È un incubo che non ne vuol sapere di mollare la presa. Perché tra Aryna Sabalenka e la WTA Finals l’amore è un sentimento che non è destinato a sbocciare mai. Tanto che anche nel 2026 il torneo di fine stagione, quello che racchiude le migliori 8 giocatrice dell’anno solare, finirà sulla bacheca di qualche altra giocatrice del circuito. Nonostante i proclami e le attese, stavolta il botto è stato ancora più grosso: la bielorussa è stata addirittura eliminata nel round robin, pagando a caro prezzo il ko nel match decisivo da dentro o fuori contro Elina Svitolina.

Sabalenka, l’ennesima incompiuta alle Finals

Soltanto nel 2021, alla prima partecipazione alle Finals, Sabalenka non aveva superato la fase a gironi. Due volte si era fermata in semifinale (2023 e 2024) e altrettante in finale (2022 e 2025), e quest’anno a Indian Wells non ha fatto altro che ribadire al mondo intero lo scarsissimo feeling col torneo.

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Svitolina ha fatto quello che doveva fare, anche perché in caso di sconfitta sarebbe stata lei quella che sarebbe andata a casa: ha vinto 6-3 un primo set nel quale ha approfittato di un passaggio a vuoto dell’ex numero uno del mondo, che pure nel secondo ha ripreso a martellare al servizio, riuscendo a entrare meglio nello scambio da fondo campo e legittimando ampiamente le velleità di rimonta (6-3).

Ma nel terzo, come spesso le è capitato negli ultimi tempi, Sabalenka è andata completamente fuori giri, nervosa e poco lucida nelle scelte, tanto da lasciarsi letteralmente travolgere per 6-1 da un’avversaria che al contrario ha ritrovato i colpi migliori nel momento decisivo. E che dopo l’ultimo punto ha rifiutato di stringere la mano alla bielorussa, chiaramente in segno di protesta per via del conflitto bellico che vede Russia e Bielorussia da un lato e Ucraina dall’altro.

Svitolina unica delle 4 rimaste che può fare bis

Svitolina potrebbe infrangere una consuetudine in vigore da 11 anni: dal 2014 in poi, ogni singola edizione delle WTA Finals ha visto una vincitrice diversa, e che mai più s’e ripetuta nel corso della carriera. Tutti avrebbero immaginato che quest’anno sarebbe toccato a Sabalenka diventare la 12esima giocatrice della lista, e invece potrebbe essere una tra Pegula, Andreeva e Noskova: quest’ultima sarà l’avversaria della giocatrice ucraina, mentre Pegula proverà a scalfire le certezze acquisite da Andreeva nel corso del torneo, unica ad aver vinto tutti e tre i match disputati, incluso l’ultimo contro la riserva Shnaider (Muchova, già eliminata, si è ritirata per infortunio prima dell’ultimo match).

Svitolina le Finals le ha vinte nel 2018, quando batté in finale Sloane Stephens: è passato quasi un decennio, la vita e il mondo sono cambiati (specie per gli ucraini), il matrimonio con Monfils è finito, ma lo spazio per un altro trofeo di fine stagione sulla vetrina del salotto è già stato predisposto.

Errani e Paolini, in semifinale ecco Guo e Mladenovic

Nella notte italiana Sara Errani e Jasmine Paolini hanno fatto la conoscenza della coppia che questa sera (in Italia sarà da poco passata la mezzanotte) affronterà nella semifinale del torneo di doppio. Le azzurre affronteranno la coppia formata dalla cinese Hanyu Guo e dalla francese Kristina Mladenovic, che nell’ultimo match del round robin ha avuto la meglio sulle già eliminate Zhang e Mertens, chiudendo al secondo posto dietro la brasiliana Stefani e la canadese Dabrowski, che nell’altra semifinale se la vedranno con Towsend e Siniakova.

C’è un solo precedente tra la coppia italiana e quella composta da Guo e Mladenovic, e curiosamente venne disputato proprio su campi di Indian Wells nel corso del WTA 1000 della scorsa primavera, quando Errani e Paolini si imposero in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 10-6 dopo una partita ricca di toni agonistici, durata quasi due ore. Le azzurre recuperarono uno svantaggio di 0-3 nel secondo set, arrivando ad annullare anche una palla match prima di chiudere al match tiebreak.

Seppur entrate in tabellone in virtù del forfait di Krunic/Dalinina (quest’ultima era infortunata), Sarita e Jas vogliono continuare a battere il ferro finché è caldo, reduci da un filotto di 7 successi consecutivi (i 4 ottenuti a Tokyo e i tre del round robin),