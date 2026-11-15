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WTA Finals, Errani e Paolini fanno la storia: prima coppia italiana in finale, sfideranno Siniakova e Townsend

Una coppia italiana accede per la prima volta all’atto conclusivo del torneo di doppio delle WTA Finals: Errani e Paolini sfideranno Siniakova e Townsend da imbattute nel torneo

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Roberto Barbacci

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Si erano un po’ perse per strade, ma si sono ritrovate quando la posta in gioco s’e fatta più elevata. E adesso Sara Errani e Jasmine Paolini hanno voglia di fare la storia: sono la prima coppia italiana ad aver raggiunto la finale del torneo di doppio nelle WTA Finals, in corso di svolgimento a Indian Wells. L’hanno fatto arrivando all’atto conclusivo imbattute, superando in semifinale la cinese Guo e la francese Mladenovic con punteggio di 6-3 6-4 e guadagnandosi l’accesso alla partita che mette in palio il titolo, dove le rivali saranno le quotate Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

WTA Finals, Errani e Paolini fanno la storia: prima coppia italiana in finale, sfideranno Siniakova e Townsend Aryna Sabalenka ospite del Milan a San Siro, gioielli dal valore inestimabile Getty

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