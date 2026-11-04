Zaynab Dosso sulle orme di Jacobs: andrà ad allenarsi in Alabama da Ken Harden. "Amo le sfide e le novità"

Zaynab Dosso ha deciso di ripercorrere la strada che nel 2023 vide Marcell Jacobs trasferirsi negli USA: lei lo farà in Alabama, sotto l'egida di coach Ken Harden. "Una nuova sfida, ciò di cui ho bisogno"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Te la do io l’America. Quella che attende Zaynab Dosso, la perla (e non l’unica, per fortuna) della velocità azzurra, che dopo una stagione in chiaroscuro ha deciso di trasferirsi dall’altra parte dell’Oceano per provare ad accorciare la forbice dalle rivali più temibili. Quelle che a marzo a Torun aveva messo nel sacco sui 60 metri ai mondiali indoor, quelle che nel corso dell’ultima stagione outdoor hanno finito per oscurarne un po’ la stella, convincendola che non c’era cosa migliore da fare, se non quella di prendere altre strade e cercare nuovi stimoli e motivazioni.

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L’America in fondo è il lido d’approdo del viaggio che dovrà portare la velocista di origini ivoriane (ma reggiana doc) a correre e competere ai massimi livelli a Los Angeles nell’estate del 2028. Perché il sogno olimpico è la vera molla che sta dietro alla decisione di andare ad allenarsi negli Stati Uniti, un po’ seguendo le orme di un certo Marcell Jacobs che decise di fare altrettanto prima delle olimpiadi di Parigi 2024 (anche se con risultati non così eclatanti).

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Dosso andrà ad allenarsi ad Auburn, in Alabama, chiudendo di fatto il binomio con Giorgio Frinolli che andava avanti dal 2021, dopo che si era trasferita a Roma salutando la sua prima e storica allenatrice Loredana Riccardi. “Chi mi conosce sa che sono una persona che va sempre a caccia di nuove sfide, e quindi sono davvero impaziente di cominciare questa nuova avventura”, ha spiegato la 27enne velocista azzurra, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre.

Che dalle prossime settimane comincerà a lavorare con Ken Harden, dallo scorso luglio nuovo head coach della squadra di atletica dell’University of Alabama. Con un obiettivo ben chiaro in testa: riuscire a scendere sotto il muro degli 11 secondi, che sin qui ha soltanto accarezzato con l’11”01 fatto registrare nel 2024 agli Europei di Roma (peraltro in semifinale: in finale fece 11”03 e chiuse sul terzo gradino del podio).

Dal 16 novembre al lavoro con Ken Harden

Dosso ha già predisposto ogni particolare del trasferimento in Alabama. Comincerà ad allenarsi alle dipendenze di Harden il prossimo 16 novembre, e chiaramente il primo step riguarderà la preparazione in vista degli appuntamenti indoor della stagione invernale, anche se per stessa ammissione di Zaynab il focus sarà centrato su quella all’aperto.

“Ho già avuto modo di confrontarmi con il coach, che mi ha mandato una serie di esercizi di introduzione, giusto per attivare il corpo. Ci concentreremo sulla stagione outdoor, quello è l’obiettivo. Alla base di tutto c’è la parola novità, so che questo percorso mi può portare a fare ancora di più”.

L’Italia della velocità punta forte su Dosso, aspettando anche la definitiva esplosione di Kelly Doualla (di 10 anni più giovane) con la quale potrebbe formare una combo esplosiva in vista di LA28, ma anche di Brisbane 2032.