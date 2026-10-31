Il tedesco è critico e punge: "Dico la stessa cosa da dieci anni e non cambia mai nulla, si gioca troppo e bisognerebbe accorciare la stagione di 2-3 settimane".

Non ha fatto a tempo a diventare numero 1 della classifica che Sascha Zverev s’è già preso in carico le istanze e le rivendicazioni del mondo del tennis contro l’ATP e il suo calendario sempre più intenso e sempre più folle. Piuttosto duro l’attacco del tedesco contro un sistema che ormai non prevede quasi più pause: la stagione finisce a fine novembre e riparte già tra fine dicembre e i primissimi giorni di gennaio, con tanti – troppi – tornei tassativi a cui partecipare, pena decurtazioni di punti e di bonus. Una storia trita e ritrita, che lo stesso Zverev – per la verità – denuncia da tempo: “Dico la stessa cosa da dieci anni e non cambia nulla”.

Tennis, il duro attacco di Zverev al calendario

La conferenza stampa a Vienna era partita in modo “tranquillo”, con una confessione sulle sensazioni legate a essere il nuovo leader del ranking: “Sicuramente è diverso dal vincere uno Slam. Per riuscirci devi aver disputato la tua migliore stagione e aver accumulato più punti di chiunque altro durante tutto l’anno, è qualcosa di diverso, di speciale. Uno Slam si vince in due settimane, mentre per essere il numero 1 bisogna essere al top per dodici mesi”. E qui sono iniziate le considerazioni sul calendario: “Credo che la soluzione sia relativamente semplice, l’ho detto molte volte: dovremmo accorciare la stagione di due o tre settimane per dare ai nostri corpi più tempo per riposare e recuperare”.

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Sascha caustico: “Non cambia nulla da 10 anni”

Un crescendo, quello di Zverev, nella sua ‘denuncia’: “Quest’anno se parteciperò alla Coppa Davis sarò in gara praticamente fino a dicembre. Se partecipassi alla United Cup, dovrei disputare la mia prima partita alla fine di dicembre. Non la giocherò semplicemente perché per me è impossibile. Se vado in vacanza, non posso volare direttamente da lì in Australia. Arriva un punto in cui tutto questo smette di avere senso“. E ancora: “Dico la stessa cosa da dieci anni e non cambia nulla, ma ora i giocatori stanno iniziando a parlare di più di questo problema e a esprimere il loro malcontento. A mio parere, purtroppo, le cose si stanno evolvendo nella direzione sbagliata per noi“.

Zverev, il piano anti Sinner e Alcaraz nel 2027

Il piano per difendersi nel 2027 dalla rincorsa di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, insomma, è delineato: provare ad accorciare la stagione almeno di un paio di settimane, riducendo gli impegni. “Noi i nuovi leader? Il dominio di questi tre giocatori è iniziato quest’anno. L’anno scorso non c’era un dominio di tre giocatori, ma di due. Io ero sempre terzo, ma loro erano molto più avanti di me. Penso ci siano altri che hanno il potenziale per inserirsi, giocatori di talento come Jodar e Fonseca e si spera anche qualcun altro capace di tornare in forma. Vedremo come si comporteranno e quanto miglioreranno nel loro gioco”.