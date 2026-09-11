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VIRALI 11 SETTEMBRE 2026

2.977 droni ricreano le Torri Gemelle sopra New York in memoria dell'11 settembre

Redazione Virgilio Video

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Una spettacolare installazione luminosa con droni ha illuminato lo skyline di New York in memoria delle vittime degli attentati dell’11 settembre.

Secondo gli organizzatori, il progetto è stato “ideato in collaborazione con i rappresentanti delle famiglie delle vittime, dei sopravvissuti e dei soccorritori, per poi essere presentato nei cieli sopra il porto di New York, con partenza da Governors Island”.

Il comunicato stampa dell’installazione prosegue affermando: “2.977 luci si sono levate sopra il porto di New York ricostruendo le Torri Gemelle in scala architettonica reale – una luce per ogni vita spezzata l’11 settembre – in un momento di commemorazione collettiva”.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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