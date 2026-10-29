A parte i due Slam di quest'anno, Parigi e New York, l'ultimo titolo di Sascha è quello di Monaco di Baviera del 2025. "Da spettatore, meglio i tornei brevi".

Sono giorni particolari per Sascha Zverev, quelli in cui il ragazzone di Amburgo si appresta a diventare a tutti gli effetti il nuovo numero 1 della classifica ATP. Ed è proprio al mondo del tennis che si è rivolto con una sorta di affondo. Zverev non è nuovo a polemiche col circuito, legate ai motivi più disparati: la composizione delle palline, ad esempio, piuttosto che altre questioni marginali. In qualche caso si è lamentato, come un po’ tutti, del calendario. Critiche e discussioni del passato, visto che adesso Sascha ha poco da lamentarsi. Anche se, da Vienna, ha mandato una stilettata proprio all’ATP che sta per incoronarlo.

Vienna, l’ATP 500 che sembra un Masters 1000

Quello nella capitale austriaca è un ATP 500 che ha sì incassato quest’anno il forfait di Jannik Sinner, che al torneo è storicamente affezionato, ma ha accolto “in extremis” due protagonisti mancati del Six Kings Slam: lo stesso Zverev e Carlos Alcaraz. Due pezzi da novanta, che hanno nobilitato e reso ancor più intrigante il tabellone. Il torneo è strutturato su una settimana, come tutti quelli della sua categoria, ma ha un appeal e partecipanti quasi da Masters 1000, con un livello piuttosto alto delle partite sin dal turno iniziale. Ed è proprio questo che ha dato occasione a Sascha per far partire la sua singolare filippica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Zverev cita Alcaraz e rimpiange i vecchi 1000

Zverev, che nel primo turno a Vienna ha superato con grande fatica – e con un pizzico di fortuna – lo spagnolo Martin Landaluce, ha messo in confronto proprio gli ATP 500 coi Masters 1000, giudicando i primi “più interessanti”. “La verità – ha spiegato il tedesco – è che trovo i tornei ATP 500 più interessanti dei Masters 1000, se li guardo dal punto di vista di uno spettatore. Qui abbiamo avuto Alcaraz contro Khachanov e Paul contro Rublev. Partite di questo livello, in un Masters 1000, si vedono normalmente solo nella seconda settimana”. E ancora: “In passato i Masters 1000 offrivano proprio questo tipo di incontri fin dai primi turni. Ecco perché, da semplice appassionato di tennis, lo trovo incredibilmente interessante“.

Lo “strano” 2026 di Sascha: finora ha vinto solo Slam

A dirla tutta, ultimamente Zverev non riesce a essere competitivo né negli ATP 500 da una settimana, né nei Masters 1000 che durano il doppio del tempo. Nel 2026, infatti, si è dovuto “accontentare” (si fa per dire) dei due Slam di Parigi e New York. L’ultimo ATP 500 vinto è anche l’unico titolo portato a casa nel 2025, il torneo di Monaco di Baviera sul rosso. Due anni fa, nel 2024, ha invece vinto i Masters 1000 di Roma e Parigi. Il tedesco ha tre chance per aggiungere un titolo al suo palmares annuale: Vienna appunto (ATP 500), Parigi (Masters 1000) e naturalmente le ATP Finals di Torino.