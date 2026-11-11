WTA Finals, Paolini ed Errani in versione olimpica: rimonta da urlo e semifinale. Gauff crolla e scoppia il caso Rybakina

La coppia italiana in versione Parigi 2024: dopo il successo all’esordio contro Townsend e Siniakova, arriva il bis dopo un match tiratissimo contro Melichar e Bucsa

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sara Errani e Jasmine Paolini non sono andate in gita a Indian Wells, anzi. Le due azzurre hanno deciso di approcciare le WTA Finals con uno spirito che mancava da tempo e dopo la seconda vittoria nella fase a gironi si sono già guadagnate l’accesso alle semifinale. Un’avventura cominciata in sordina in California che ora invece vede le due azzurre a caccia di qualcosa di importante.

La rimonta da urlo di Paolini ed Errani

Se la vittoria all’esordio contro le fortissime Siniakova e Townsend poteva ricadere sotto l’etichetta dell’impresa, quella contro Melichar e Bucsa, è della conferma. Le due azzurre sono tornate quelle delle scorse stagioni con un atteggiamento a Indian Wells che ricorda quello delle Olimpiadi di Parigi 2024. Errani e Paolini cedono nettamente il primo set ma restano sempre dentro la partita, nel secondo parziale dominano con il 6-2 che manda la partita al super tiebreak dove conquistano la vittoria con il punteggio di 10-7. Un successo che vale il primo posto nel round robin e la qualificazione alle semifinali, giovedì l’ultima sfida del girone contro la coppia formata da Perez e Schuurs.

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Il crollo di Gauff

Dopo aver vinto all’esordio al terzo set contro la connazionale Pegula, Coco Gauff si scioglie letteralmente contro la ceca Linda Noskova. Al suo esordio alle Finals, la 21enne si è già presa il titolo di rivelazione con la semifinale conquistata già dopo due partite e senza aver lasciato per strada nemmeno un set. La numero 8 del mondo domina la contesa sin dal primo parziale, sempre in spinta e molto più efficace al servizio non lascia scampo allo statunitense che invece per larghi tratti del match è apparsa una copia sbiadita della sua migliore versione. La campionessa di Wimbledon domina in lungo e in largo approfittando anche di una giornata terribile al servizio di Coco che chiude con 8 ace ma altrettanti doppi falli.

Pegula elimina Kostyuk

Il gruppo 1 delle WTA Finals ha risentito dell’assenza della numero 1 del mondo, Elena Rybakina che si è ritirata a poche ore dal grande evento dopo un malore che l’ha colpita nel corso di un’intervista. Al suo posto ha fatto il suo ingresso la prima riserva Marta Kostyuk che però nelle prime due uscite ha dimostrato di essere decisamente lontana dalla sua migliore condizione. Male nel primo set contro una Jessica Pegula in cerca di riscatto dopo la sconfitta nell’esordio, l’ucraina ha provato a dare battaglia nel secondo ma alla fine ha ceduto per 7-5. Eliminazione già scritta per lei che sarà arbitro (insieme a Noskova) del tentativo di qualificazione di una delle due statunitensi che si giocano dopo la ceca il secondo posto in semifinale.

Il caso Rybakina

La defezione di Elena Rybakina continua a far discutere. La kazaka ha lasciato Indian Wells dopo un malore e ora arriva l’attacco della PTPA, sindacato dei giocatori fondato tra gli altri anche da Djokovic: “Le giocatrici non dovrebbero arrivare all’appuntamento più importante dell’anno completamente svuotare – si legge in un post su Instagram – La PTPA continua a battersi per una stagione che permetta a tutte di arrivare alla fine in condizione di salute sufficienti. Rybakina conclude il 2026 con due titoli slam e 4 complessivi, eppure all’ultimo evento, il suo corpo non aveva più nulla da dare”.