“Zverev piagnucola e si lamenta”, il numero 1 sempre più nell’occhio del ciclone. La differenza con Sinner e Alcaraz

Il tedesco, dopo aver incassato l’attacco di Alcaraz, continua a essere nel mirino della stampa francese per le sue dichiarazioni a Parigi: “Solo i grandi numeri 1 non erano contestabili”

Il primato della classifica ATP conquistata da Sascha Zverev è sempre più nell’occhio del ciclone. L’ascesa del tennista tedesco sembra piacere sempre di meno, e le sue dichiarazioni degli ultimi giorni di certo non hanno aiutato. Dalla Francia arriva un nuovo attacco nei suoi confronti, con parole che non sono mai state usate nei confronti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

L’attacco di Verdier a Sascha

“Sono il solo numero 1 al mondo che deve giustificarsi e spiegare il suo primato”, così Sascha Zverev si è espresso qualche giorno fa. Il motivo è semplice visto che alla sua prima partita da leader della classifica ATP, il tedesco è crollato sotto i colpi di Lorenzo Musetti. Un ko che ha fatto discutere e che Zverev ha spiegato con una giornata negativa ma allo stesso tempo si è lamentato in conferenza per il trattamento che sta ricevendo dalla stampa e dagli addetti ai lavori.

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Tra i suoi critici più feroci c’è il giornalista francese Fred Verdier: “Zverev forse non conosce la storia del tennis. Pensa che in passato giocatori del calibro di Rios, Moya e McEnroe non siano stati criticati? Tutti abbiamo il diritto di esprimere un’opinione. Lui crolla contro i Top Ten poi piagnucola e si lamenta continuando a trovare scuse per i suoi risultati. Sono stati tanti i campionati che in passato sono stati criticati, da questa lista puoi escludere solo i più grandi di tutto come Federer, Nadal, Djokovic, ma anche Sampras e Agassi. E se parliamo del presente anche Alcaraz e Sinner che sono totalmente indiscutibili. Sono felice che non siamo in una dittatura e che abbiamo ancora la possibilità di esprimere la nostra opinione. Quest’anno Zverev è stato il migliore ma in assenza dei migliori”.

L’attacco frontale di Becker

Nella giornata di ieri era stata una leggenda come Boris Becker lanciarsi in un attacco frontale al nuovo numero 1 del mondo. E’ evidente che tra l’ex campione e Sascha non corra buon sangue e nel corso di un’intervista a Der Spiegel, Becker si è lanciato all’assalto senza mezzi termini: “I suoi genitori sono russi e lui parla russo con il suo team durante le partite. Inoltre non si pronuncia pubblicamente sulla guerra in Ucraina, cosa che personalmente posso capire, ma che evidentemente non lo aiuta a guadagnarsi l’affetto del pubblico tedesco”. Dichiarazioni a cui Zverev ha voluto dare poca importanza e che ha risposto definendole “sciocchezze”.

Perché il primato di Zverev dà così tanto fastidio

Sembra ormai evidente che al di là di molte dichiarazioni di facciata, l’ascesa di Sascha Zverev al primo posto della classifica ATP dia qualche prurito ad addetti ai lavori e appassionati. Il tedesco ha coronato un doppio sogno, quello di vincere i primi slam della sua carriera (Roland Garros e Us Open) e di diventare numero 1 del mondo, ma i suoi risultati del 2026 parlano chiaro sia in termini di record che nei confronti contro i migliori giocatori del circuito. Le assenze di Alcaraz prima e Sinner poi pesano come un macigno, Zverev deve imparare a fare i conti con la realtà dei fatti.