Il tedesco perde in tre set in semifinale contro l’australiano de Minaur con un record contro i Top 10 che continua a peggiorare. A Vienna la finale sarà tra Alex e Alcaraz

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Non è il modo migliore per cominciare il regno da numero 1: Alexander Zverev esce sconfitto dalla semifinale di Vienna contro l’australiano Alex de Minaur al termine di un match che lo ha visto anche molto nervoso nei confronti del giudice di sedia. Sarà l’aussie a sfidare Carlos Alcaraz nella finale del torneo in Austria. E il confronto con Sinner è sempre più impietoso.

Zverev sconfitto da de Minaur

Nel torneo in cui ha conquistato (ancora virtualmente) la posizione numero 1 del ranking ATP, Sascha Zverev sperava in un finale decisamente diverso. Invece le cose non sono andate come sperato per il tedesco che dopo aver demolito in meno di un’ora le speranze del britannico Fery nei quarti di finale, sembrava lanciassimo. Sembrava perché a fermarne la corsa è arrivato Alex de Minaur che ha giocato una partita di grandissima solidità, forse tra le sue migliori nell’ultimo periodo. Dopo aver vinto il primo set, è stato Zverev a prendere il controllo delle operazione dominando il secondo parziale. L’inerzia dell’incontro sembra passare dalla parte del tedesco che però non riesce a tenere lo stesso ritmo, si gioca sul filo dell’equilibrio ma nel tiebreak ad avere la meglio è il “Demone” australiano che sbatte fuori da Vienna il futuro numero 1.

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ATP Vienna: il tabellone completo

Il litigio con l’arbitro

Un primo set complicatissimo per Sascha Zverev che a Vienna gioca la sua partita da numero 1 (virtuale) della classifica ATP contro Alex de Minaur. Nel primo parziale, il tedesco appare molto nervoso, si ritrova sotto di un break e se la prende con le palline e con l’arbitro. Nel corso del match Sascha si avvicina al giudice di sedia con in mano una pallina: “Pensi che sia normale giocare un torneo di tennis con delle palline del genere?”. Non è la prima volta che Zverev così come altri tennisti si lamentino della qualità delle palline del corso del torneo e in Vienna la situazione sta facendo arrabbiare più di un giocatore ma di certo gli ultimi responsabili sono proprio i giudici di sedia.

L’impietoso confronto con Sinner

Negli ultimi giorni in tanti hanno speso parole al miele per Sascha Zverev e la sua conquista della prima posizione del ranking ATP. E non c’è dubbio che il tedesco si sia meritato questa soddisfazione nella sua carriera: del resto la stessa capacità di essere in campo rappresenta da sempre un punto di forza per un atleta a prescindere dallo sport. Ma la sconfitta con de Minaur apre inevitabilmente ai paragoni con Sinner molto più che con Alcaraz. L’azzurro infatti nei confronti dell’australiano (sua vittima preferita) vanta un clamoroso 13-0, mentre Zverev dopo questa sconfitta è 9-5. Ma soprattutto il tedesco nonostante la posizione numero 1 conquistata ha avuto un 2026 molto complicata negli scontri con i tennisti della Top 10 con un record di 3-9 piuttosto eloquente.