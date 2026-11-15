Il tedesco scende in campo a Torino indossando una giacca con il numero 1 sulla schiena, una mossa che non è piaciuta ai social. Malissimo Jodar che alla prima da grande si scioglie

Alexander Zverev da numero 1. Il tedesco vince al debutto a Torino con una giornata clamorosa al servizio e sfruttando anche una prestazione decisamente sottotono di Rafa Jodar. Ma la partita che apre i singolari delle ATP Finals potrebbe passare in secondo piano dopo il gesto del nuovo numero 1 della classifica ATP, la sua “mise” per scendere in campo è infatti destinata a far discutere.

Zverev ridimensiona le ambizioni di Jodar

Ci si aspettava una sfida decisamente diversa come primo match in singolare di Zverev. Rafael Jodar viene considerato come una delle grandissime promesse del tennis mondiale, e lo ha anche dimostrato con una stagione che lo ha portato nelle prime posizioni del ranking. Ma l’indoor (particolarmente veloce) di Torino lo espongono a una prestazione decisamente da dimenticare. Il tedesco domina sin dai primi scambi, il servizio funziona alla grande (il primo set lo chiude con oltre il 90% di prime) e dopo qualche palla break salvata, lo spagnolo deve capitolare. Sascha rischia un po’ solo nel game che vale il parziale, ma nel secondo set riprende da dove ha lasciato: la superiorità è netta in tutte le componenti di gioco e per il tedesco arriva una vittoria con il punteggio di 6-4, 6-4.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La “golden bag” e la felpa con il numero 1

Sascha Zverev ha deciso di rispondere per le rime a chi non lo considera come un vero numero 1 del mondo. Il tennista tedesco non vuole nascondersi, vuole godersi quello che è senza dubbio il momento migliore della sua carriera sportiva. E lo fa con dei gesti molto eloquenti e che faranno senza dubbio discutere. Il tedesco infatti ha deciso di scendere in campo con una borsa dorata, quella che contiene le racchette e tutto il necessario, e ha indossato una giacca con un enorme numero 1 sulle spalle. Un gesto che non è passato inosservato, Sascha reclama la posizione numero 1 nel ranking ATP ma la scelta di farlo di fronte al “pubblico di Sinner”, forse non è stata la mossa migliore.

Gli attacchi dei social

La scelta di scendere in campo “vestito da numero 1” non è piaciuta ai tanti tifosi, e non si parla solo quelli di Jannik Sinner. Zverev deve dimostrare in campo (come ha fatto con Jodar) di meritare quella posizione e sui social c’è chi non è tenero nei suoi confronti: “Davvero è convinto di essere lui il numero 1, è una situazione quasi imbarazzante”. Kevin scrive: “Fa queste cose e poi si meraviglia del fatto che ci siano tanti fan del tennis che lo odiano”. I commenti sono tantissimi: “Zverev è probabilmente la persona più insicura che abbia mai visto. Che pagliacciata quella giacca”.