Pegula, le accuse ad Andreeva nell’audio “rubato”: scandalo alle Finals di Indian Wells. WTA costretta a correre ai ripari

Non ci sono WTA Finals senza un po’ di dramma, e stavolta anche decisamente involontario. Jessica Pegula si è lasciata andare a uno sfogo nei confronti della giovane collega Mirra Andreeva, un momento privato con il suo team che però è stato trasmesso dalle telecamere e dai microfoni della WTA, che è stata costretta a intervenire per provare a mettere un freno alla vicenda.

Le parole rubate a Pegula

Nella giornata di giovedì il caso è letteralmente scoppiato quando è emerso un audio (di fatti quasi rubato) alla statunitense Jessica Pegula che si lamentava dei comportamenti della giovanissima Mirra Andreeva. Uno sfogo che l’americana faceva con il proprio allenatore inconsapevole però che ci fossero delle telecamere e dei microfoni pronti a registrare tutto. E le sue parole nei confronti della russa sono diventate virali sui social: “Ho perso il rispetto per lei. E’ una brava ragazza ma deve crescere. Non so se sia perché non sa come gestire questa situazione”. Parole rivolte al proprio angolo ma che arrivano anche a Conchita Martinez, coach di Andreeva: “Se fossi il suo coach e la mia giocatrice avesse appena giocato quattro partite fantastiche inseguendomi e arrabbiandosi con me, le dire di non parlarmi in quel modo. E’ una diva e ha bisogno di essere riportata con i piedi per terra”.

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L’intervento della WTA

Una situazione che si è venuta a creare in maniera involontaria e che ha messo in grande difficoltà la WTA. L’organizzazione del tennis femminile è stata costretta a intervenire per correre ai ripari: “Ci assumiamo tutta la responsabilità per non aver informato le nostre giocatrici e i loro staff dei microfoni installati nei campi di allenamento per offrire ai fan una trasmissione delle loro sessioni. Erano attivi su tutti i campi delle WTA Finals”. E a seguito dello scandalo che si è venuto a creare, la WTA è stata costretta a eliminare da YouTube tutti i video che aveva in precedenza pubblicato.

Pegula vuole chiedere scusa

Non è la prima volta che il mondo del tennis si trova a fare i conti con il concetto di privacy. Nel corso dell’anno uno sfogo di Coco Gauff che si era rifugiata nel tunnel che portava agli spogliatoi era diventato virale all’insaputa della giocatrice, un momento che la statunitense reputava privato ha fatto il giro del web sollevando il tema della privacy. Uno dei rappresentati del team di Pegula ha rivelato a “The Athletic” che la statunitense non aveva la minima idea che la sua conversazione veniva trasmessa in diretta e che non si sarebbe mai aspettata che un momento privato potesse diventare di dominio pubblico. La statunitense avrebbe anche cercato immediatamente un confronto con Andreeva e Martinez per chiedere scusa.

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