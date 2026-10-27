Il tedesco annulla quattro matchpoint e la spunta al tie-break del terzo set dove era sotto 2-5: scampato pericolo, ora è a una vittoria dall'aggancio a Jannik.

A Sascha Zverev in questo trionfale 2026 va tutto bene. Ha vinto due Slam, spezzando uno storico digiuno, sfruttando due tabelloni favorevoli che, prima a Parigi e poi a New York, lo hanno quasi accompagnato fino alla finale. Ha prenotato la posizione numero 1 in classifica grazie ai guai fisici prima di Carlos Alcaraz e poi di Jannik Sinner. Ora, a Vienna, un pizzico di buona sorte lo ha aiutato ad aver ragione di Martin Landaluce, che a un certo punto sembrava prossimo a eliminarlo al debutto nell’ATP 500 austriaco. Il tedesco ha superato in qualche modo l’ostacolo e ora è a un passo dall’aggancio a Sinner nel ranking.

Vienna, l’infinita maratona tra Zverev e Landaluce

Partita equilibrata e avvincente, durata addirittura tre ore e otto minuti di gioco, che ha fatto seguito al successo di Carlos Alcaraz su Karen Khachanov. Zverev ha cominciato la partita con grande autorevolezza, facendo leva su un servizio solidissimo. Anche Landaluce, però, ha trovato conforto nella sua battuta. Il giovane talento spagnolo è rimasto aggrappato al punteggio fino al decimo gioco, poi ha subito il break e ha ceduto il primo parziale al rivale (7-5). Nel secondo, però, Landaluce ha trovato ben presto il break che, gestito senza particolari patemi, gli ha consentito di allungare la partita al terzo (3-6).

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Lo spagnolo spreca e Sascha ringrazia anche il nastro

Zverev, forse ancora alle prese con una caviglia non al top, nel parziale successivo ha ripreso a macinare prime vincenti, giocando anche contro il pubblico di Vienna che s’è schierato apertamente per l’enfant prodige iberico. Sul 5-4 il tedesco ha avuto due matchpoint che non è riuscito a sfruttare, poi però nel tie-break s’è ritrovato sotto 2-5. E qui la buona sorte l’ha aiutato ancora, con un nastro malandrino che gli ha “regalato” un punto cruciale quando era sotto 4-5. Quattro le occasioni a favore di Landaluce per portare a casa il match. Alla fine, però, l’ha spuntata Zverev con un clamoroso 13-11: per Martin testa sotto l’asciugamano, in panca, a rimuginare sulla grande chance sprecata.

Classifica ATP, il sorpasso di Zverev a Sinner è imminente

Grazie a questo tribolatissimo successo, Zverev s’è portato a quota 9.400 punti nella classifica ATP: Sinner è a 9.450. Vincendo la prossima partita, Sascha festeggerebbe l’aggancio, mentre l’approdo ai quarti gli consentirebbe di piazzare il sorpasso già prima della fine di questa settimana. Dettagli. Ormai Zverev è destinato a sedere sul trono del ranking mondiale fino all’inizio del 2027, quando poi si ritroverà di nuovo contro – si spera – Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al top della condizione. Nel prossimo match il tedesco se la vedrà invece col vincitore della sfida tra Tallon Griekspoor e Brandon Nakashima.