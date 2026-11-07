Al via a Indian Wells il torneo che chiude la stagione e che si apre tra polemiche e mugugni: è bufera perfino sugli outfit dello shooting fotografico.

Tutto pronto in California per le WTA Finals, ultimo atto della stagione 2026 del tennis femminile. Un’edizione travagliata sin nella sua genesi, col trasferimento da Riad a Indian Wells ufficializzato lo scorso 1 luglio. Sulla carta un semplice trasloco da un deserto all’altro, dall’arabico al californiano: in realtà a perdersi nello spostamento, come vedremo, sono stati diversi milioncini, ovviamente a scapito delle protagoniste. Che, per la verità, sono avvelenate anche per altri motivi. Elina Svitolina è imbufalita per la guerra nella sua Ucraina, Aryna Sabalenka in ansia dopo un’annata tribolata, Sara Errani e Jasmine Paolini per la beffa del calendario che le farà giocare sempre e comunque nella notte italiana.

Indian Wells, Aryna Sabalenka va ancora dalla psicologa

Non è stata una stagione felice per la Tigre di Minsk, che ha perso la vetta della classfica WTA a vantaggio di Elena Rybakina e che è andata incontro a una serie di battute d’arresto frustranti, soprattutto negli Slam. “Sto cercando di smettere di pensare troppo a ogni cosa, di fidarmi maggiormente del mio istinto e di lasciarmi alle spalle alcuni pensieri”, ha spiegato Sabalenka. “È stato un lavoro importante. Ho ripreso a lavorare con una psicologa e sento che, in questo momento, avevo davvero bisogno di qualcuno che mi aiutasse a ritrovare me stessa”. Non è la prima seduta annuale per Aryna, che già in altre circostanze aveva assicurato di averne tratto beneficio.

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WTA Finals, il gran rifiuto di Svitolina e la bufera outfit

Contro Sabalenka – e non solo – si è scatenata Elina Svitolina, che ha rifiutato di posare nello shooting ufficiale insieme alle “nemiche” russe e bielorusse. Un no che la WTA ha cercato di “annacquare” inventandosi una scusa poco convincente: niente shooting di gruppo per “valorizzare la storia e la personalià di ogni singola atleta”. Sarà. A convincere poco gli appassionati di tutto il mondo è stata anche la stessa scelta degli outfit delle partecipanti per le foto preliminari: ci si aspettava un po’ più di eleganza nella scelta degli abiti per le giocatrici, tanto più che Indian Wells è attaccata a Coachella, la valle del glamour, sede di uno dei festival artistici e musicali più popolari al mondo.

Errani e Paolini, che guaio: sempre dopo la mezzanotte

Musi lunghi, intanto, per Sara Errani e Jasmine Paolini quando hanno dato un’occhiata al calendario della kermesse. Le due Azzurre hanno centrato in extremis la qualificazione al torneo nel doppio, vincendo il torneo di Tokyo e portando a casa il decimo titolo insieme. C’è grande attesa in Italia per le loro performance in California, peccato però che bisognerà fare le ore piccole per vederle all’opera. Gli organizzatori hanno scelto di far partire tutti i giorni il programma alle 12 locali, le 21 italiane, coi due incontri del singolare in successione. Solo a seguire scatteranno le partite del doppio. Nella migliore delle ipotesi, insomma, giocheranno non prima della mezzanotte. Anche in questo caso, sarebbe stata meglio l’Arabia Saudita.

WTA Finals, prize money ridotto dall’Arabia agli States

Riad sarebbe stato meglio per le giocatrici, comprese Errani e Paolini, soprattutto per un altro dettaglio: il montepremi. Negli Stati Uniti hanno messo a disposizione dieci milioni di dollari tondi tondi per il torneo, il 35,5% in meno rispetto ai 15 milioni e mezzo del 2025 in Arabia Saudita. Tagli e decurtazioni un po’ dappertutto, al punto che l’eventuale vincitrice con percorso netto (cinque vittorie su cinque) portebbe a casa 3,37 milioni di dollari rispetto ai 5,235 stanziati l’anno prima. La semplice partecipazione al torneo garantirà 220mila dollari, rispetto ai 34omila precedenti. Sul doppio, già “schiacciato” di suo, meglio sorvolare.