L’oggetto interstellare 3I/ATLAS sta attirando l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo mentre prosegue il suo avvicinamento alla Terra. Il suo comportamento anomalo sta sfidando ciò che sappiamo sulle comete e sugli oggetti provenienti dallo spazio profondo. A rendere il caso più interessante del dovuto è un dettaglio che continua a comparire nelle immagini più recenti: una sorta di coda al contrario, rivolta verso il Sole, che non sembra affatto un semplice gioco di prospettiva.

Cos’è 3I/ATLAS e perché è così importante

3I/ATLAS è il terzo oggetto interstellare mai osservato mentre attraversa il nostro Sistema solare, dopo il celebre 1I/’Oumuamua e la cometa 2I/Borisov. Questo significa che non si è formato attorno al nostro Sole, ma proviene da un altro sistema stellare, viaggiando nello spazio interstellare per milioni – forse miliardi – di anni prima di incrociare la nostra regione cosmica.

Ogni oggetto di questo tipo rappresenta una rara occasione scientifica: è come ricevere un “campione naturale” di materia proveniente da un’altra parte della galassia. Studiare 3I/ATLAS consente agli scienziati di raccogliere indizi su come si formano altri sistemi planetari e su quali processi fisici avvengono al di fuori del nostro.

L’avvicinamento alla Terra: nessun rischio, ma grande attenzione

Nei prossimi giorni 3I/ATLAS raggiungerà la sua distanza minima dalla Terra (al punto da far attivare la difesa planetaria) che resta comunque enorme in termini astronomici e assolutamente sicura. Parliamo di centinaia di milioni di chilometri, una distanza che esclude qualsiasi possibilità di impatto o conseguenze per il nostro pianeta.

Proprio questa fase di avvicinamento offre condizioni ideali per l’osservazione. Telescopi professionali e amatoriali stanno monitorando l’oggetto con crescente precisione, raccogliendo immagini e dati che permettono di seguirne l’evoluzione quasi in tempo reale.

La “coda al contrario” che non convince gli scienziati

Ciò che rende 3I/ATLAS davvero insolito è la persistenza della cosiddetta anti-coda, una struttura che sembra puntare verso il Sole anziché allontanarsene. Nelle comete tradizionali questo fenomeno è spesso spiegato come un’illusione ottica: la coda di polveri non è una linea sottile, ma una struttura ampia e a ventaglio che, a seconda dell’angolo di osservazione, può far apparire una parte rivolta nella direzione opposta.

Nel caso di 3I/ATLAS, però, qualcosa non torna. L’anti-coda è visibile da mesi, sin da quando l’oggetto si trovava a distanze enormi dalla Terra e dal Sole, e continua a comparire in immagini scattate da posizioni e strumenti diversi. Questa continuità rende sempre meno plausibile l’ipotesi del semplice effetto prospettico.

L’interpretazione di Avi Loeb: un fenomeno fisico reale

A sollevare ulteriormente il dibattito è stato Avi Loeb, astrofisico dell’Università di Harvard, che ha addirittura parlato di presenze aliene sulla cometa e ha suggerito una spiegazione decisamente più audace: quella che osserviamo potrebbe essere un vero e proprio getto fisico di materiale, non un’illusione visiva. In altre parole, 3I/ATLAS starebbe espellendo materia in una direzione insolita, creando una struttura stabile e osservabile nel tempo.

Un comportamento del genere è raro e poco compatibile con ciò che ci aspettiamo da una cometa “classica”. Questo non significa che l’oggetto sia qualcosa di artificiale o misterioso in senso fantascientifico, ma indica che potremmo trovarci di fronte a un tipo di corpo celeste con proprietà diverse da quelle finora catalogate. Ogni nuovo oggetto interstellare osservato costringe i ricercatori a rivedere modelli, ipotesi e definizioni consolidate. L’anti-coda persistente, la sua durata nel tempo e il contesto interstellare rendono questo visitatore cosmico un laboratorio naturale di enorme valore. E quando 3I/ATLAS continuerà il suo viaggio allontanandosi gradualmente dal nostro Sistema solare dopo il passaggio ravvicinato, resteranno i dati raccolti e le domande aperte. E, come spesso accade nella scienza, è proprio da queste anomalie che nascono le scoperte più importanti.