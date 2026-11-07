Nel poster delle Finals di Torino il tedesco finisce alle spalle di Carlitos: tanto basta per scatenare di nuovo la discussione sul suo primato in classifica. Ruud sceglie Ferrer come nuovo coach

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La finale del Masters di Parigi poi le Finale di Torino. La stagione del tennis volge verso la finale con gli ultimi tornei in programma, e quando la stanchezza raggiunge i livelli più alti arriva anche il momento del nervosismo. Sascha Zverev nei giorni scorsi si è lamentato di “essere l’unico numero 1 a doversi giustificare”. E ora basta un poster, forse del tutto innocente, dell’ATP per riaccendere la polemica. Intanto Bertolucci promuove la scelta di Jannik Sinner di affidarsi a Magnus Norman dopo l’addio a Darren Cahill.

La scelta dell’ATP per le Finals

Probabilmente solo una scelta grafica e senza nessun secondo fine, ma la cartolina scelta dall’ATP per presentare gli 8 giocatori che prenderanno parte alle Finals di Torino ha creato un certo trambusto sui social. Nell’immagine, intatti, in primo piano non c’è il numero 1 al mondo, Sascha Zverev, bensì lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un poster che passerebbe sotto silenzio se non fosse per le polemiche degli ultimi giorni, con il primato conquistato dal tedesco a spese di Jannik Sinner che sembra aver creato più di un malumore. Ma del resto la classifica ATP non è stilata secondo un giudizio sul valore dei giocatori ma su un semplice calcolo numerico, basato su una serie di parametri nel corso della stagione. Numeri che danno ragione al tedesco nonostante nel suo 2026 oltre ai due slam vinti, ci siano tante, troppe sconfitte con i migliori giocatori al mondo.

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Bertolucci promuove la scelta Norman

L’allenatore giusto per Jannik Sinner. Anche Paolo Bertolucci si unisce al coro di applausi per la decisione del tennista azzurro di affidarsi allo svedese Magnus Norman dopo l’addio di Darren Cahill. Ai microfoni di Sky, l’ex tennista svela i motivi di una scelta che sembra azzeccata a partire dal profilo umano e personale: “Magnus Norman è la persona giusta per la famiglia Sinner per come si comporta dentro e fuori dal campo. Uomo di basso profilo, un grande lavoratore e una persona serie. Credo che sia il naturale passaggio di testimone tra Cahill e lui. Difficilmente Sinner avrebbe potuto fare una scelta migliore di questa”. Del resto come già anticipato, Norman sembrava vicino a diventare il coach di Sinner già nel 2022 prima dell’arrivo di Cahill: “Ora credo sia stato proprio l’australiano a indicare Norman come suo successore”.

Ruud si affida a Ferrer

Stagione complicata anche quella del norvegese Casper Ruud che a Parigi si è fermato nel match di semifinale contro Carlos Alcaraz. Dopo il ko ha annunciato un cambio del suo team con l’ingresso di David Ferrer accanto al papà Christian. Il coach spagnolo guiderà per l’ultima volta la nazionale spagnola nel corso delle Final Eight della Coppa Davis a Bologna prima di rinunciare all’incarico di capitano. Una scelta per provare a dare una scossa alla sua carriera dopo che quest’anno il norvegese è finito alla posizione numero 23 del ranking ATP.