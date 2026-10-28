Zverev stavolta non fa dispetti all’Italia, Vavassori e Bolelli si regalano le ATP Finals. Djokovic sbanda ma continua la missione Torino

La coppia italiana batte il tedesco e andrà per la terza volta di fila a Torino prima dell’addio a fine stagione. Djokovic vince in rimonta contro Humbert

Niente dispetti da Zverev, almeno stavolta. Il tedesco, destinato a togliere a Sinner, la posizione numero 1 in classifica si deve arrendere nel match di doppio contro Bolelli e Vavassori che conquistano così il pass per le ATP Finals. Missione Torino anche per Novak Djokovic che vince con fatica all’esordio a Basilea.

Vavassori e Bolelli si fanno l’ultimo regalo

La coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli ha regalato grandi soddisfazioni ai due protagonisti e a tutti i tifosi italiani negli ultimi anni. Qualche settimana fa però è arrivata l’annuncio dei due che hanno deciso di separarsi a fine stagione. Una decisione che òpderò non ha diminuito le motivazioni di questo finale di stagione che vedrà i due azzurri impegnati con la maglia dell’Italia in Coppa Davis e ora anche alle ATP Finals grazie al quinto posto nella race con 4750 punti. I due azzurri hanno vinto il match d’esordio a Vienna battendo in due set la coppia formata da Zverev e Melo. Per la coppia italiana è la terza qualificazione consecutive alle ATP Finals che sarà anche la loro ultima volta in campo nel circuito ATP.

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Zverev, niente dispetti all’Italia

Si gioca troppo nel mondo del tennis, è una delle lamentele principale dei giocatori. Ma a quanto pare Zverev si diverte troppo. Il tedesco che qualche settimana fa aveva messo in dubbio la trasferta a Vienna, ha deciso di scendere in campo anche per il doppio con l’amico Marcelo Melo. Ma almeno per oggi nessun dispetto all’Italia. Sascha potrebbe prendersi il numero 1 della classifica mondiale dalle mani di Sinner già da lunedì prossimo, ma almeno ha ceduto il passo al doppio azzurro che così ha conquistato il pass per Torino.

Djokovic soffre ma continua la missione Torino

Non è stata la miglior versione di Novak Djokovic quella vista in campo contro il francese Humbert. Anzi il serbo ha sofferto moltissimo per avere la meglio del transalpino battuto in rimonta al terzo set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Ed è stato lo stesso Nole ad ammettere le difficoltà del match: “Ero sotto attacco sin dal primo punto. Ho dovuto affrontare la tempesta ed è stata dura per un set e mezzo. Sono riuscito a trovare il ritmo all’inizio del secondo salvando alcune palle break ed è stato un momento fondamentale. E’ solo il mio primo match indoor quindi mi aspettavo di essere un po’ arrugginito ed era anche un sorteggio molto complicato come primo turno. Per me si tratta di una vittoria importante”. Al prossimo turno per il serbo c’è il tedesco Struff ma lo sguardo continua a essere puntato sulle Finals di Torino. La rimonta deve essere importante visto che al momento Nole è in decima posizione nella race.