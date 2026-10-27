Zandalasini a un passo dal titolo WNBA, ma se lo giocherà a ora di pranzo: Atlanta "costretta" ad anticipare gara 6

Negli USA non si parla d'altro: gara 6 delle Finals WNBA si giocherà alle 12.30 di Atlanta (le 9.30 in California) per la concomitante gara NBA tra Hawks e Cavs. McGrady imbufalito.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Immaginatevi una finale scudetto piazzata all’ora di pranzo di un qualunque giorno infrasettimanale. O se preferite all’ora di colazione, quando la maggior parte delle persone muovono da casa per andare in ufficio o per portare i propri figli a scuola. È esattamente quello che succederà dall’altra parte del mondo, quando giovedì ad Atlanta (ore 12,30 locali, le 17,30 in Italia) scatterà gara 6 della serie di finale della WBNA, gara per giunta potrebbe essere decisiva per l’assegnazione dell’anello. Perché le Golden State Valkyries, la squadra dove milita (da assoluta protagonista) Cecilia Zandalasini, sono a un passo dal titolo, appena due anni dopo aver debuttato nella lega professionistica americana.

L’NBA obbliga le donne a giocare a mezzogiorno

Potrebbe essere un titolo al sapore di brunch quello che le californiane inseguono, forti del 3-2 nella serie maturato in una gara 5 intensissima, dal basso punteggio (64-55) ma con valori tecnici e di difesa di assoluto rilievo. E non è un caso che queste Finals siano le più viste della storia della WNBA: oltre 2 milioni di spettatori incollati davanti alla TV, almeno 17.000 sugli spalti per ognuna delle partite disputate.

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Ma è proprio la forte domanda di biglietti ad aver causato il “corto circuito” legato all’orario d’inizio di gara 6: le Atlanta Dream, che disputano le loro gare casalinghe durante la regular season al Gateway Center (impianto da 3.500 posti), non se la sono sentita di rinunciare a un potenziale incasso milionario, perché i 17.000 posti della State Farm Arena andranno comunque sold out.

Ma la concomitanza con la gara serale degli Atlanta Hawks della NBA (impegnati contro i Cleveland Cavaliers) ha “obbligato” le donne ad anticipare la sfida all’ora di pranzo. A poco sono servite trattative serrate tra le due leghe, le franchigie e le TV proprietarie dei diritti. Tracy McGrady, ex giocatore NBA, ha criticato la scelta: “Avrebbero dovuto far giocare la NBA a mezzogiorno e spostare gara 6 delle WNBA Finals alle 19… ma di cosa stiamo parlando?”. Un invito caduto nel vuoto.

Zandalasini, che impatto dalla panchina!

Le Valkyries sono comunque ben contente di andarsi a giocare la partita che potrebbe consegnarle alla storia, indipendentemente dall’orario della palla a due. Con Kiah Stokes in stato di grazia, decisiva con le sue difese eccellenti in gara 5, ma anche con una Cecilia Zandalasini nelle vesti di “MVP oscuro” della serie: 12 punti per lei in gara 5, in uscita dalla panchina ma con un ottimo 5/10 dal campo e una tripla di fondamentale importanza in un momento di prolungata rottura dell’attacco di GS.

La serie, di un’intensità pazzesca (nuovo record di 37 stoppate), ha vissuto una serata decisamente sui generis, con percentuali bassissime (Atlanta, dopo aver segnato 97 punti con 34/69 dal campo in gara 3: nelle successive due partite ha trovato appena 37 canestri) e ribaltoni continui. Motivi validissimi per pensare di godersi almeno un’altra sfida (se non due) al massimo della tensione. Nella Baia però dovranno puntare la sveglia e farlo al mattino: fosse successo in Italia, sarebbe andata in scena una sommossa. O un assenteismo dal lavoro mai visto prima.