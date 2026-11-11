Alla vigilia di Italia-Francia, Zizou torna sugli anni in bianconero, svela quanto sia stato importante Lippi nella sua crescita e non esclude il ritorno a Torino. Mbappé out

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Zinedine Zidane si prepara ad affrontare l’Italia da ct della Francia, ma la vigilia della sfida di Nations League a San Siro è anche l’occasione per tornare sul suo passato in Serie A. Nella conferenza stampa della vigilia, l’ex fuoriclasse francese ha confermato il forfait di Mbappé e ha ripercorso gli anni trascorsi alla Juventus, soffermandosi in particolare sull’importanza di Marcello Lippi nella sua crescita.

Zidane non dimentica Lippi: “Gli devo tutto”

Lippi è stato l’allenatore che più di tutti ha inciso sulla carriera di Zidane. Il ct della Francia lo ha ricordato durante la conferenza stampa, spiegando quanto l’esperienza alla Juventus abbia contribuito alla sua formazione calcistica. “Con Lippi facevamo 30 minuti di tattica ogni giorno”, ha raccontato, ammettendo che all’inizio quelle sedute non fossero esattamente ciò che desiderava un giocatore che pensava soprattutto a divertirsi con il pallone.

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Col tempo, però, ha capito il valore di quegli insegnamenti, riconoscendo nei tecnici italiani dei veri maestri sotto il profilo tattico. Il tecnico di Viareggio gli ha trasmesso soprattutto la necessità di “guardare sempre avanti”, anche nei momenti difficili. Un concetto che Zidane ha ricordato parlando dei suoi primi mesi a Torino, quando non riusciva a esprimersi al meglio e non veniva “considerato all’altezza dalla stampa e dal pubblico”. Lippi, però, ha continuato a credere in lui: “Mi ha dato fiducia, mi sono battuto e devo ringraziarlo”.

Zizou apre al ritorno alla Juventus: “Perché no?”

Arrivato a Torino nell’estate del 1996 dopo l’esperienza al Bordeaux, è in Italia che il francese si è consacrato. In bianconero Zidane ha giocato fino al 2001, conquistando due scudetti e diventando uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale. Ma non è stato facile: l’adattamento al calcio italiano ha richiesto tempo, tanto che nei primi mesi il suo rendimento era finito nel mirino della critica.

La fiducia dell’allenatore e il lavoro quotidiano hanno dato i loro frutti, fino al Pallone d’Oro vinto nel 1998. Oggi, a distanza di tanti anni, Zidane non esclude di poter tornare a Torino, questa volta in panchina. Alla domanda sulla possibilità di diventare allenatore della Juventus ha risposto senza chiudere la porta: “Perché no, in futuro”.

Arriva la conferma: Mbappé è out, convocato Mayulu

La Francia dovrà fare a meno di Mbappé contro l’Italia. Il capitano dei Bleus non aveva preso parte all’ultimo allenamento a Clairefontaine prima della partenza per Milano, rimanendo a disposizione dello staff medico per un problema fisico. Zidane ha chiarito definitivamente la situazione in conferenza stampa: “Non ci sarà domani sera con l’Italia. Ha avvertito un piccolo dolore e la nostra politica è di non correre rischi, indipendentemente dal giocatore”.

Al suo posto è stato chiamato Senny Mayulu, giovane talento del PSG, promosso dalla Nazionale Under 21. “Mi piace tutto di lui”, ha detto Zidane, spiegando di considerarlo soprattutto un centrocampista, pur potendo essere impiegato anche da falso centravanti.

Francia-Italia, la possibile formazione di Zidane e il ruolo di Diouf

L’assenza di Mbappé, che si è aggiunta a quella di Marcus Thuram, costringerà Zidane a ridisegnare l’attacco della Francia per la trasferta di San Siro. Secondo Le Parisien, i Bleus dovrebbero schierarsi con il 4-3-3: Maignan in porta, Malo Gusto, Upamecano, Konaté (in ballottaggio con Jacquet) e Truffert in difesa, mentre a centrocampo dovrebbero partire titolari Cherki, Da Cunha e Rabiot.

In attacco Olise e Barcola affiancheranno Desiré Doué, candidato a occupare la posizione centrale lasciata libera da Mbappé. Da valutare anche la soluzione Andy Diouf, sul quale Zidane si è soffermato in conferenza stampa: il giocatore dell’Inter può essere impiegato in più ruoli, tra cui quello già ricoperto di esterno sinistro.