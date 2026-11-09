Dopo la sorpresa Zoma con l'Italia, anche il ct dei Bleus pesca dalla Zweite Bundesliga: prima chiamata in nazionale maggiore per il giovane terzino del Wolfsburg

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Roberto Mancini fa scuola. Zinedine Zidane apprende e mette in pratica i suoi insegnamenti. Già, in occasione delle precedenti sfide di Nations League il ct dell’Italia aveva attinto dalla Serie B tedesca convocando Mohamed Alì Zoma, ora escluso dalla lista perché un infortunio serio ha interrotto sul più bello la sua stagione al Norimberga. Ora anche la Francia, costretta a fare i conti con il forfait di Kalulu, ha pescato dalla Zweite Bundesliga.

Zidane copia Mancini: arriva un rinforzo dalla Serie B tedesca

Una scelta che accomuna, almeno per una volta, Italia e Francia. Se Mancini aveva sorpreso tutti puntando su Zoma, attaccante del Norimberga protagonista di un ottimo avvio di stagione prima dell’infortunio alla spalla, Zidane ha deciso di percorrere una strada simile.

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Il ct dei Bleus ha chiamato Sael Kumbedi, terzino del Wolfsburg, formazione che milita nella seconda divisione tedesca. Il difensore era stato inizialmente inserito nella lista dell’Under 21 per le amichevoli contro Italia e Inghilterra, ma il forfait dello juventino Kalulu gli ha spalancato le porte della nazionale maggiore. Senza dubbio una promozione inaspettata per il classe 2005 in vista del doppio impegno di Nations League contro gli Azzurri e la Turchia.

Chi è Sael Kumbedi, 21enne talento del Wolfsburg

Nato il 26 marzo 2005 a Stains, nella periferia di Parigi, Kumbedi è un terzino destro di 21 anni. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Le Havre, prima di trasferirsi all’Olympique Lione nell’estate del 2022. Con la maglia dell’OL ha trovato spazio fin da giovanissimo, riuscendo a collezionare 62 presenze ufficiali tra campionato, coppe nazionali ed Europa League.

Nell’agosto 2025 è passato al Wolfsburg, inizialmente in prestito con diritto di riscatto, diventando poi un giocatore di proprietà del club tedesco. La retrocessione della squadra in Zweite Bundesliga non ha cambiato i piani del difensore, che ha continuato il proprio percorso in Germania. Con la Francia ha invece completato tutta la trafila delle selezioni giovanili, dall’Under 17 all’Under 21.

Kumbedi, il pupillo di Blanc

A Lione Kumbedi ha avuto modo di lavorare con diversi allenatori, ma è soprattutto con Laurent Blanc che ha trovato fiducia e continuità. L’ex ct della Francia ha puntato con decisione sul giovane terzino, concedendogli spazio nonostante la giovanissima età. Arrivato all’OL quando aveva appena 17 anni, Kumbedi ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella squadra, mettendo in mostra le proprie caratteristiche: velocità, dinamismo e propensione alla spinta sulla fascia.

Verso Francia-Italia, Zidane e l’emergenza terzini

La convocazione di Kumbedi fotografa anche le difficoltà della Francia sulle corsie laterali. Il forfait di Kalulu, fermato da una lesione muscolare agli ischiocrurali della gamba sinistra, si aggiunge infatti all’indisponibilità di Koundé, altro giocatore che può ricoprire quel ruolo.

Zidane ha così deciso di pescare dall’Under 21, scegliendo di dare una possibilità a un giovane in rampa di lancio. Già, un mese fa il ct era stato costretto a schierare il nerazzurro Diouf sulla sinistra per far fronte all’emergenza terzini, sollecitando la Federazione a formare nuovi esterni da destinare alla nazionale maggiore.