Una coppia italiana accede per la prima volta all’atto conclusivo del torneo di doppio delle WTA Finals: Errani e Paolini sfideranno Siniakova e Townsend da imbattute nel torneo

Si erano un po’ perse per strade, ma si sono ritrovate quando la posta in gioco s’e fatta più elevata. E adesso Sara Errani e Jasmine Paolini hanno voglia di fare la storia: sono la prima coppia italiana ad aver raggiunto la finale del torneo di doppio nelle WTA Finals, in corso di svolgimento a Indian Wells. L’hanno fatto arrivando all’atto conclusivo imbattute, superando in semifinale la cinese Guo e la francese Mladenovic con punteggio di 6-3 6-4 e guadagnandosi l’accesso alla partita che mette in palio il titolo, dove le rivali saranno le quotate Katerina Siniakova e Taylor Townsend.