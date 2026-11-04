Mancano appena quattro giorni all’avvio delle WTA Finals e l’Italia seguirà con trepidazione, dopo la qualificazione in extremis, per quanto riusciranno a dimostrare in campo Sara Errani e Jasmine Paolini. Appuntamento per l’8 novembre, considerato il sorteggio odierno che ha collocato le azzurre nel Gruppo 2 di Indian Wells, nuova sede dell’edizione 2026: le WTA Finals vedranno ai nastri di partenza le otto tenniste e le otto coppie di doppio femminile della Race. L’esito del sorteggio della fase a gironi, conclusa pochi istanti fa in California, nella notte italiana tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, ha visto la coppia italiana costituita da Errani/Paolini definire un quadro complicato, come prevedibile. D’altronde Sara e Jasmine sono riuscite a qualificarsi per il forfait della coppia Danilina/Krunic.
- Il sorteggio delle WTA Finals di doppio 2026
- Rybakina e Sabalenka guidano i due gironi di singolare
- Obiettivo semifinali, che cosa dice il regolamento
Il sorteggio delle WTA Finals di doppio 2026
Errani/Paolini, coppia d’oro del doppio femminile italiano, approda all’edizione americana delle Finals grazie al nono piazzamento e alla decisione di Danilina/Krunic, che occupano la terza piazza, di non partecipare al torneo, in programma sul cemento del Tennis Garden di Indian Wells dall’8 al 15 novembre.
Il sorteggio è avvenuto nella notte americana ed ha segnato l’ingresso nel Gruppo 2 delle italiane con Townsend/Siniakova, Melichar-Martinez/Bucsa e Schuurs/Perez. Riassumendo il quadro emerso dovrebbe risultare il seguente:
- Gruppo 1
[1] Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani
[3] Kristina Mladenovic e Guo Hanyu
[5] Hsieh Su-Wei e Jelena Ostapenko
[7] Zhang Shuai ed Elise Mertens
- Gruppo 2
[2] Taylor Townsend e Katerina Siniakova
[4] Nicole Melichar-Martinez e Cristina Bucsa
[6] Demi Schuurs ed Ellen Perez
[8] Sara Errani e Jasmine Paolini
Rybakina e Sabalenka guidano i due gironi di singolare
Passiamo al torneo e al sorteggio che ha disegnato la composizione dei Gironi per il singolare. Nel gruppo della n. 1 Elena Rybakina sono finite Coco Gauff, Jessica Pegula e Linda Noskova; in quello della n. 2 della classifica mondiale Aryna Sabalenka ci sono, invece, Mirra Andreeva, Elina Svitolina e Karolina Muchova. Due Gruppi che si presenteranno con questa composizione:
- Gruppo 1: Elena Rybakina, Coco Gauff, Jessica Pegula e Linda Noskova;
- Gruppo 2: Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Elina Svitolina e Karolina Muchova.
Obiettivo semifinali, che cosa dice il regolamento
Secondo il regolamento, si qualificano per le semifinali le prime due tenniste di ogni girone. Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno chiuso la stagione al nono posto della Race (l’ultimo utile alla qualificazione visto il forfait di Danilina/Krunic, terze), sono state sorteggiate nel Gruppo 2 insieme a Townsend/Siniakova, Melichar-Martinez/Bucsa e Schuurs/Perez.
Nel Gruppo 1 ci sono Dabrowski/Stefani, Mladenovic/Hanyu, Su-Wei/Ostapenko e Shuai/Mertens. Le azzurre inseguono la prima qualificazione alle semifinali alla terza partecipazione consecutiva all’evento. In questa edizione rinnovata in ogni aspetto organizzativo a partire dal cemento di Indian Wells, le due azzurre dovranno trovare forma e mentalità mancata a causa del periodo complicato di Jasmine e del suo problema fisico che l’ha tormentata nella prima parte della stagione. Potrebbero stupirci, considerata la stessa grinta che le ha guidate a Tokyo.