Le due vittorie nelle Preliminary Regatta di Cagliari e Napoli hanno convinto la giuria a consegnare il premio all’imbarcazione italiana.

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Il riconoscimento a Luna Rossa è stato assegnato anche pensando al fatto che la squadra s’è dimostrata vincente per cambiando equipaggi, valorizzando quindi il proprio patrimonio umano. A maggio, a Cagliari, il team ha firmato una doppietta: primo nella classifica Senior, dominando le prove di flotta e il match race conclusivo, e vincitore nella categoria Youth & Women, con il secondo equipaggio che è stato in lizza per andare a scontrare quello “maggiore” nel match race finale fino all’ultima delle 8 regate di flotta (poi superato da Emirates Team New Zealand).

A Napoli è arrivato un nuovo successo assoluto dei Senior, mentre l’equipaggio giovanile e femminile ha chiuso secondo, a pari punti con quello neozelandese che ha prevalso per via dei migliori piazzamenti ottenuti nel corso delle 8 regate.

Maria Giubilei, è tutto vero: migliore velista dell’anno

Nella serata andata in scena a Qingdao, in Cina, a fare festa è stata anche Maria Giubilei, che è stata eletta Rolex World Sailor of the Year femminile, cioè migliore velista donna dell’anno. Emozionata, la componente di Luna Rossa (a Cagliari nel secondo team, a Napoli con i Senior) ha voluto condividere il premio con Gianluigi Ugolini, suo compagno di Nacra 17 da 12 anni, con il quale ha conquistato l’oro ai mondiali di Quiberon dello scorso maggio (i due si sono laureati vice campioni del mondo nel 2025).

“È diffiicle trovare le parole per descrivere quello che sto provando. Un’emozione enorme, una sensazione di forte gratitudine verso chi mi ha permesso di arrivare sin qui, dalla federazione italiana a Luna Rossa, dall’Aeronautica Militare a Gigi, che mi supporta sempre e che mi ha fatto vivere un anno veramente magnifico”.

Prima di Giubilei soltanto Alessandra Sensini nel 2008, Marco Gradoni nel 2019 e Ruggero Tita e Caterina Banti nel 2022 era stati premiati come velisti dell’anno dalla federazione internazionale. Ma evidentemente la vela italiana continua a sfornare talenti, sperando che davvero il 2027 si riveli essere l’anno più bello di tutta la storia velica tricolore. Max Maeder, atleta di Singapore, premiato come miglior giovane del mondo nel 2024, ha vinto il premio in ambito maschile (ha vinto tutti gli appuntamenti ai quali ha preso parte nel 2026).

Ainslie e Ratcliffe, accordo fatto: Athena è “salva”

Luna Rossa a Napoli si ritroverà a battagliare ancora con Ben Ainslie, che dopo mesi di lotta nelle aule dei tribunali è riuscito a trovare un modo per non vedersi la via intralciata da Jim Ratcliffe, il patron di Ineos, dal quale aveva divorziato non senza polemiche dopo la fine dell’ultima campagna di America’s Cup, chiusa con la sconfitta patita a Barcellona contro i neozelandesi dopo il successo nella LVC.

Ratcliffe è ancora proprietario dell’imbarcazione AC75 con la quale Ainslie regaterà il prossimo anno sotto le insegne di Athena Racing, il consorzio che lui stesso ha fondato e di cui è il controllante. Andrew Baker, giudice dell’Alta Corte inglese, ha fissato il processo per la diatriba sulla proprietà dello scafo a gennaio del 2028, e pertanto Ainslie ha trovato un’intesa con Ratcliffe per chiudere la questione adesso e avere l’opportunità di gareggiare a Napoli il prossimo anno, potendo contare anche sul supporto economico di Peter Dubens, magnate della compagnia Oakley Capital.

Resta da capire quando i ritardi nella progettazione delle modifiche allo scafo e il mancato lavoro in acqua di questi mesi potranno rivelarsi dannosi per le ambizioni di Ainslie, che nelle due Preliminary Regatta ha dovuto fare i conti con grosse difficoltà.