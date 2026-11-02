Yeman Crippa svela il segreto dietro l’impresa alla maratona di New York e rilancia: “Tutto su Los Angeles 2028”

Il secondo posto ottenuto nella gara più prestigiosa al mondo hanno convinto l'azzurro: nel prossimo biennio l'obiettivo sarà arrivare pronto per conquistare l'oro olimpico: "Ma prima voglio il Mondiale"

Prima di lui, solo 8 italiani erano riusciti a mettere piede sul podio della maratona per eccellenza. Perché New York ha un sapore e un valore tutto speciale, e Yeman Crippa ha potuto toccarlo con le proprie mani. Trovando un secondo posto che ha un valore inestimabile per chi, a un certo punto della carriera, ha capito che proprio sulla distanza più lunga del fondo avrebbe trovato la sua dimensione più autentica. Perché a 30 anni ci si può reinventare, e Crippa ne è la prova vivente. Tanto che nel futuro il sogno (non più) proibito è quello di diventare davvero il numero uno della categoria. E perché no, tornare a New York per guadagnarsi la medaglia del metallo più prezioso.

Maratoneta a 30 anni: la metamorfosi di Yeman

Da 30 anni un italiano non finiva la maratona più famosa al mondo ai primi due posti, con Giacomo Leone che nel 1996 conquistò una clamorosa vittoria. Da allora, in campo maschile, nessuno s’era spinto così in là. Nemmeno Stefano Baldini, che fino a ieri deteneva il primato della maratona di NY più veloce mai corsa da un italiano (2h 09’ 12” del 2002), stracciato da Crippa che ha fermato le lancette a 2h 06’ 14”.

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Non è bastato per salire sul gradino più alto del podio perché lo svedese Andreas Almgren, al debutto assoluto sulla distanza, s’è confermato essere un fuoriclasse assoluto, reduce peraltro dal trionfo nel campionato mondiale di mezza maratona. Ma Crippa ha dimostrato di potersela giocare anche con gli assi africani, che ad uno ad uno sono caduti sotto il suo favoloso ritmo.

Una ragione in più per provare a ripetersi tra un anno o in quelli a venire, perché è evidente ormai che nel futuro del mezzofondista trentino (la sua storia è stata mirabilmente raccontata qualche anno fa dal documentario “Yema e Neka” di Matteo Valsecchi, che ha ripercorso la storia dei 4 fratelli e tre cugini adottati sin dalla più tenera età da una famiglia del Trentino) ci sarà sempre più spazio per la maratona, e di conseguenza meno per la pista e per il cross invernale.

L’emozione newyorkese e i programmi per il biennio

Yeman però è un ragazzo intelligente e maturo al punto giusto, tanto da sapere che non si può mai dare per scontate le cose. “Non mi sento ancora un maratoneta fatto e finito, perché so di avere tanto da imparare”, ha spiegato nel day after. “Quando in primavera ho vinto a Parigi ero felicissimo, ma l’emozione che ho provato a chiudere secondo a New York non si può paragonare con niente. Mentre percorrevo le ultime centinaia di metri, pur vedendo Almgren ormai lontano, mi dicevo di avercela fatta, di aver coronato quello che era molto più di un semplice sogno. Pensavo a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, alle difficoltà che ho incontrato lungo il cammino e a quanto sia stato forte e resiliente a non mollare mai, neppure quando tutto mi diceva che avrei dovuto forse tornare sui miei passi”.

Il riferimento è al ritiro nella maratona di Londra e alla brutta prova offerta ai mondiali di Budapest del 2025, dove si era ritirato al 30esimo chilometro lasciando parecchi dubbi dietro di sè. “Ho corretto alcune cose e il tempo mi ha dato ragione. Qui a New York ci tenevo a far bene: sono arrivato con una decina di giorni di anticipo, mi sono adattato al contesto, correndo tanto a Central Park. Adesso mi è tutto più chiaro: mi piacerebbe tornare per provare a vincere, ma anche se non succedesse andrebbe bene così”.

I programmi per il 2027 sono già stati definiti: “Una mezza e una maratona completa a primavera, ma di quelle veloci (come lo era stata Parigi), poi una preparazione adeguata per quella mondiale di Tokyo di fine estate. Tutte gare in funzione della maratona che spero possa rivelarsi la più importante di tutta la mia carriera, cioè quella di Los Angeles 2028. Quando avrò 32 anni, e dove l’unica cosa che conterà sarà arrivare in buone condizioni: la storia recente insegna che anche a 35 anni si possono fare grandi performance, a patto di stare bene”. Un cambio di prospettiva totale, perché la strada è ormai segnata.