Sono giorni particolari per Sascha Zverev, quelli in cui il ragazzone di Amburgo si appresta a diventare a tutti gli effetti il nuovo numero 1 della classifica ATP. Ed è proprio al mondo del tennis che si è rivolto con una sorta di affondo. Zverev non è nuovo a polemiche col circuito, legate ai motivi più disparati: la composizione delle palline, ad esempio, piuttosto che altre questioni marginali. In qualche caso si è lamentato, come un po’ tutti, del calendario. Critiche e discussioni del passato, visto che adesso Sascha ha poco da lamentarsi. Anche se, da Vienna, ha mandato una stilettata proprio all’ATP che sta per incoronarlo.
- Vienna, l'ATP 500 che sembra un Masters 1000
- Zverev cita Alcaraz e rimpiange i vecchi 1000
- Lo "strano" 2026 di Sascha: finora ha vinto solo Slam
Vienna, l’ATP 500 che sembra un Masters 1000
Quello nella capitale austriaca è un ATP 500 che ha sì incassato quest’anno il forfait di Jannik Sinner, che al torneo è storicamente affezionato, ma ha accolto “in extremis” due protagonisti mancati del Six Kings Slam: lo stesso Zverev e Carlos Alcaraz. Due pezzi da novanta, che hanno nobilitato e reso ancor più intrigante il tabellone. Il torneo è strutturato su una settimana, come tutti quelli della sua categoria, ma ha un appeal e partecipanti quasi da Masters 1000, con un livello piuttosto alto delle partite sin dal turno iniziale. Ed è proprio questo che ha dato occasione a Sascha per far partire la sua singolare filippica.
Zverev cita Alcaraz e rimpiange i vecchi 1000
Zverev, che nel primo turno a Vienna ha superato con grande fatica – e con un pizzico di fortuna – lo spagnolo Martin Landaluce, ha messo in confronto proprio gli ATP 500 coi Masters 1000, giudicando i primi “più interessanti”. “La verità – ha spiegato il tedesco – è che trovo i tornei ATP 500 più interessanti dei Masters 1000, se li guardo dal punto di vista di uno spettatore. Qui abbiamo avuto Alcaraz contro Khachanov e Paul contro Rublev. Partite di questo livello, in un Masters 1000, si vedono normalmente solo nella seconda settimana”. E ancora: “In passato i Masters 1000 offrivano proprio questo tipo di incontri fin dai primi turni. Ecco perché, da semplice appassionato di tennis, lo trovo incredibilmente interessante“.
Lo “strano” 2026 di Sascha: finora ha vinto solo Slam
A dirla tutta, ultimamente Zverev non riesce a essere competitivo né negli ATP 500 da una settimana, né nei Masters 1000 che durano il doppio del tempo. Nel 2026, infatti, si è dovuto “accontentare” (si fa per dire) dei due Slam di Parigi e New York. L’ultimo ATP 500 vinto è anche l’unico titolo portato a casa nel 2025, il torneo di Monaco di Baviera sul rosso. Due anni fa, nel 2024, ha invece vinto i Masters 1000 di Roma e Parigi. Il tedesco ha tre chance per aggiungere un titolo al suo palmares annuale: Vienna appunto (ATP 500), Parigi (Masters 1000) e naturalmente le ATP Finals di Torino.