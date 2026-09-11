2.977 droni ricreano le Torri Gemelle sopra New York in memoria dell'11 settembre

Una spettacolare installazione luminosa con droni ha illuminato lo skyline di New York in memoria delle vittime degli attentati dell’11 settembre.
Secondo gli organizzatori, il progetto è stato “ideato in collaborazione con i rappresentanti delle famiglie delle vittime, dei sopravvissuti e dei soccorritori, per poi essere presentato nei cieli sopra il porto di New York, con partenza da Governors Island”.
Il comunicato stampa dell’installazione prosegue affermando: “2.977 luci si sono levate sopra il porto di New York ricostruendo le Torri Gemelle in scala architettonica reale – una luce per ogni vita spezzata l’11 settembre – in un momento di commemorazione collettiva”.
Video tratto da: IPA / KameraOne