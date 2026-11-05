Dissing clamoroso tra leggende del tennis made in Germany di ieri e di oggi. L'attuale numero 1: "Ho la sensazione che Boris commenti tutto quello che faccio".

Due anni fa condividevano momenti spensierati – insieme alle rispettive compagne – tra le amene vallate austriache: adesso la distanza tra Sascha Zverev e Boris Becker, le due leggende del tennis tedesco di oggi e di ieri, appare incolmabile. Dopo mesi di punzecchiature, frecciatine, commenti velenosi e allusioni polemiche, il dissing tra i due è esploso clamorosamente proprio all’indomani dell’incoronazione di Sascha quale nuovo numero 1 della classifica ATP al posto di Jannik Sinner. Stavolta Zverev non è stato zitto di fronte alle dichiarazioni tranchant di Boris. E ha replicato punto per punto.

Le clamorose accuse di Becker a Zverev

“I suoi genitori sono russi e lui parla russo con il suo team durante le partite. Inoltre, non si pronuncia pubblicamente sulla guerra in Ucraina, cosa che personalmente posso capire, ma che evidentemente non gli aiuta a guadagnarsi l’affetto del pubblico tedesco“, sono i virgolettati di Becker contenuti in una scoppiettante intervista concessa a Der Spiegel. “Nelle interviste in tedesco si mostra spesso piuttosto secco e tagliente e non è nemmeno particolarmente gentile con i giornalisti”, ha aggiunto Boris. “Tuttavia, quando parla in inglese è molto più simpatico, ha fascino, senso dell’umorismo e sa ridere di se stesso”.

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La replica di Sascha a Boris: “Sciocchezze”

Becker, inoltre, ha aggiunto: “In privato ho conosciuto un Sascha affascinante e divertente. Credo che dovrebbe aprirsi di più e lasciare che la gente lo conosca. Se vuole essere più rispettato e persino amato, specialmente nel suo paese, deve metterci del suo”. Insomma, secondo Becker il nuovo numero 1 non piacerebbe ai tedeschi. “Sciocchezze, come al solito”, la replica al vetrolo di Zverev. “Non so cosa gli stia succedendo in questo momento, ma ho la sensazione che debba commentare tutto quello che faccio. Credo che stia cercando qualsiasi pretesto per sminuirmi. Può farlo, è una sua scelta”.

La guerra in Ucraina e il tifo a metà con Sinner

Zverev si è ‘difeso’ a proposito delle sue posizioni sulla guerra in Ucraina. “Trovo strano che tu pensi che io debba esprimere le mie opinioni politiche, qualunque sia il motivo. Ho un’opinione molto chiara al riguardo. Nessuno me l’ha mai chiesto. Non pubblicherò commenti su Instagram. Non è nel mio stile, non l’ho mai fatto e non lo farò mai”. Quanto all’affetto dei tedeschi: “A Parigi sentivo che il 70% delle persone erano con me. A Wimbledon ho giocato contro Jannik Sinner e il supporto era più o meno diviso a metà. Solo a New York, logicamente, i tifosi hanno favorito soprattutto l’americano Ben Shelton“.