Una settimana alla grande poi la sconfitta contro lo spagnolo e il primato di Zverev finisco sotto attacco nasce in patria: “E’ solo il reggente”. Una statistica lo mette all’angolo

Sascha Zverev ha giocato 4 partite da numero 1 a Torino. Le ATP Finals sembravano l’occasione per dimostrare a tutti che il primato nella classifica ATP non era solo legato a una congiuntura fortunata di infortuni degli avversari e tabelloni fortunati. Poi è arrivata la finale contro Alcaraz, la sconfitta e sono ricominciate le critiche, anche in Germania dove Sascha è finito più che mai nel mirino. E c’è una statiche che lo mette spalle al numero.

L’attacco dalla Germania

La settimana delle Finals, almeno fino alla domenica, è stata quella della tregua per Sascha Zverev. Il tedesco ha ricevuto il trofeo dalle mani di Andrea Gaudenzi per il primato che porterà fino alla fine del 2026 e tutte le critiche sembravano rimanere nel passato. In finale senza perdere neanche un set, anzi senza cedere nemmeno mai il servizio: Sascha ha reclamato il suo ruolo in cima al mondo del tennis almeno fino alla finale con Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto in due set, a tratti è apparso anche decisamente superiore al tedesco e tutti i discorsi sono tornati d’attualità anche in Germania.

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Sascha “il reggente”

Il “Frankfurter Allgemeine” non usa mezzi termini: “Se Alcaraz e Sinner non avessero perso gran parte della stagione per gli infortuni, i grandi successi di Zverev sarebbero stati quasi impossibili in questa stagione. La finale di domenica è stato solo un promemoria. La finale ha dimostrato almeno nel primo set e mezzo, che Zverev anche dopo i suoi primi due slam occupava il trono del mondo del tennis solo come reggente. In campo Alcaraz era il giocatore migliore, quello più intelligente e con più colpi”.

La statistica che mette in imbarazzo Zverev

Ridurre tutto alla finale di Torino però sarebbe troppo poco, la stagione di Sascha Zverev rimane di altissimo livello e il suo numero 1 è meritato. Essere in campo, essere disponibile è la prima dote di un atleta perché i conti non si fanno con i sé e con i ma. C’è però una statistica che finisce per pesare enormemente sulle spalle del tedesco e che testimonia come il tedesco sia ancora distante da Alcaraz e Sinner almeno in termini di valore complessivo. Negli ultimi due anni gli scontri diretti con i due migliori al mondo sono stati un vero e proprio disastro con un bilancio che recita 0-12. Nel 2025 e nel 2026 il tedesco non ha mai vinto contro di loro conquistando solo 4 set contro i 27 persi. L’ultimo successo ai danni di Alcaraz risale proprio alla vittoria di Torino nel 2024, per un successo ai danni di Sinner bisogna tornare agli US Open 2023.