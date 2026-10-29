Zverev, ufficiale il sorpasso su Sinner: è il nuovo numero 1 ATP. Alcaraz avanza lottando, Jodar ko e Finals a rischio

La vittoria in due set su Griekspoor consegna a Sascha Zverev l'annunciato sorpasso ai danni di Sinner. Alcaraz batte Basilashivili e ora sfiderà Paul

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Alcaraz chiama, Zverev risponde. E poi anche Djokovic si mette in ascolto e alza la cornetta. Perché aspettando il derby tra Cobolli e Berrettini, sull’asse Vienna-Basilea non c’è stato da annoiarsi in un giovedì dove i calibri grossi hanno tutti mandato segnali al mondo che sta là fuori. Tutti, tranne che uno: Rafael Jodar ha ceduto a Vacherot sul veloce di Basilea, e così facendo vede complicarsi un po’ il cammino che dovrebbe condurlo (fino a poche ore fa pareva certo) alle Nitto ATP Finals di Torino. Perché i più immediati inseguitori nella Race gli stanno tutti col fiato sul collo: de Minaur e Paul a Vienna, Djokovic e Fritz a Basilea, sono tutti avanzati ai quarti di finale. E qualora dovessero andare ancora più avanti, allora potrebbero anche pensare di mettere la freccia.

Alcaraz, che battaglia: Basilashvili cede in due set

Insomma, la sconfitta di Jodar fa notizia in una giornata dove nessuno dei big più attesi ha steccato. A cominciare da Alcaraz, che prosegue il suo percorso sul veloce europeo (che dovrà portarlo fino a guidare la Spagna a Bologna nella Final 8 di Davis) battendo in due set Nikola Basilashvili, che nel primo parziale fa lo spettatore non pagante (6-1), poi invece obbliga il murciano ad alzare il livello e a fare molta più fatica, con tanto di tiebreak risolto a favore dell’iberico per 13-11 (con 4 palle set annullate e tre match point non sfruttati prima di chiudere alla quarta opportunità).

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Un Alcaraz che ha regalato anche colpi d’alta scuola che hanno infiammato il pubblico austriaco, che spera di vedere lo spagnolo arrivare in fondo al torneo e perché no, magari sfidare in finale quello Zverev che battendo in due set Griekspoor ha raggiunto nei quarti Fery, giustiziere di Musetti (sempre se il britannico riuscirà a rimettersi in sesto per giocare, visto che nel finale di partita ha accusato problemi alla gamba sinistra).

Zverev, missione compiuta: è sorpasso su Sinner

Il tedesco è sembrato assolutamente sul pezzo: dopo le fatiche al debutto contro il giovane Landaluce, contro l’olandese è tornato a esprimersi su livelli più definiti, vincendo la battaglia grazie a 11 ace e al 90% di percentuale di punti vinti con la prima, e soprattutto senza concedere palle break (delle 6 avute, se n’è fatte bastare una per set).

Al di là del 6-4 7-5 finale, il premio di serata però è stato il più bello: alle 20,15 del 29 ottobre 2026, Sascha Zverev è ufficialmente diventato il nuovo numero uno della classifica mondiale, superando Jannik Sinner che dal prossimo lunedì scenderà alla numero 2, essendo ormai fuori dai campi da gioco dal luglio scorso, quando batté proprio Zverev sui campi d’erba di Wimbledon.

Un lungo applauso del pubblico viennese ha salutato il neo numero uno del ranking, che ha ribadito di non provare chissà quale sensazione particolare, ma semplicemente di essere felice che tutto questo sia successo.