A Parigi il campione tedesco ha festeggiato la sua prima settimana da numero 1 del mondo: ma arrivano attacchi da tutte le direzioni. Il record in stagione è un peso per Sascha

Il mirino sulla schiena c’era già da tempo, ma è quasi ovvio che quando ti prendi il primato la lista dei nemici si allunga. Sascha Zverev non presta al rumore di sottofondo, anzi si gode la sua prima settimana in testa alla classifica ATP con il primato tolto proprio ieri a Jannik Sinner. Ma sulla stagione pesano gli infortuni dell’azzurro così come quello di Carlos Alcaraz e le critiche nei confronti del tedesco si fanno più rumorose, a partire proprio dalla Francia non si sta giocando il Masters 1000 di Parigi.

L’attacco brutale dalla Francia

Sascha Zverev è in vetta alla classifica ATP, che piaccia o meno, è questo il risultato del sistema di punteggio studiato dall’organizzazione del mondo del tennis. Il tedesco è stato il giocatore più regolare nel corso della stagione, anche se forse non ha lo stesso appeal di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz, e forse neanche lo stesso talento. Ma a far discutere sono state le parole del giornalista Fred Verdier che ai microfoni di Eurosport Francia si è lanciato in un’analisi che è sembrato un attacco diretto al tedesco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“E’ evidente che si merita il numero 1 ma è una cosa inaudita che per il primato abbia dovuto vincere solo tre partite contro giocatori Top 10 in tutta la stagione. Mai nessuno numero 1 al mondo aveva avuto bisogno di vincere così poche partite contro i migliori al mondo. E’ stata una stagione atipica e sconcertante. I due migliori giocatori, Sinner e Alcaraz, sono stati colpiti uno dopo l’altro da infortuni. Djokovic continua a essere una figura spettrale e venerata, ma quando è in giornata è capace di battere il numero 1 del mondo come ha dimostrato a Pechino. E’ curioso vedere come un giocatore venga incoronato numero 1 grazie alla sua regolarità ma che in campo non ha nulla da offrire, non uscita emozioni e offre poco divertimento. Le sue partite sono soporifere. E quando gioca contro i migliori le cose tendono ad andare male”.

Non solo la Francia, il primato di Zverev in dubbio

I dubbi sul primato raggiunto da Sascha Zverev, espresso con parole forti dal giornalista francese, non arrivano però solo da Parigi. Nel corso degli ultimi giorni sono stati tanti i media in giro per il mondo a pubblicare articoli di analisi che sollevano perplessità sulla posizione numero 1 tolta a Sinner. Il sito della BBC pubblica un articolo dal titolo piuttosto eloquente: “Zverev diventa meritatamente il numero 1 al mondo ma un senso di disagio rimane”. Negli Stati Uniti, Espn pone la domanda più di fornire una risposta: “Zverev, l’ascesa al numero 1 provoca emozioni contrastanti”. Due esempi di come il primato di Sascha e il modo in cui è arrivato continuano a sollevare più dubbi che complimenti.