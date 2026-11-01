L’azzurra conquista per la seconda volta la vittoria nella lega americana con le sue Golden State Valkyries che vincono gara 7 contro Atlanta: Zanda è una star negli States, anche Zendaya tra le sue fan

Cecilia Zandalasini è ancora regina d’America: sì, perché l’azzurra conquista per la seconda volta il titolo NBA. Il primo era arrivano da giovanissima, quasi 10 anni, con la maglia delle Minnesota Lynx. Ora arriva il “bis” che la rende la giocatrice italiana di pallacanestro (maschi compresi) ad aver vinto per due volte la lega più importante. Il successo arriva con la maglia delle Golden State Valkyries che hanno battuto in finale e in gara 7 le Atlanta Dream.

La notte magica al Chase Center

La prima volta è meravigliosa, la seconda non si scorda mai. Cecilia Zandalasini può festeggiare la sua seconda vittoria WNBA che stavolta arriva con la maglia delle Golden State Valkyeries. Una serie tiratissima che si è decisa solo in gara 7 in un Chase Center in versione Halloween e una partita da brividi. Alla fine la squadra di San Francisco conquista la vittoria per 68-63 in una notte in cui la grande protagonista è stata la francese Gabby Williams, miglior giocatrice della serie e che ha chiuso il match decisivo con 30 punti. Per l’azzurra invece una prova sottotono rispetto ad altri match con soli 2 punti a referto in 8 minuti di gioco.

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La seconda volta di Zanda e il messaggio di Petrucci

La prima volta al debutto. Zandalasini alza per la seconda volta al cielo il trofeo della WNBA, l’azzurra lo aveva infatti conquistato 9 anni fa alla sua prima stagione dall’altra parte dell’oceano con la maglia delle Minnesota Lynx. Ora arriva anche il titolo della maturità per una giocatrice che da anni è un punto di riferimento per la nazionale italiana ma che è riuscita a creare una reputazione di prestigio anche in una delle leghe sportive in più grande espansione negli ultimi anni. Cecilia diventa la prima italiana (ma anche in ambito maschile) a vincere per due volte in America. La prima a riuscirci era stata Caterina Pollini nel 1997 con le Houston Comets, poi era toccato a Marco Belinelli nel 2014 con la maglia dei San Antonio Spurs.

Ora Zanda sale un passo sopra tutti come ha ricordato anche il presidente della FIP, Gianni Petrucci: “Due titoli in un campionato professionistico americano nessuno li può vantare. Sei arrivata dove nessun italiano era mai arrivato e questo titolo WNBA con le Golden State Valkyries ti ha visto protagonista nelle strategie di squadra. Congratulazioni di cuore. Un titolo che ripaga dei tanti sacrifici fatti e premia non solo le tue capacità indiscusse ma anche la passione, la caparbietà, la voglia di giocare e di vincere che hai sempre avuto, dovunque abbia giocato e a qualsiasi età, a cominciare dalle Nazionali. La tua è una carriera tutta da raccontare, da additare a esempio alle tante ragazzine che giocano a minibasket e basket”.

L’addio polemico all’Italia

La carriera di Cecilia Zandalasini è stata per molti versi quella di una predestinata, sin da giovanissima ha messo in mostra il suo talento che poi è esploso con la maglia di Schio dove ha vinto scudetti e Coppe Italia. Ma l’azzurra è stata anche un volto per il movimento italiano, anche quando c’è stato da mettere in evidenza i problemi come ha fatto nel 2024. Dopo la fine improvvisa dell’esperienza Virtus Bologna, l’azzurra ha affidato ai social un post polemico: “Mi trovo a dover scrivere queste parole, difficilissime, disilluse, arrabbiate e tristi. In questa decisione c’è una grande delusione personale per non essere riuscite ad aiutare il movimento a crescere”. Ora l’azzurra è una stella dall’altra parte dell’oceano al punto che anche l’attrice Zendaya è diventata una sua grande fan.