Zverev, la vigilia delle ATP Finals è rovinata: l’ex compagna pronta a portarlo in tribunale. Il passato torna a minacciarlo

Il tennista tedesco sarebbe oggetto di una nuova causa: tutto nasce dalle dichiarazioni di “innocenza” pronunciate dopo la vittoria all’ultimo Roland Garros

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il caso che rischia di rovinare le ATP Finals di Torino. Alla viglia dell’ultimo appuntamento della stagione del tennis, le notizie sulla vita privata di Sascha Zverev fanno capolino nel torneo italiano e rischiano di diventare centrali nei prossimi giorni. Un caso che risale a molti anni fa, che riguarda il rapporto con la sua ex compagna (e mamma della figlia di 5 anni) e che da tempo è cruccio per il tennista tedesco.

La causa alla vigilia delle ATP Finals

A Torino si è tenuta da poco la tradizionale sfilata degli otto finalisti che nell’edizione 2026 vedono proprio Zverev al comando della classifica ATP. Ma a rovinare questo momento arriva un articolo firmato dal giornalista Ben Rothenberg che torna a indagare sulla vita privata del campione tedesco. A meno di 48 ore dall’avvio dell’ultimo torneo della stagione, il numero 1 del mondo si troverebbe a fare i conti con una nuova causa intentata a Berlino dalla sua ex compagna Brenda Patea, madre di sua figlia di 5 anni. Secondo quanto riportato dal giornalista di Bounces l’azione legale, depositata lo scorso 18 settembre, nasce dalle dichiarazioni rilasciate da Zverev all’indomani dello storico successo al Roland Garros.

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In quella intervista infatti il tennista tedesco aveva dovuto affrontare ancora una volta il tema del procedimento penale per presunti maltrattamenti sostenendo che “la sua innocenza fosse stata dimostrata”. Ora a mettere in discussione quelle dichiarazioni è l’avvocato di Patea, Michael Scheele che dichiara: “Dobbiamo mettere le cose in chiaro. Non è stato condannato ma è altrettanto vero che non è stato assolto. Bisogna fargli capire che l’archiviazione del procedimento penale in cambio del pagamento di 200mila euro non equivale a una sanzione”. La risposta del tedesco è affidata al suo legale, Christian Schertz, che sostiene che al momento nessun atto è stato notificato.

Il precedente del 2023

La vicenda che vede coinvolto Sascha Zverev con la sua ex compagna Brenda Platea è particolarmente complessa. Tutto risale al 2023 quando la donna presentò una causa legale nei confronti del tennista con un tribunale tedesco che decise di punire Sascha con una multa di 450mila euro per presunti maltrattamenti nei confronti di Platea. Il procedimento però si è concluso solo l’anno successivo, nel giugno nel 2024, con un accordo tra le parti che prevedeva il pagamento di 200mila euro da parte del tennista nei confronti della sua ex compagna, una decisione che però di fatto non comportava nessun tipo di verdetto, né di innocenza né di colpevolezza.