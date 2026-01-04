Perché 3I/ATLAS potrebbe essere un'astronave aliena

La cometa 3I/ATLAS continua a catturare l’attenzione degli scienziati che ritengono possa rivelare molti dettagli sul funzionamento e l’interazione degli oggetti interstellari nel Cosmo. Nello specifico, questa misteriosa stella ha rivelato delle anomalie che sono oggetto di studio. Uno scienziato di Harvard sembra essere particolarmente affascinato da 3I/ATLAS arrivando a sostenere strane teorie come quella che possa essere un’astronave aliena.

La teoria sull’astronave aliena 3I/ATLAS

Insieme a 3I/ATLAS, sta diventando noto anche lo scienziato di Harvard Avi Loeb con le sue originali ipotesi sull’origine di questo oggetto cosmico. Il ricercatore aveva già puntato l’attenzione sull’anomalia della coda di questa cometa, ora è arrivato a ipotizzare che possa non essere una stella, bensì un’astronave aliena.

Loeb chiama in causa alcune teorie che confermerebbero la sua idea. Lo scienziato ha osservato che la traiettoria di 3I/ATLAS era “allineata entro 5 gradi con il piano eclittico dei pianeti attorno al Sole”, il che, a suo dire, aveva una probabilità dello 0,2%. Per lo scienziato, ATLAS avrebbe usato questo percorso per condurre ricognizioni sulla nostra galassia, probabilmente con intenti ostili.

A marzo 2026, inoltre, è previsto il massimo avvicinamento della cometa a Giove quando, in base ai calcoli del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, si troverà a una distanza minima di 53.445 milioni di chilometri. Per il ricercatore, affinché 3I/ATLAS possa effettuare un sorvolo di Giove, dovrebbe avvicinarsi a una regione in cui la gravità del pianeta prevale su quella del Sole, consentendole di mantenere la posizione con un quantitativo minimo di carburante. Una volta lì, Loeb ritiene che l’oggetto possa rilasciare nanosonde pronte a invadere i pianeti del sistema solare.

È stato accertato che 3I/ATLAS ha una coda anomala che è rivolta verso il Sole, mentre le comete normali sono dirette al contrario. Per lo scienziato di Harvard questo sarebbe un altro indizio che non si tratti di una stella ma di un oggetto artificiale con uno scudo a getto che devia le particelle solari.

Altre presunte stranezze di 3I/ATLAS

Tra le altre presunte stranezze di 3I/ATLAS citate da Loeb ci sarebbe la provenienza da una direzione che coincideva entro 9 gradi dal famoso “Segnale Wow!”, una misteriosa trasmissione radio captata dal progetto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) dell’Ohio State University.

Il ricercatore ha anche notato la strana composizione metallica di 3I/ATLAS con il pennacchio di gas che la circonda contenente molto più nichel che ferro. Ciò, a suo dire, potrebbe indicare un’origine tecnologica. Un’altra prova dell’artificialità dell’oggetto cosmico sarebbe il suo nucleo molto più grande e veloce dei suoi predecessori, 1I/Oumuamua e 2I/Borisov.

Infine, secondo Loeb, durante il perielio 3I/ATLAS si sarebbe illuminata più velocemente di qualsiasi altra cometa conosciuta ed sarebbe stata più blu del sole. In precedenza lo scienziato aveva ipotizzato che la tonalità blu potesse essere la firma del monossido di carbonio ionizzato o di un motore caldo”, sebbene abbia osservato che potrebbe anche indicare che 3I/ATLAS sta bruciando una grande quantità di ghiaccio durante il suo avvicinamento.

Nonostante le tesi portate a supporto della sua idea che 3I/ATLAS possa essere un’astronave aliena, lo stesso Loeb ha chiarito che non ci sono certezze e solo attraverso uno studio attento delle anomalie che distinguono l’oggetto in questione dalle comete più note si potrà stabilire se si tratti di un cosiddetto “cavallo di Troia”.

In ogni caso, è bene sapere che la Nasa e gran parte degli scienziati esperti in materia sono scettici riguardo alle ipotesi di Avi Loeb e sostengono fermamente che 3I/ATLAS sia una cometa.